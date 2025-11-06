''മരണ വാർത്ത സത്യമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ..'' ദുബായില് നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തില് ഞെട്ടി ആരാധകർ
അനുനയ് സൂദിൻ്റെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ കുടുംബം പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലാണ് മരണ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണ വാർത്തയിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.
Published : November 6, 2025 at 11:23 AM IST
ദുബായ്: ദുബായ്യിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പ്രശസ്ത ട്രാവൽ ഇൻഫ്ലുവൻസറും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ അനുനയ് സൂദ് അന്തരിച്ചു. 32 വയസായിരുന്നു. അനുനയ് സൂദിൻ്റെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ കുടുംബം പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലാണ് മരണ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണ വാർത്തയിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.
വണ് മില്ല്യണിലധികം ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ അനുനയ് സൂദ്. ദീർഘകാലമായി ദുബായ്യിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ താരം ജനിച്ചതും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തൻ്റെ യാത്രകൾ പങ്കുവച്ച് വലിയ ജനപ്രീതി നേടി വൈറലായ താരമാണ് ഇദ്ദേഹം.
തൻ്റെ യാത്രകളിലൂടെ മുൻപ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുള്ളയാള് കൂടിയാണ് അനുനയ് സൂദ്. ഫോർബ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് 100 ഡിജിറ്റൽ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചതോടെയാണ് വാർത്തകളിലും അനുനയ് ചർച്ചയായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ കാരണം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ വാർത്തകളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കുടുംബം പങ്കുവച്ച ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയുള്ള വിയോഗ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
"ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുനയ് സൂദിൻ്റെ വിയോഗവാർത്ത ഞങ്ങൾ വളരെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. വസതിക്ക് സമീപം ആരാധകർ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് താഴ്മയോടെ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ'' - പോസ്റ്റിലൂടെ കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി ആരാധകരും വോളോവേഴ്സുമാണ് ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിക്കുന്നത്. ''ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ, അനുനയ് സൂദ്... നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യും. ഇത് സത്യമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'' എന്നാണ് ഒരു ആരാധകൻ പോസ്റ്റിന് താഴെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2022, 2023, 2024 വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഫോർബ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് 100 ഡിജിറ്റൽ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു പ്രമുഖ ട്രാവൽ ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ് അനുനയ് സൂദ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന യാത്രകൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് വൈറലാകുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങള് സന്ദർശിക്കുകയും അവയെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താരത്തിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്തയറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
