ETV Bharat / entertainment

ദൃശ്യം 3 ട്രെയിലര്‍ ഉടന്‍ എത്തും; സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ചങ്കിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി മോഹന്‍ലാല്‍

സിനിമയുടെ ആദ്യഷോയുടെ സമയം പുറത്ത് വിട്ട് മോഹന്‍ലാല്‍. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് താരത്തിന്‍റെ ജന്മദിനത്തില്‍.

DRISHYAM 3 DRISHYAM 3 TRAILER RELEASE MOHANLAL JEETHU JOSEPH
Drishyam 3 (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സിനിമാസ്വാദകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ദൃശ്യം 3 തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേയുള്ളു. മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ പേട്രിയറ്റ് തിയേറ്ററുകളില്‍ ഓളം തീര്‍ക്കുമ്പോഴും ദൃശ്യം 3 യിലേക്കും സിനിമാസ്വാദകരുടെ ശ്രദ്ധ പതുക്കെ മാറുകയാണ്.

മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം പരമ്പരയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് മെയ് 21 ന് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജന്മദിനത്തില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്.

ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങയത്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ആറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ ടീസര്‍ കണ്ടത്.

സിനിമാസ്വാദകരുടെ ചങ്കിടിപ്പിച്ച് വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ ട്രെയിര്‍ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍. മെയ് 9 ശനിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം എത്തുമെന്നാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ട്രെയിലര്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്യമായ സമയം നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ദൃശ്യം 3യുടെ ആദ്യഷോ മെയ് 21 ന് രാവിലെ എട്ടുമണിക്കാണ്. ഇതുവരെ ആഗോളതലത്തിൽ സിനിമയുടെ 100 ൽ അധികം ഫാൻസ്‌ ഷോകൾ ചാർട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നാണ് വിവരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം ദൃശ്യം 3 യുടെ പത്തിൽ അധികം സ്പെഷ്യൽ ഷോകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും യു/ എ 13+ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചത്.

മൂന്നാംഭാഗം ജോര്‍ജുകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും കഥയായിരിക്കും ചിത്രത്തില്‍ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കിതിയിരുന്നു. മുന്‍ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നും ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്‌പെന്‍സുകളും പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നും സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ദൃശ്യത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2021 ല്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ തിയേറ്റര്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനും ചിത്രം എത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇത്തവണ എന്തായിരിക്കും ജോര്‍ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത് എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും പോസ്റ്ററുകളുമെല്ലാം സിനിമാസ്വാദകരുടെ ആകാംക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് മുന്‍ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ റീക്യാപ്പോടെയാണ്യ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ റീക്യാപ്പ് മോഹന്‍ലാല്‍ അവതരിപ്പിത്തുന്ന ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ വീക്ഷണ കോണില്‍ നിന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കില്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ റീക്യാപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എതിരാളികളായ പൊലീസുകരുടെ വീക്ഷണ കോണില്‍ നിന്നാണ്. മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ ജോര്‍ജു കുട്ടിയില്‍ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

Read More:

1. നോക്കണ്ട…! ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റില്‍ ആളില്ല; പറപറക്കുന്ന കാറില്‍ ചില്‍ മൂഡില്‍ നഗരം ചുറ്റിക്കറങ്ങി മീന

2. വാഴ 2 മുതല്‍ മോഹിനിയാട്ടം വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ വമ്പന്‍ റിലീസുകളുടെ പെരുമഴ

3.എന്തും നേരിടാന്‍ ജോര്‍ജു കുട്ടി റെഡി; സെന്‍സറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായി, ദൃശ്യം 3 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

TAGGED:

DRISHYAM 3
DRISHYAM 3 TRAILER RELEASE
MOHANLAL
JEETHU JOSEPH
DRISHYAM 3 TRAILER RELEASE DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.