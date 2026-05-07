എന്തും നേരിടാന് ജോര്ജു കുട്ടി റെഡി; സെന്സറിംഗ് പൂര്ത്തിയായി, ദൃശ്യം 3 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കഥപോലെ ദൃശ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക്. മെയ് 21 ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് റീലീസ് ചെയ്യും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 11:07 AM IST
ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ജീത്തു ജോസഫ് - മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന ചിത്രം ദൃശ്യം 3 തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രം. ദൃശ്യം പരമ്പരയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തില് ജോര്ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സെന്സറിങ് പൂര്ത്തിയായി. ചിത്രത്തിന് സെന്ട്രല് ഫിലിം സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് യു/എ 13+ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുമതി നല്കി.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും പോസ്റ്ററുകളുമെല്ലാം സിനിമാസ്വാദകരുടെ ആകാംക്ഷ വര്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര് ആരംഭിക്കുന്നത് മുന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ റീക്യാപ്പോടെയാണ്യ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ റീക്യാപ്പ് മോഹന്ലാല് അവതരിപ്പിത്തുന്ന ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ വീക്ഷണ കോണില് നിന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കില് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ റീക്യാപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികളായ പൊലീസുകരുടെ വീക്ഷണ കോണില് നിന്നാണ്. മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള് ജോര്ജു കുട്ടിയില് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
"ഞാന് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്റെ ലോകം ചെറുതാണ്. എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും മാത്രമുള്ള ഒരു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥി വന്നു. എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ശിഥിലമാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അതിഥി. ഞങ്ങലുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാന് വന്ന അവനെ എന്നെന്നേക്കുമായി അവനെ തിരിച്ചയച്ചു". എന്ന് ജോര്ജു കുട്ടി പറയുന്നതാണ് ടീസര്. ഒരു പള്ളിയില് പ്രാര്ഥിക്കുന്നതും ടീസറില് കാണാം.
മൂന്നാം ഭാഗത്തില് വരുണിന്റെ കൊലപാതകത്തില് ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ നാലാം ക്ലാസുകാരന്റെ ബുദ്ധിയിലുദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാവുമെന്നൊക്കെയാണ് അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്.
സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ഏപ്രില് 28 മുതല് യു കെയില് ആരംഭിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക തിയേറ്റര് റിലീസിന് നാല് ആഴ്ച മുന്പ് തന്നെയാണ് അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ആര് എഫ് ടി ഫിലിംസും സിനിവേള്ഡ് ചെയ്നും ചേര്ന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇന്ഡസ്ട്രി ട്രാക്കര് എബി ജോര്ജ് അറിയിക്കുന്നു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ഒരു ഇന്ത്യന് ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആഗോള യാത്രയില് യു കെ വിപണി നിര്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
മോഹൻലാലിന് പുറമേ മീന, അൻസിബ ഹസൻ, എസ്തര് അനില്, ആശാ ശരത്, സിദ്ധിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോണ്, ഇര്ഷാദ്, ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകും. ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബര് രണ്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യും.
റിലീസിന് മുന്പേ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിയറ്റർ–ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലീസിനു മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റുപോയിയ 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3 ക്കാണ് സ്വന്തം.
ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ദൃശ്യം എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജോണറിലെ ആദ്യ ചിത്രവും ദൃശ്യം 3 തന്നെയായിരിക്കും. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്ന്നത്. അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ദൃശ്യം 2 വും അന്യഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൃശ്യം 3 പ്രദർശനത്തിനെത്തുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.