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എന്തൊരു ഫീല്‍! ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി ദുല്‍ഖറും പൂജയും; റൊമാന്‍റിക് ചിത്രം 'ശ്രീ ശ്രീ'യിലെ ആദ്യ ഗാനമെത്തി

ആരാധകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന് ശ്രീ ശ്രീയിലെ ബൊമ്മ ബൊമ്മ എന്ന ഗാനം.

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Sri Sri (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 11:20 AM IST

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ദുൽഖർ സൽമാനും പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന തെലുഗു ചിത്രം 'ശ്രീ ശ്രീ'യിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. 'ബൊമ്മ ബൊമ്മ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ റൊമാന്‍റിക് മെലഡി ഗാനമാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് ആവേശം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് പുറത്തെത്തിയത്.

ഗാനം റിലീസായി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും പൂജ ഹെഗ്‌ഡേയും ഒന്നിക്കുന്നത്.

ഒരു യാത്രയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഓൺ-സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രിയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. മനോഹരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുവരുടെയും പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ഗാനത്തെ കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാക്കുന്നുണ്ട്..

ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ സംഗീതസംവിധായകൻ ജി. വി. പ്രകാശ് കുമാര്‍ ആണ് ഗാനത്തിന്‍റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗാനത്തിന് ജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗായകൻ കപിൽ കപിലനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആലാപനം ഗാനത്തിന്റെ ഭാവവും വികാരവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആഴത്തിൽ എത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് സംഗീതാസ്വാദകരുടെ അഭിപ്രായം.

'ശ്രീ ശ്രീ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് രവി നെലകുടിതിയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. എസ്‌എൽവി സിനിമാസ് ബാനറിൽ സുധാകർ ചെറുകൂരി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം വലിയ ബജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രണയം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, യാത്ര എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു എന്റർടെയ്‌നർ ആയിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് ആദ്യ സൂചനകൾ.

ദുൽഖർ സൽമാനും പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും കൂടാതെ ശ്രദ്ധേയമായ താരനിരയും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. ദീക്ഷിത് ഷെട്ടി, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, ജഗപതി ബാബു എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തലമുറകളിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും 'ശ്രീ ശ്രീ' സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്.

തെലുഗുവില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ആരാധകവൃന്ദം സ്വന്തമാക്കിയ ദുല്‍ഖറിന്‍റെ അഞ്ചാമത്തെ തെലുഗു ചിത്രമാണിത്. മഹാനടി, സീതാരാമം, ലക്കി ഭാസ്‌കര്‍ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ച ദുല്‍ഖറിന്‍റെ ശ്രീ ശ്രീ കൂടാതെ മറ്റൊരു ചിത്രവും തെലുഗുവില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രദര്‍ശനം.

പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയ്ക്കും ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്കുശേഷം ദുൽഖറിനൊപ്പം ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ കൗതുകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2026 ഡിസംബറിൽ 'ശ്രീ ശ്രീ' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. പ്രണയവും സംഗീതവും കുടുംബവികാരങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു സമ്പൂർണ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായിരിക്കും ഈ ചിത്രം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ.

നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് മലയാളം ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായ 'ഐ ആം ഗെയിം', ആണ് അടുത്തിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദുല്‍ഖര്‍ ചിത്രം. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20 നാണ് സിനിമയുടെ ആഗോളതല റിലീസ്.

പവൻ സാദിനേനി ഒരുക്കുന്ന തെലുഗു ചിത്രം 'ആകാശം ലോ ഓക താര'യും ശ്രീ ശ്രീയും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. തെലുഗുവിലും മലയാളത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നിലയില്‍ ദുല്‍ഖറിന്‍റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുകയാണ്.

ദളപതി വിജയ്‌യുടെ വിടവാങ്ങല്‍ ചിത്രമായ ജന നായകനാണ് പൂജ ഹെഗ്‌ഡേയുടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ.

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DULQUER SALMAAN AND POOJA HEGDE
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