'തിരക്കഥയ്ക്കും അവതരണത്തിനും കയ്യടി! ക്ലൈമാക്സ് ഗംഭീരം'; ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3' പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
മലയാളി- ബോളിവുഡ് പ്രേക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് ഹിന്ദി ദൃശ്യം. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമ്പോള് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന നോക്കാം.
Published : October 2, 2026 at 4:50 PM IST
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വേറിട്ടൊരു അധ്യായം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രമാണ് ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത് മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ 'ദൃശ്യം'. കുടുംബം, കുറ്റകൃത്യം, അന്വേഷണം, അതിജീവനം എന്നിവയെ അതീവ സസ്പെൻസോടെയും ത്രില്ലർ ഘടകങ്ങളോടെയും അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടിയ റീമേക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അജയ് ദേവ്ഗൺ നായകനായെത്തിയ ഹിന്ദി പതിപ്പ്.
ഹിന്ദിയിൽ ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2 എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതോടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പും ശക്തമായി. ഇപ്പോഴിതാ ആ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ‘ദൃശ്യം 3: ദി കൺക്ലൂഷൻ’ ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധി ജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 2നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. മലയാളി - ബോളിവുഡ് പ്രേക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമ്പോള് സിനിമാസ്വാദകര് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഹിന്ദി ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും അധ്യായമായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെ വിജയ് സൽഗോങ്കറിന്റെ കഥ തുടരുന്ന ചിത്രം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പുതിയൊരു കഥയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. മലയാളത്തിലെ ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ കഥയെ അതേപടി പിന്തുടരാതെയാണ് ഹിന്ദി ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സജീവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രത്തിലെ സസ്പെൻസ്, ട്വിസ്റ്റുകൾ, ഇടവേള സീക്വൻസ്, രണ്ടാം പകുതി, ക്ലൈമാക്സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെയും ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്തിന്റെയും പ്രകടനത്തിനും നിരവധി പ്രേക്ഷകർ പ്രശംസ നൽകുന്നുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാം ഭാഗം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് നൽകുന്നതെന്നും, എന്നാൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായ സസ്പെൻസും ത്രില്ലും നിലനിർത്താൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും ചില പ്രതികരണങ്ങളിൽ പറയുന്നു.
#DrishyamTheConclusion #Drishyam3 #Drishyam:— Nishant (@NishantTweets30) October 2, 2026
Just done with the movie watching and its WOW WOW WOW .. Take a bow makers 👏👏👏
First half didnt make me feel or expect the kind of experience I have now, just in awe of it .. This is the perfect CONCLUSION and indeed its bigger… https://t.co/UNXsPV1GPM
“സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, വൗ വൗ വൗ... ആദ്യ പകുതി എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അനുഭവമാണ് നൽകിയത്. ഇത് തികഞ്ഞ നിഗമനമാണ്. തീർച്ചയായും ഇത് രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്കാൾ വലുതാണ്. അഭിനേതാക്കൾ തിളങ്ങുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ അതിശയകരമാണ്. തീർച്ചയായും കാണണം. ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.”, ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
സ്പോയിലറുകൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഈ പ്രതികരണം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സസ്പെൻസ് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി അനുഭവിക്കണമെന്ന തരത്തിലാണ് നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളും.
Bhai!! Kya bana diya! @JaideepAhlawat & @ajaydevgn what An Performance & the film is written very well + it's totally different from its original version (malayalam) Damm bhai maza aagaya! PAISA VASOOL!🔥#Drishyam3 #DrishyamTheConclusion pic.twitter.com/ZCXZVGssfc— DEV KA REVIEW (@DEVKAREVIEW3180) October 2, 2026
വിജയ് സൽഗോങ്കറായി വീണ്ടും എത്തിയ അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്തിന്റെ പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
“എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്! ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്തും അജയ് ദേവ്ഗണും എന്തൊരു പ്രകടനം. സിനിമ വളരെ നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മലയാള പതിപ്പിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പൈസ വസൂൽ.”, ഒരു സിനിമാസ്വാദകന് കുറിച്ചു.
മൂന്നാം ഭാഗം മലയാള സിനിമയുടെ കഥയെ അതേപടി പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്. അതേസമയം, പുതിയ കഥയിലൂടെ ഹിന്ദി ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് സ്വന്തമായൊരു ദിശ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
#Drishyam3 is Dazzling.. depth, thrill, performance & a perfect climax, it has all. Masterful!— Nimit Rayy (@nimithere) October 2, 2026
This type of thriller cinema was absent from the Hindi film industry.. on par with Malayalam cinema. They should make more. #DrishyamTheConclusion
‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റുകളാണ്. മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഈ ഘടകം ശക്തമായി നിലനിർത്തിയെന്നാണ് ആദ്യ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
“#Drishyam3 അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്... ആഴം, ആവേശം, പ്രകടനം, പെർഫെക്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. മാസ്റ്റർഫുൾ! ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഹിന്ദി സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തുല്യമായ അനുഭവം.”, ഒരു സിനിമാ പ്രേമി കുറിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിനും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുമായി മൂന്നാം ഭാഗം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നതും പ്രേക്ഷകർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മൂന്നാം ഭാഗം മലയാളം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ കഥ പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നത് ആരാധകരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളും മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം ഭാഗം പുതിയൊരു കഥയിലേക്ക് കടന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷയും ആശങ്കയും ഉയർന്നു.
Every part of #Drishyam has its own experience, so I wouldn’t compare one with another. But #Drishyam3 gave me a truly amazing experience. Theatre was packed, with cheers, claps, and whistles throughout, and people walked out with a sense of satisfaction.#DrishyamTheConclusion pic.twitter.com/f7ZMjno9a2— Divyaman Yati (@YatiDivyaman) October 2, 2026
“സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം പതിപ്പിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയായതിനാൽ. പക്ഷേ ആ ട്വിസ്റ്റുകളും ടേണുകളും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു.", ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കും പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
“ദൃശ്യത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അതിന്റേതായ അനുഭവമുണ്ട്. അതിനാൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായി താരതമ്യം ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ദൃശ്യം 3 എനിക്ക് ശരിക്കും അത്ഭുതകരമായ അനുഭവം നൽകി. തിയേറ്റർ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആർപ്പുവിളികളും കൈയടികളും വിസിലുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആളുകൾ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.”, ഒരാള് കുറിച്ചു.
“ഒരു നല്ല സിനിമയ്ക്ക് ബിക്കിനി രംഗങ്ങളോ ഐറ്റം നമ്പറുകളോ വലിയ ബജറ്റോ വിദേശ ലൊക്കേഷനോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ദൃശ്യം 3 തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.”, ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
മലയാളം ദൃശ്യം 3യിൽ നിന്ന് അടിമുടി മാറി ചിത്രം
മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗവും പുതിയ കഥയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹിന്ദി ‘ദൃശ്യം 3’ മലയാളത്തിലെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ കഥയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം.
Was honestly a little worried if they’d be able to match the level of the first two parts, especially with a completely different story from the Malayalam version. But damn, those twists and turns were fcking good. They really pulled it off. Abhishek Pathak COOKED ! #Drishyam3— dk (@thefilmyyguyy) October 2, 2026
ആദ്യ രണ്ട് ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മൂന്നാം ഭാഗം സ്വന്തം കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പുതിയ സംഘർഷങ്ങളുമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വിജയ് സൽഗോങ്കറിന്റെ കഥയെ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.
അതേസമയം, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിലെ പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലുള്ളതല്ല. ചിലർ ചിത്രത്തിന്റെ ട്വിസ്റ്റുകളെയും പുതിയ കഥാഗതിയെയും പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ, ചിലർ മലയാള പതിപ്പുമായുള്ള താരതമ്യവും കഥയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വിജയ് സൽഗോങ്കറായി അജയ് ദേവ്ഗൺ വീണ്ടും എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രിയ ശരൺ, ഇഷിത ദത്ത, തബു, രജത് കപൂർ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്ത്, പ്രകാശ് രാജ്, മൃണാൽ ജാദവ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്റെ താരനിരയിലുണ്ട്.
അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഹിന്ദി ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഭാഗമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നേടിയ ജനപ്രീതിക്ക് പിന്നാലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗവും തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്.
Drishyam 3 has proved that a good movie requires neither bikini scenes nor item numbers nor a big budget nor a foreign location. pic.twitter.com/lhKfHXQFwL— 👑 KING (@atulraw12345) October 2, 2026
സസ്പെൻസും ട്വിസ്റ്റുകളും പ്രകടനങ്ങളും ക്ലൈമാക്സുമാണ് നിലവിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ. മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു കഥ ഹിന്ദി സിനിമയിലൂടെ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അവസാന അധ്യായത്തിലെത്തുമ്പോൾ, ‘ദൃശ്യം 3: ദി കൺക്ലൂഷൻ’ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്ന അവസാന അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇനി നിർണായകം.