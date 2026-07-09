ETV Bharat / entertainment

ദുൽഖർ സൽമാൻ, രവി നെലകുടിറ്റി, സുധാകർ ചെറുകുരി ചിത്രം; ഡിക്യു 41 ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും നാളെ

വമ്പൻ ബജറ്റിലും കാൻവാസിലും ഉയർന്ന സങ്കേതിക നിലവാരത്തിലും ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ഡിക്യു 41 ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും നാളെ, ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ തെലുങ്ക് ചിത്രത്തെ കാത്ത് ആരാധകര്‍

DQ41 FIRST LOOK RELEASE DATE RAVI NELAKUTTY MOVIE DULQUER SALMAAN DQ41 DQ41MOVIE TITLE RELASE DATE
ഡിക്യു 41 ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും നാളെ (movie poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ രവി നെലകുടിറ്റി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എസ്‌എല്‍വി സിനിമാസ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്നിവ നാളെ പുറത്ത് വിടും. നാളെ രാവിലെ 10.08 ന് ആണ് ടൈറ്റിലും പോസ്റ്ററും പുറത്തുവിടുക. "Love Will Spark Again" എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പുറത്ത് വരിക എന്നാണ് സൂചന. ഡിക്യു 41 (DQ41) എന്ന് താത്കാലികമായി അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രം എസ്‌എല്‍വി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ സുധാകർ ചെറുകുരിയാണ് നിർമിക്കുന്നത്.

എസ്‌എല്‍വി സിനിമാസ് നിർമിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രമാണിത്. പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ദുൽഖർ സൽമാൻ - പൂജ ഹെഗ്ഡെ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ കരിയറിലെ നാൽപത്തിയൊന്നാം ചിത്രമായ ഡിക്യു 41 ഒരു പ്രണയ കഥയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം. മലയാളത്തിലും തെലുങ്കിലും ഒരുപോലെ വമ്പൻ വിജയങ്ങളുമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ തെലുങ്ക് ചിത്രമാണിത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംവിധായകൻ രവി നെലകുടിറ്റി തന്നെയാണ് ഡിക്യു 41 രചിച്ചിരിക്കുന്നതും. വമ്പൻ ബജറ്റിലും കാൻവാസിലും, ഉയർന്ന സങ്കേതിക നിലവാരത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ മികച്ച അഭിനേതാക്കളുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. തെലുങ്ക്, മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തമിഴ് ഭാഷകളിൽ വമ്പൻ റിലീസ് ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഷെഡ്യൂളുകൾ പൂർത്തിയായതായും, സിക്കിം അടക്കമുള്ള മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരണം നടന്നതായും അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിഗ് ബജറ്റ് മലയാളം ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'ഐ ആം ഗെയിം', പവൻ സാദിനേനി ഒരുക്കുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രമായ 'ആകാശം ലോ ഓക താര' എന്നിവയാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി എത്തുന്ന അടുത്ത റിലീസുകൾ. രചന, സംവിധാനം: രവി നെലക്കുടിറ്റി, നിർമ്മാതാവ്: സുധാകർ ചെറുകുരി, ബാനർ: എസ്‌എല്‍വി സിനിമാസ്, സഹനിർമ്മാതാവ്: ഗോപിചന്ദ് ഇന്നാമുറി, സിഇഒ: വിജയ് കുമാർ ചഗന്തി, സംഗീതം: ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ, ഛായാഗ്രഹണം: അനയ് ഓം ഗോസ്വാമി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: അവിനാഷ് കൊല്ല, മാർക്കറ്റിങ്: ഫസ്റ്റ്ഷോ, പിആർഒ - ശബരി

Also Read:താളനിബദ്ധമായ ഒരുത്സവം, ജിജ്ഞാസയില്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയ ഒരു ബാന്‍ഡ്

TAGGED:

DQ41 FIRST LOOK RELEASE DATE
RAVI NELAKUTTY MOVIE
DULQUER SALMAAN DQ41
DQ41MOVIE TITLE RELASE DATE
SLV CINEMAS DULQUER FILIM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.