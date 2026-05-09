'ജോർജുകുട്ടി ആളൊരു കുറുക്കനാണ്'! 'ദൃശ്യം 3' ആവേശകരമായ ട്രെയിലർ പുറത്ത്
കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ജോർജുകുട്ടിയുടെ കഥ തന്നെയാണ് ദൃശ്യം മൂന്നിലും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു
Published : May 9, 2026 at 7:07 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 7:44 PM IST
മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ വിസ്മയം 'ദൃശ്യം' മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ആവേശകരമായ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. രണ്ടാം ഭാഗം അവസാനിച്ച ഇടത്തുനിന്നും കഥ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ. പഴയ കേസിലെ പുതിയ തെളിവുകളുമായി പൊലീസ് വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ, തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജോർജുകുട്ടി ഇത്തവണ എന്തൊക്കെ കരുനീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിലറാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
പൊലീസ് എന്ത് മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് ജോർജുകുട്ടിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലും അയാൾക്ക് ആരാധകരുണ്ട്. ഒന്നും എവിടെയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ്. മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ ദൃശ്യം മൂന്നിൽ കൂടുതൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ജോർജുകുട്ടിയെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സത്യം അറിയാമെന്ന ജോർജുകുട്ടിയുടെ തിരിച്ചറിവ്. പൊലീസും നിയമവും വെറുതെയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് അറിയേണ്ടത്. ഇത്തരം സൂചനകൾ മുന്നിൽ വച്ചു കൊണ്ടാണ് ദൃശ്യം മൂന്നിൻ്റെ ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്. കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ജോർജുകുട്ടിയുടെ കഥ തന്നെയാണ് ദൃശ്യം മൂന്നിലും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങയത്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ആറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ ടീസര് കണ്ടത്.
ജിത്തു ജോസഫ് തന്നെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, അൻസിബ, എസ്തർ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മുരളി ഗോപിയും പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ട്. ആശീർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സതീഷ് കുറുപ്പാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം അനിൽ ജോൺസൺ. എഡിറ്റിംഗ് വി എസ് വിനായക്. ബോളിവുഡ് ഫിലി സ്റ്റുഡിയോകളായ പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും പെൻ സ്റ്റുഡിയോസും സംയുക്തമായി ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
റിലീസിന് മുന്പേ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിയറ്റർ–ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലീസിനു മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റുപോയിയ 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3 ക്കാണ് സ്വന്തം.
ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ദൃശ്യം എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജോണറിലെ ആദ്യ ചിത്രവും ദൃശ്യം 3 തന്നെയായിരിക്കും. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്ന്നത്. അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ദൃശ്യം 2 വും അന്യഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൃശ്യം 3 പ്രദർശനത്തിനെത്തുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.
2013 ഡിസംബർ 19 ന് നാണ് ദൃശ്യം സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. അതും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രമായി. തുടർന്ന് തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ചൈനീസ് ഭാഷകളിലേക്കു വരെ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.