'ദൃശ്യം 3: ദി കൺക്ലൂഷൻ' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു; ആറാം ദിവസത്തില് 350 കോടിക്ക് അരികെ ചിത്രം
ഇരട്ട നാഴികക്കല്ലാണ് അഞ്ചാം ദിവസത്തില് ചിത്രം പിന്നിട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 10:05 AM IST
അജയ് ദേവ്ഗണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂഷന് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിക്കുന്നു. അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസയും പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തില് വമ്പന് കലക്ഷനുമായി കുതിക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 200 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. സിനിമ റിലീസായി വെറും അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചരിത്രം നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിന് ശേഷം ഇടിവ് നേരിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച വരെയുള്ള തത്സമയം കണക്കുകള് പ്രകാരം ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂഷന് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് അഞ്ചാം ദിവസത്തില് മാത്രം 12.47 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇന്ഡസ്ട്രി ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക്ക് നല്കുന്ന കണക്കുകളാണിവ. നാലാം ദിവസത്തില് മാത്രം 21 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഇതോടെ ആഭ്യന്തര കലക്ഷന് 216.50 കോടി രൂപയായി. നിലവില് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 259.80 കോടി രൂപയാണ്. അഞ്ചാംദിവസത്തില് 12, 643 ഷോകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്. ഇതുവരെയുള്ള ഒക്യുപ്പന്സി 20 ശതമാനം ആണ്.
ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് ഇതുവരെ
|ദിവസം
|ഇന്ത്യയിലെ ദിവസേയുള്ള കലക്ഷന്
|ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന്
|1 വെള്ളി
|₹62.00 കോടി
|₹62.00 കോടി
|2- ശനി
|₹53.50 കോടി
|₹115.50 കോടി
|3 - ഞായര്
|₹61.00 കോടി
|₹176.50 കോടി
|4 - തിങ്കള്
|₹21.00 കോടി
|₹197.50 കോടി
|5 - ചൊവ്വ
|₹6.68 കോടി
|₹204.18 കോടി
200 കോടി ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം നേടിയെന്നതാണ് വലിയ നേട്ടം. നാലാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ചിത്രം 188.89 കോടി രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ചിത്രം റിലീസായി വെറും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില് 100 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഹിന്ദിയില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയത്.
ലോകമെമ്പാടുപമായി ചിത്രം അതിവേഗമാണ് 300 കോടി രൂപ എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തിയത്. 'ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂൺന്' ആദ്യ ആഴ്ചയില് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ നേടിയത്. മികച്ച ആദ്യവാരാന്ത്യത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരമായ കലക്ഷനെ തുടര്ന്നുണാണ് ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. 341.30 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത്. വിദേശ വിപണിയിലെ പ്രകടനവും മികച്ചതാണ്. 81.50 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. ചിത്രം റിലീസായി വെറും അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതെന്നിരിക്കെ ആറാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ചിത്രം 350 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തല്.
ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണത്തിനും തിരക്കഥയ്ക്കുമൊക്കെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. അജയ് ദേവ്ഗണിനെ കൂടാതം തബു, ശ്രിയ ശരൺ, ഇഷിത ദത്ത, മൃണാൽ ജാദവ്, രജത് കപൂർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജയ്ദീപ് അഹാലാവത്, പ്രകാശ് രാജ് എന്നിവരും താരനിരയില് പുതിയതായിട്ടുണ്ട്.
ആമിൽ കീയാൻ ഖാനും പർവീസ് ഷെയ്ഖും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 2 ദൃശ്യം3: ദി കണ്ക്ലൂൺന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
മോഹൻലാൽ നായകനായ മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'ദൃശ്യം' എന്ന ചിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി 2015 ൽ ആരംഭിച്ചത്. അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് നിഷികാന്ത് കാമത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദൃശ്യം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഹിന്ദി ദൃശ്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണിത്.