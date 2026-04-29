ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും നേരിടാന് പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടീസര് ഇന്നെത്തും
മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെയ് 21 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 11:16 AM IST
മോഹന്ലാല് - ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം 3 യ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. മെയ് 21 ന് മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തില് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
വരുണ് പ്രഭാകറിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തവണ ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും എന്താണ് നേരിടാന് പോകുന്നതെന്നും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്.
അതേസമയം ചിത്രത്തിന്റെ ഓഫീഷ്യല് ടീസര് ഇന്ന് ( ഏപ്രില് 29) വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിടും. മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ഏപ്രില് 28 മുതല് യു കെയില് ആരംഭിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക തിയേറ്റര് റിലീസിന് നാല് ആഴ്ച മുന്പ് തന്നെയാണ് അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ആര് എഫ് ടി ഫിലിംസും സിനിവേള്ഡ് ചെയ്നും ചേര്ന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇന്ഡസ്ട്രി ട്രാക്കര് എബി ജോര്ജ് അറിയിക്കുന്നു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ഒരു ഇന്ത്യന് ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആഗോള യാത്രയില് യു കെ വിപണി നിര്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
2013 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃശ്യം യു കെയില് നിന്ന് മാത്രം ഒരു കോടി രൂപയിലധികം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രമായി മാറിയിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ടാം ഭാഗം ഡിജിറ്റല് റിലീസായിരുന്നു 2021 ല് നടത്തിയിരുന്നുത്. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഒരു പരമ്പരയുടെ വലിയ തിയേറ്റര് തിരിച്ചു വരവാണ് ദൃശ്യം 3യിലൂടെ നടത്തുന്നത്. ഇതിനിടയില് യുകെയില് മലയാള സിനിമയോടുള്ള സ്വീകാര്യത വലിയ രീതിയില് വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കഥയും തിരക്കഥയും സിനിമയുടെ അവതരണം കൊണ്ടും തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
അതേസമയം യു കെയില് മലയാള സിനിമയോടുള്ള സമീപനം തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വാഴ 2, എല് 2 എമ്പുരാന് പോലുള്ള സമീപകാല ഹിറ്റുകള് ഇവിടുത്തെ മലയാള സിനിമയോടുള്ള സമീപനം വര്ധിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃശ്യം 3 ബോക്സ് ഓഫിസില് വലിയ വിജയമായി മാറാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെ വിലയിരുത്തല്.
മലയാളം ഒറിജിനലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി പെൻ സ്റ്റുഡിയോസ് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് വഴി ആശിർവാദ് സിനിമാസിൽ ₹100 കോടി നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ തന്ത്രപരമായ സഹകരണം, ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസി വർഷങ്ങളായി കെട്ടിപ്പടുത്ത ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡിമാൻഡും ബ്രാൻഡ് മൂല്യവും കണക്കിലെടുത്ത് മൂന്നാം ഭാഗം വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
നേരത്തെ ഏപ്രില് 2 നായിരുന്നു ദൃശ്യം 3 റിലീസ് ചെയ്യാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള് മൂലം റിലീസ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ജിസിസി വിപണി ഒരു സുപ്രധാനമായതിനാല് ഒപ്റ്റിമൽ റിലീസ് വിൻഡോ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ തന്ത്രപരമായി റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്.
മലയാളം പതിപ്പിനോടൊപ്പം ദൃശ്യം 3യുടെ മറ്റു പതിപ്പുകളും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അജയ് ദേവ്ഗൺ അഭിനയിക്കുന്ന ഹിന്ദി റീമേക്ക് ഗാന്ധി ജയന്തി അവധിയോടനുബന്ധിച്ച് 2026 ഒക്ടോബർ 2 ന് റിലീസ് ചെയ്യും.