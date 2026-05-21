'ജോര്ജു കുട്ടിയെ പേടിക്കണം, എന്റെ ജീത്തു അണ്ണാ എജ്ജാതി തലയാണ്'! തിയേറ്റര് തൂക്കി ദൃശ്യം 3; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
ദൃശ്യം 3യ്ക്ക് വമ്പന് വരവേല്പ്പ്! ആരാധകര്ക്ക് ഇരട്ടി മധുരം, ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത് മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 12:32 PM IST
ജോര്ജു കുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വരവിനായി ആരാധകര് അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. മോഹന്ലാല്- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന ദൃശ്യം 3 തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമ്പോള് ആവേശകരമായ വരവേല്പ്പാണുണ്ടായത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 നാണ് ആഗോളതലത്തില് ദൃശ്യം 3 തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. സംവിധായകന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ജോർജുകുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിനും അയാളുടെ ഇമോഷനുമാണ് മൂന്നാം ഭാഗം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്.
എങ്കില് പോലും അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും എത്തുമ്പോള് എന്താണ് ഇനി ആ കുടുംബം നേരിടാന് പോകുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷ സിനിമാപ്രേമികളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷയും വാനോളമായിരുന്നു.
#Drishyam3 — Jeethu Joseph neatly sets the stage in the first half 🔥👌— Vishnuuh 🖤 (@im__vishnu_) May 21, 2026
Lalettan 's family scenes are absolutely delightful 😁❤️
First half ends with a terrific interval block 🤌🔥🔥
All eyes on the second half!@Mohanlal #Mohanlal @aashirvadcine pic.twitter.com/OWgh7b8DOt
എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ആദ്യ പ്രദർശനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുയരുന്നത്. ‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കു നീതിപുലർത്തുന്ന കഥയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെതെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം.
പ്രേക്ഷകനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സസ്പെൻസുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ദൃശ്യം 3 എന്നാണ് അഭിപ്രായം. സിനിമയിലെ മറ്റു കഥാപത്രങ്ങളുടെയും പ്രകടനം മികച്ചതാണെന്നാണ് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയവർ പറയുന്നത്.
#Drishyam3 Review - Masterpiece 🔥— Om ✨ (@Girish__28) May 21, 2026
Rating - ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ✨
Drishyam 3 Raises the Bar Again ..A Masterclass in Suspense Cinema 🔥
Drishyam 3 delivers everything fans hoped for and more .. gripping storytelling, brilliant twists, intense emotions, and #Mohanlal in absolute top… pic.twitter.com/1fqYzj4iyL
മോഹൻലാലിൻറെ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രമാകും ദൃശ്യം 3 എന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ദൃശ്യം പുഷ്പം പോലെ 100 കോടി അടിക്കുമെന്നും ആരാധകർ പറയുന്നു.
ജോര്ജു കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തില് ഇനി എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുമായി വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്യാന് ജീത്തു ജോസഫിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ സര്പ്രൈസുകളും ചിത്രത്തില് ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്.
അണ്ണൻ തൂക്കി 🔥🔥🔥— Deepu (@deepuva24) May 21, 2026
ക്ലാസിക് ക്രിമിനൽ എന്ന് ചുമ്മാ വിളിക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു♥️
എൻ്റെ ജീത്തു അണ്ണാ... ejjathi തലയാണ്🫡
ഈ ജോർജ്ജുകുട്ടിയെ കൂടുതൽ പേടിക്കണം .
Cant wait for D4#Drishyam3 #Mohanlal https://t.co/NMkAs2EWcR
‘ഇമോഷൻസ് ആയാലും കഥ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആയാലും ദൃശ്യം 3 ആദ്യ പകുതി മികച്ചു നിൽപ്പുണ്ട്. ജോർജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന എലമെന്റ് നൈസ് ആയി വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതു വരെ. ഒരു ആരാധകന് കുറിച്ചു.
ജീത്തു മേക്കിങ് കൊള്ളാം. ചെറിയ സർപ്രൈസ് ഉള്ളതൊക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു. മോഹൻലാലിന്റെ പ്രകടനം, സൂക്ഷ്മാഭിനയങ്ങളിലെ കയ്യടക്കം, വൈകാരിക രംഗങ്ങളിലെ പൂർണത ഒക്കെ മികച്ച രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ. ആരാണ് തന്റെ പിറകിൽ എന്ന് അറിയാതെ ഉള്ള ജോർജ് കുട്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര തുടരും, രണ്ടാം പകുതിയിൽ!’
#Drishyam3 Running riots at the box office🔥 Record-shattering numbers incoming 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/iClLAIIor8— ForumKeralam (@Forumkeralam2) May 21, 2026
‘‘ആ നാലാം ക്ലാസുകാരന്റെ ബുദ്ധിയെ ഒരിക്കലും അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് സർ..! എന്നാണ് മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകും എന്ന് 13 വർഷം മുൻപ് കൊടുത്ത വാക്കിനോട് നീതി കാണിക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നും മനസിലായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിന് അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില എന്താണെന്ന് ഈ മൂന്നാം ഭാഗം കാണുമ്പോൾ മനസിലാകും. എന്നാണ് മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചത്.
#Drishyam3— Manu Thankachy (@manuthankachy) May 21, 2026
A Masterfully Crafted Threequel That Cements Franchise Legacy, Not The Best but Promising One 🔥https://t.co/4WaVVAtaKL
ഇത്തവണ തന്റെ പിന്നാലെ ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് ജോർജുകുട്ടിക്ക് അറിയില്ല.. പക്ഷേ അയാൾക്ക് വലുത് അയാളുടെ കുടുംബം ആണ്, അതെങ്ങനെ വിട്ട് കളയും? പുറകെ വരുന്നവർ മറന്ന് പോകുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു -
ഇനിയെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഊഹങ്ങൾക്കും ഒന്നും സ്ഥാനമില്ലാതെ ജോർജുകുട്ടിയുടെ മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തെ ജീത്തു ജോസഫ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ചിത്രം, പക്ഷേ ഇന്റർവൽ ബ്ലോക്ക് കിടുക്കി എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
#Drishyam3— SmartBarani (@SmartBarani) May 21, 2026
This film is more of epilogue feel than sequel, the drama with little suspense keeps you engaged, interval block was total surprise 🔥🔥everyone performance was good
This is totally different film while comparing to the first two parts, Final act felt bit forced… pic.twitter.com/FgtHhNxPFL
2013 ലാണ് ദൃശ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങിയത്. കോവിഡ് കാലമയാതുകൊണ്ട് തന്നെ 2021 ല് ഒടിടിയിലൂടെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങിയത്.
കത്തിച്ചു ❤️👌— AKMFCWA Official (@AkmfcwaState) May 21, 2026
കൊലപാതക തൂക്ക് സൂൺ
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു ❤️@Mohanlal #mohanlal #Drishyam3 pic.twitter.com/mlepYhb1tM