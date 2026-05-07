നോക്കണ്ട…! ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റില്‍ ആളില്ല; പറപറക്കുന്ന കാറില്‍ ചില്‍ മൂഡില്‍ നഗരം ചുറ്റിക്കറങ്ങി മീന

ട്രെന്‍ഡിങ് ആയ ഡ്രൈവര്‍ലെസ് ടാക്‌സിയില്‍ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തി മീന.

Published : May 7, 2026 at 4:56 PM IST

തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകഹൃദയം കീഴടക്കിയ നടിയാണ് മീന. മലയാളികള്‍ക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ താരം ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ദൃശ്യം 3 യിലൂടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്താനിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ മീന സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ണുടക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സിയില്‍ യാത്ര ആസ്വദിക്കുന്ന മീനയുടെ വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയെ വിശ്വസിക്കുകയും കാഴ്ച ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ മീന, ടെക്, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ട്രെന്‍ഡിങ്, പോസറ്റീവ് വൈബ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് താരം വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

വീഡിയോയില്‍ മീന, "ഹായ് ഞാന്‍ എന്‍റെ ഡ്രൈവറെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാണാം. തുടര്‍ന്ന് ഡ്രൈവറില്ലാത്ത സീറ്റിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിയുന്നതും ഡ്രൈവര്‍ലെസ് ടാക്‌സി" എന്നു പറയുന്നതും കാണാം.

എവിടെ വച്ചാണ് ഡ്രൈവര്‍ലെസ് ടാക്‌സിയില്‍ യാത്ര ചെയ്‌തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിരവധി പേരാണ് കമന്‍റുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ദൃശ്യം 3 മെയ് 21 നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.വരുണ്‍ പ്രഭാകറിന്‍റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തവണ ജോര്‍ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോയെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു

മോഹൻലാലിനും മീനയ്ക്കും പുറമെ അൻസിബ ഹസൻ, എസ്‍തര്‍ അനില്‍, ആശാ ശരത്, സിദ്ധിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോണ്‍, ഇര്‍ഷാദ്, ​ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകും. ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യും.

ട്രെന്‍ഡിങ് ആവുന്ന ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സി

അതേസമയം ദുബായില്‍ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സി സജീവമാവുകയാണ്. ഡ്രൈവര്‍ലെസ് ടാക്‌സിയുടെ പരീക്ഷണയോട്ടം ദുബായില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ജുമൈറ, അൽ വാസൽ റോഡിലാണ് അവസാന റൗണ്ട് പരീക്ഷണയോട്ടം നടക്കുന്നത്. പോകേണ്ട സ്ഥലം പറയാം സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ഈ ആളില്ലാ ടാക്‌സി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത.

ചൈനീസ് സ്ഥാപനമായ ബൈഡുവാണ് ഡ്രൈവര്‍ലെസ് കാറുകളുടെ നിർമാതാക്കൾ. അപ്പോളോ ഗോ ആപ് വഴിയാണ് ടാക്‌സി റൈഡ് ബുക്ക് ചെയ്‌ത് യാത്ര നടത്താവുന്നതാണ്. സൗജന്യമായി തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാം. ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ട സ്ഥലവും എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സമയവും തത്സമയ ലൊക്കേഷനുമൊക്കെ ഫോണിലൂടെ അറിയാന്‍ സാധിക്കും. ഇതോടൊപ്പം വാഹനത്തിന്‍റെ റജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പറും കാണാം.

ടാക്‌സിക്കുള്ളില്‍ കയറണമെങ്കില്‍ വാഹനത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കീപാഡില്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഫോണ്‍ നമ്പറിന്‍റെ അവസാന നാലക്കം അടിക്കണം. തുടര്‍ന്ന് ഡോറുകള്‍ താനേ തുറക്കും. കാറില്‍ കയറിയതിന് ശേഷം സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഡോര്‍ അടയ്ക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം നല്‍കാം. ഇതിന് ശേഷം കാര്‍ പതുക്കെ പോയി തുടങ്ങും. തിരക്കുള്ള റോഡും യൂടേണുമൊന്നും ഈ ഡ്രൈവര്‍ലെസ് കാറിന് പ്രശ്‌നമല്ല. ഏത് വഴിയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍ മാപ്പുണ്ട്. റോഡ് നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ ടാക്‌സിയുടെ നാല് ഭാഗത്തും സെന്‍സറുകളുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ഗതാഗത നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ടാക്‌സി മുന്നോട്ടു പോകുകയുള്ളു.

