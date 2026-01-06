ETV Bharat / entertainment

കുരിയച്ചൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തിന് പിന്നിലെ ആ ശബ്ദം; മലയാള സിനിമയിൽ ചുവടുറപ്പിച്ച് ബിലാസ് ചന്ദ്രഹാസൻ

അത്യന്തം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കുരിയച്ചന് ശബ്ദം നൽകുന്ന പ്രക്രിയയെന്ന് ബിലാസ്

January 6, 2026

January 6, 2026

അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിലെ സമീപകാല ഹിറ്റുകളിലൊന്നായ 'എക്കോ'യിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം കുരിയച്ചനെ ആരും മറക്കാനിടയില്ല. ബോളിവുഡ് താരം സൗരഭ് അവതരിപ്പിച്ച കുരിയച്ചന് തിയേറ്ററുകളിൽ ഇത്രയേറെ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ കാരണമായത് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദമാണ്. ആ ശബ്ദത്തിന് പിന്നിലെ കലാകാരൻ മറ്റാരുമല്ല, മലയാള സിനിമയിൽ നടനായും ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായും തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ബിലാസ് ചന്ദ്രഹാസൻ ആണ്.

വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ കുരിയച്ചൻ

അത്യന്തം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കുരിയച്ചന് ശബ്ദം നൽകുന്ന പ്രക്രിയയെന്ന് ബിലാസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്ന് തവണയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിനായി അദ്ദേഹം ശബ്ദം മാറ്റം വരുത്തി ഡബ് ചെയ്തത്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൂർണതയ്ക്കായി മലായ് ഭാഷ റിസർച്ചിലൂടെ പഠിച്ചെടുത്തു. ഈ കൃത്യതയും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് കുരിയച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനാക്കിയത്.

ബിലാസ് ചന്ദ്രഹാസൻ (Special Arrangement)



മുംബൈയിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയിലേക്ക്

മുംബൈ മലയാളിയായ ബിലാസ് 90-കളുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് കേരളത്തിലെ കലാമേഖലയിൽ സജീവമാകുന്നത്. പ്രശസ്ത നാടകാചാര്യനായ രഘുത്തമനോടൊപ്പം 15 വർഷത്തോളം നാടകകല അഭ്യസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. അഭിനയകലയിൽ തനിക്ക് വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മൈം കലാകാരനായി. 500ലധികം വേദികൾ ബിലാസ് ചന്ദ്രഹാസൻ സമ്പന്നമാക്കി. 'പോഗോ' അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചാനലുകളിലെ നൂറിലധികം അനിമേഷൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുകയും അനിമേഷൻ ആക്ടിങ്ങിൽ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു.

'ഹാപ്പി ഡേയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് കടന്നത്. നടി മാല പാർവതി വഴി സംവിധായകൻ ജയരാജിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് 'വീരം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ലഭിക്കാൻ കാരണമായി.

മമ്മൂക്കയോടൊപ്പമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ


വൺ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മമ്മൂക്ക യോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് കരിയറിലെ പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ഒന്നായി ബിലാസ് ഓർത്തെടുക്കുന്നു. വൺ എന്ന സിനിമയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സീനിൽ മമ്മൂട്ടിയുമായി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയലോഗ് പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം സംഭവിച്ചതായും ബിലാസ് ഓർത്തെടുത്തു. അങ്ങനെയൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ മമ്മൂക്ക തന്നെ രൂക്ഷഭാവത്തിൽ നോക്കിയത് ബിലാസിന് മറക്കാനാകില്ല. മമ്മൂക്ക യോടൊപ്പം ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന സിനിമയിലും ബിലാസിന് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. മികച്ച രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി അഭിനന്ദിച്ചതായും അഭിമാനത്തോടെ ബിലാസ് പറഞ്ഞു.

അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ തലവൻ, അന്താക്ഷരി,കിഷ്കിന്താകാണ്ഡം, കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും വെബ് സീരീസുകളിലൂടെയും അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.


സിനിമയിൽ ആഴമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് തനിക്ക് ആഗ്രഹമെന്ന ബിലാസ് ചന്ദ്രഹാസൻ പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയാലും നാടകം കൈവിടില്ല. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പുരോഗമനപരമായ ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബിലാസ് വിശദീകരിച്ചു.

വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.

