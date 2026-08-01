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ട്രെന്‍ഡിങ്ങായി 'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയിലര്‍; ഓണത്തിന് ഒന്നിച്ചിറങ്ങാമെന്ന് നിവിന്‍; ഗംഭീരമെന്ന് പൃഥ്വി, മറുപടിയുമായി ദുല്‍ഖര്‍

24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഞ്ച് മില്യണ്‍ കാഴ്‌ചക്കാര്‍; 'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയിലറിന് വൻ വരവേൽപ്പ്

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ONAM 2026 MALAYALAM RELEASES (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 10:11 AM IST

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ണം റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം 'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വമ്പന്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറിന് ലഭിക്കുന്നത്.

ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഞ്ച് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് യൂട്യൂബില്‍ കണ്ടത്. ദുല്‍ഖറിന്‍റെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും മാസ് അവതരണവും പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ വേഫെയറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം 'ആർ.ഡി.എക്‌സ്' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നഹാസ് ഹിദായത്ത് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ട്രെയിലര്‍ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ദുൽഖറിനും ചിത്രസംഘത്തിനും ആശംസകളുമായി നിരവധി സിനിമാതാരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ഓണത്തിന് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന 'ഖലീഫ'യുടെ നായകൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ, "ഗംഭീരം. ദുൽഖർ സൽമാനും നഹാസ് ഹിദായത്തിനും 'ഐ ആം ഗെയിം' ടീമിനും ആശംസകൾ" എന്ന കുറിപ്പോടെ ട്രെയിലര്‍ കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചത്. അതിന് മറുപടിയായി ദുൽഖർ, "നന്ദി, പി. 'ഖലീഫ'യ്ക്കും കാത്തിരിക്കുന്നു", എന്ന് കുറിച്ചു.

അതേസമയം, 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രവുമായി ഓണത്തിന് എത്തുന്ന നിവിൻ പോളിയും ദുൽഖറിന് ഹൃദയസ്പർശിയായ ആശംസ നേർന്നു. "കില്ലർ ട്രെയിലർ. ദുൽഖർ സൽമാനും നഹാസ് ഹിദായത്തിനും 'ഐ ആം ഗെയിം' ടീമിനും ആശംസകൾ. ഓണത്തിന് ഒന്നിച്ചിറങ്ങാം" എന്നായിരുന്നു നിവിന്‍റെ സന്ദേശം. അതിന് ദുൽഖർ, "പിന്നല്ല. നന്ദി മച്ചാനെ, ഒരുപാട് സ്‌നേഹം", എന്ന് മറുപടിയായി കുറിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇവർക്കൊപ്പം ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ, ജയസൂര്യ, അജു വർഗീസ്, സൈജു കുറുപ്പ്, ഗണപതി, സംഗീത് പ്രതാപ്, വിശാഖ് നായർ, നസ്ലിൻ, അർജുൻ ദാസ്, സഞ്ജു സാംസൺ, അനുപമ പരമേശ്വരൻ, പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, മൃണാൾ ഠാക്കൂർ, മമിത ബൈജു, അപർണ ബാലമുരളി, നൂറിൻ ഷെരീഫ് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ആശംസകളുമായി എത്തി.

ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ കരിയറിലെ 40-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയായ 'ഐ ആം ഗെയിം' ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. അതേ ദിവസം തന്നെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ 'ഖലീഫ'യും റിലീസ് ചെയ്യും. മറുവശത്ത്, മമിത ബൈജു നായികയാകുന്ന നിവിൻ പോളിയുടെ 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.

ഓണച്ചിത്രങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിനിടയിലും പരസ്പരം വിജയാശംസകൾ നേർന്ന് സൗഹൃദം പ്രകടിപ്പിച്ച ദുൽഖർ, പൃഥ്വിരാജ്, നിവിൻ പോളി എന്നിവർ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

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DULQUER SALMAAN
PRITHVIRAJ SUKUMARAN MOVIE
NIVIN PAULY MOVIE
ONAM 2026 MALAYALAM RELEASES
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