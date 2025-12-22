'ആശംസകള് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ! നീയാണ് നമ്മളില് മികച്ച വ്യക്തി'; അമാലിന് വിവാഹാശംസയുമായി ദുല്ഖര്
പതിനാലാം വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ അമാലിന് ആശംസയുമായി ദുല്ഖര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 5:52 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ദുല്ഖര് സല്മാനും ഭാര്യ അമാല് സൂഫിയയും പതിനാലാം വിവാഹവാര്ഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വിവാഹവാര്ഷിക ദിനത്തില് അമാലിന് സ്നേഹത്തില് പൊതിഞ്ഞ വാക്കുകള് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ദുല്ഖര്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് അമാലിനൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്.
"പതിനാല് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഇതേ ദിവസം, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വീടുകളില് നിന്നുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളായി, വിവാഹിതരായി നമ്മള് ആ വേദിയില് ഒരുമിച്ച് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷയും അല്പം പരിഭ്രമവും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും... അതായിരുന്നു നമ്മുടെ അന്നത്തെ മനസ്.
ഇന്ന് നമ്മള് മനോഹരമായ ജീവിതവും ഒരു വീടും കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോള് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും സ്വന്തമായും ഒരുമിച്ചുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ പങ്കാളിയായിരിക്കുന്നതില് ഞാന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുള്ളവനും ഭാഗ്യവാനുമാണ്,അഭിമാനിക്കുന്നു. നീയാണ് നമ്മളില് മികച്ച വ്യക്തി എന്നത് ലോകം മുഴുവന് സമ്മതിക്കും!വിവാഹവാര്ഷിക ആശംസകള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ എന്നാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് കുറിച്ചത്.
ദുല്ഖറിന്റെ ഈ കുറിപ്പിനോട് നിരവധി പേരാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രമേശ് പിഷാരടിയടക്കമുള്ളവര് ദുല്ഖറിനും അമാലിനും ആശംസയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2011 ല് ഡിസംബര് 22 നായിരുന്നു ദുല്ഖര് സല്മാന്റെയും അമാല് സൂഫിയയുടെയും വിവാഹം. ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ അമാല് ആര്ക്കിടെക്കാണ്. വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെ നടന്ന പ്രണയ വിവാഹമാണ് ഇരുവരുടേതും. മറിയം അമീറ സല്മാന് എന്ന മകളുമുണ്ടിപ്പോള്. 2017 മെയ് അഞ്ചിനാണ് മറിയത്തിന്റെ ജനനം.
തന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ദുല്ഖര് മുമ്പൊരിക്കല് ഒരു അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയില് നിന്നും പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ദുല്ഖറോട് കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുകളും ഒരു പേര് പറയുകയായിരുന്നു. ദുല്ഖറിനേക്കാള് അഞ്ച് വര്ഷം ജൂനിയറായി സ്കൂളില് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ് എല്ലാവരും ദുല്ഖറിന് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചത്. ശേഷം ദുല്ഖറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ഇരുവരുടെയും ബയോഡേറ്റകള് തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം നോക്കി. പിന്നീട് താന് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അമാലിനെയും കാണാനാകുമെന്നും ദുല്ഖര് പറഞ്ഞിരുന്നു.
'ഒരു സിനിമ കാണാന് പോയാല് ആ പെണ്കുട്ടി അവിടെയും കാണും. ഞാന് പോലും അറിയാതെ ആ പെണ്കുട്ടിയോട് ഒരടുപ്പം തോന്നി. ദിവ്യമായ എന്തോ ഒരു തോന്നല്. അന്ന് ഞാന് മനസിലുറപ്പിച്ചു. ഇവളെ തന്നെയാണ് ഞാന് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത്. അമാലിനോട് ഇത് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമായപ്പോള് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാന് ഞാന് ക്ഷണിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഞാനിത് വീട്ടില് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇരുകുടുംബങ്ങളും വിവാഹവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഞങ്ങള്ക്കൊരു മകളുണ്ട്. അവള് വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്.' -ദുല്ഖര് മുമ്പൊരിക്കല് പറഞ്ഞത്.
Also Read:'അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു'; ടോക്സിക്കില് യഷിന്റെ നായികയായി കിയാര