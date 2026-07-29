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'ഒന്നുറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ ദേ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ നയൻതാരയും അനിരുദ്ധും'; താള ലോകത്ത് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ്

ഡ്രംസിലെ മിന്നൽ വേഗത കൊണ്ട് വൈറലായ എറണാകുളം സ്വദേശി മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

DRUMMER MICHAEL JOE FRANCIS
മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 1:00 PM IST

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അക്കി വിനായക്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ ഏതൊരാൾക്കും പരിചിതനായ യുവ സംഗീതജ്ഞനാണ് മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ്. ഡ്രംസിനു മുകളിൽ മിന്നൽ വേഗതയിൽ ചലിക്കുന്ന കൈകളും കേൾവിക്കാരനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന താളവും. മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന കലാകാരനെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം ലൊകേഷ് കനകരാജ് നായകനാകുന്ന ഡിസി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമോഷണൽ കോണ്ടൻ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. അതിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഡ്രംസിൽ വായിച്ച് വീഡിയോ മൈക്കിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒപ്പം പ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിനെ വീഡിയോ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ചരിത്രം. രാത്രി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വീഡിയോക്ക് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ റെക്കോർഡ് വ്യൂസ്. ഒപ്പം നയൻതാര, അനിരുദ്ധ് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രശംസകൾ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് സംഗീത ലോകത്ത് പിച്ചവച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. കോളജ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സംഗീതത്തിൻ്റെ വഴിയെ പൂർണസമയം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ തന്നെ പ്രശസ്തരുടെ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുക അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് മൈക്കിൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് (Special Arrangement)
ലെജൻ്റുകളുടെ കമൻ്റ്
ഡിസി എന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഡ്രംസിൽ വായിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് അനിരുദ്ധും നയൻതാരയും കമൻ്റ് ചെയ്തത് ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട നിമിഷമായി കരുതുന്നുവെന്ന് മൈക്കിൾ പറയുന്നു. ഈയൊരു അംഗീകാരം യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് മാത്രം കരുതുന്നില്ല. അതിനു പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ മൂല്യം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു സുഹൃത്താണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം റീൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയായി അയച്ചുതന്നത്. കണ്ടപ്പോഴും കേട്ടപ്പോഴും സംഗതി കൊള്ളാമെന്നു തോന്നി.
Drummer michael joe Francis
മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് (Special Arrangement)

നിരവധിതവണ ആ മ്യൂസിക് ഞാൻ കേട്ടു. അതിനിടയിൽ തോന്നിയ ഐഡിയ ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കോണ്ടൻ്റ് ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഡ്രംസിൽ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. കൈ വഴങ്ങി തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പകർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഏകദേശം 500 ൽ അധികം ടേക്കുകൾ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിനുവേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല. ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കും. ഓരോതവണ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയാകില്ല. അങ്ങനെ ശരിതെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കൊള്ളാമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിന് അർഹതപ്പെട്ട അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു. സന്തോഷം. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അമ്മയോടാണ് ആദ്യം സന്തോഷം വിളിച്ചറിയിച്ചത്.

ആരാണ് മൈക്കിൾസംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാവം ചെറുപ്പക്കാരൻ. എറണാകുളം സ്വദേശി. 17 ഓളം സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും ഡ്രംസിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളജിൽ നിന്ന് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി പൂർണമായ ശ്രദ്ധ സംഗീതത്തിൽ തന്നെയാണ്. സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന കലാകാരൻ എന്നതിലുപരി ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ആകണമെന്നാണ് മോഹം. സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് എന്നിലെ കലാകാരന് കൈത്താങ്ങ്. ഇതിനോടകം നിരവധി അതുല്യ കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യംവും ലഭിച്ചു.
Drummer michael joe Francis
മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് (Special Arrangement)

സംഗീത ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം

ചെറിയ പ്രായത്തില്‍ പാത്രത്തിലും മേശയിലും ഒക്കെ കൊട്ടി താളം പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിലെ കലാകാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അച്ഛനാണ്. ആ കലാകാരനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു- സക്കീർ സാർ. പ്രശസ്ത ഗായകൻ അഫ്സൽ ചേട്ടൻ്റെ സഹോദരനാണ് സക്കീർ സാർ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതവുസരിച്ച് സക്കീർ സാർ ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നു. അന്ന് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവൻ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് അല്ലേ. കുറച്ചുകൂടി വളർന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ കലാവാസന പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകുമല്ലോ. പക്ഷേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സാർ അവൻ കൊട്ടുന്നത് ഒന്ന് കാണണം. അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. പ്രകടനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. ഇവൻ ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല ഡ്രംസ് പ്ലെയർ ആകും. പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഉടൻതന്നെ ആരംഭിക്കാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ സക്കീർ സാർ ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ല. ഡ്രംസ് മാത്രമല്ല പരമ്പരാഗത ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളായ ചെണ്ട, ഇടയ്ക്ക, മൃദംഗം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സംഗീതോപകരണത്തിൻ്റെയും താളം ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത്.


സംഗീതസംവിധാനത്തിലേക്ക്

സംഗീതത്തിൽ നിരവധി ജോണറുകൾ ഉണ്ട്. കർണാട്ടിക് പോലെയല്ല വെസ്റ്റേൺ. നിലവിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതത്തിലാണ്. വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർണാട്ടിക് പോലെ രാഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതല്ല. സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ. എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തമായി ഒരു സൃഷ്ടി ചെയ്യാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പൂർണതയിൽ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ സംഗീതസംവിധാനം എന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം പെർഫെക്ട് ആയി വേണം.

Drummer michael joe Francis
മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് (Special Arrangement)
സ്വന്തമായുള്ളത് മൂന്ന് ഡ്രംസ്നിലവിൽ മൂന്ന് ഡ്രംസാണ് സ്വന്തമായുുള്ളത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ കാണുന്ന ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഡ്രംസ് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. ആദ്യമായി എനിക്കൊരു ഡ്രംസ് വാങ്ങിത്തരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ്.

ഡ്രംസ് പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട്


സംഗീതം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഗതിയല്ല. അതിനു പിന്നിൽ വലിയൊരു കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ എല്ലാം സംഗീതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കൗതുകം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. പുതിയ തലമുറ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഠിനാധ്വാനത്തെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് ഒരുപാട് പേർ ഡ്രംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു പിന്നിലെ അധ്വാനത്തെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പലരും പിന്മാറുകയാണ്. ഒരു കാര്യത്തോട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കൗതുകം മാത്രമാണ്. അത് പാഷനായി മാറുമ്പോഴാണ് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ സംഭവിക്കുക.


ആദ്യത്തെ സെലിബ്രിറ്റി മൊമെൻ്റ്

ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ വേദികളിൽ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനം മമ്മൂക്കയുടെ മുന്നിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ ഡ്രംസ് വായിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. അന്ന് മമ്മൂക്കയായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥി. പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ സാധിച്ചില്ല.

കുറച്ചുനാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് മമ്മൂക്ക നായകനായ ഫെയ്സ് ടു ഫെയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. അന്ന് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുമായി അടുത്ത സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. "ഇവനെ എന്തിനാ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇവനെ എനിക്കറിയാം" എന്നായിരുന്നു ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. മമ്മൂക്കയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട എനിക്ക് ഇനിയെന്തു വേണം. അതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ അനാഥാലയത്തിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. ഞാൻ ഡ്രംസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളായ കുട്ടികൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷമായിരുന്നു അത്.


ആദ്യത്തെ വൈറൽ കോണ്ടൻ്റ്

ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നിനും കാര്യമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞവർഷം മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിലെ 'ഒരു മുറയിൽ വന്ത് പാർത്തായ...' എന്ന ഗാനം ഡ്രംസിൽ വായിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത്ഭുതകരമായ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. അന്ന് ആ വീഡിയോ 50 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കണ്ടു. ഇതിനുപുറമേ അഭിനേത്രി ശോഭന അഭിനന്ദനങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവിടെനിന്ന് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ബാന്‍ഡിലേക്ക്

Drummer michael joe Francis
മൈക്കിൾ ജോ ഫ്രാൻസിസ് (Special Arrangement)
എം ജി ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ ഡ്രംസിൽ വായിച്ച് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അദ്ദേഹം ചില വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു കമൻ്റ് സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഉടന്‍ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വീഡിയോകൾ കാണാറുണ്ടെന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എൻ്റെ വീഡിയോകൾ പലർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാൻഡിൽ ഡ്രംസ് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നും ചോദിച്ചു. ഉടന്‍ ഉണ്ടെന്നു മറുപടിയും നല്‍കി. അങ്ങനെ ഞാൻ എംജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ സംഗീത ബാൻഡിൽ അംഗമായി. നിലവിൽ രണ്ട് ഷോകൾ ചെയ്തു. വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ല. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് എന്നിലേക്ക് പലപ്പോഴും പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള സംഗീത യാത്രകളിൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്ന വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയണം. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം.മലയാള സിനിമ സംഗീതവും ഡ്രംസുംമലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു വാദ്യോപകരണമാണ് ഡ്രംസ്. പക്ഷേ ജെറി അമൽ ദേവ് സർ, ഇളയരാജ സാർ തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ ഗാനങ്ങളിൽ ഡ്രംസിൻ്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. അവരൊക്കെയാണ് തുടക്കക്കാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വെസ്റ്റേൺ കൊളാബറേഷൻ വന്നു തുടങ്ങിയതിനുശേഷമാണ് ധാരാളം ഗാനങ്ങളിൽ ഡ്രംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. പൂർണമായും ഡ്രംസിനെ മലയാള സിനിമ സംഗീതം അവഗണിച്ചു എന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ശിവമണി സാറിനെ പോലെയുള്ള വിഖ്യാത കലാകാരന്മാർ എത്രയോ മലയാളം ഗാനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, ഡ്രംസ് വായിച്ചിരിക്കുന്നു.നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരുടെ ഭാവിനിർമിത ബുദ്ധിക്കെതിരെ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സംഗീതസംവിധാനത്തിൽ അടക്കം നിർമിത ബുദ്ധി വലിയ കടന്നുകയറ്റം ഭാവിയിൽ നടത്തും. എങ്ങനെ നിർമിത ബുദ്ധിയെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയല്ല.

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