ETV Bharat / entertainment

"ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്‌തതിൻ്റെ ഭയത്തോടെയുള്ള ജീവിതം"; ദൃശ്യം 3 ലാലേട്ടൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ, മേയ് 21ന്

ടിക്കറ്റ് പ്രീ ബുക്കിങ്ങിലും പ്രീ ബിസിനസിലും ദൃശ്യം കുതിപ്പില്‍, സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും, ജോർജുകുട്ടി വലിയ ബുദ്ധിമാനല്ലെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

Drishyam 3 trailer Drishyam 3 release date Drishyam 3 mohanlal birthday date
drishyam 3 press meet at ernakulam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 9:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ജിത്തു ജോസഫ്-മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം മൂന്ന് മേയ് 21ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും. നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്. പ്രീ ബുക്കിങ്ങിലും ബിസിനസിലും വലിയ കുതിപ്പാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ്, മോഹൻലാൽ, മീന, ആശ ശരത്, നിർമാതാവ് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ജോർജുകുട്ടിയുടെ കഥ തന്നെയാണ് ദൃശ്യം മൂന്നിലും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതെന്ന് മോഹൻലാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ജോർജുകുട്ടി വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല. ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തതിൻ്റെ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണയാൾ. 10, 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻപിലുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം തനിക്കും നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ജോർജുകുട്ടി ഭയപ്പെടുന്നു. കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ലെന്നും മോഹൻലാൽ വ്യക്തമാക്കി.

Drishyam 3 trailer Drishyam 3 release date Drishyam 3 mohanlal birthday date
drishyam 3 press meet at ernakulam (ETV Bharat)

കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൃശ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്വീകാര്യത നേരിട്ടറിയാൻ സാധിച്ചു. സ്വന്തം ജന്മനാളായ മേയ് 21ന് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാനെടുത്തത് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. ഏത് സിനിമയിലഭിനയിക്കുമ്പോഴും ആ കഥാപാത്രത്തെ പൂർണമായും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൃശ്യത്തിലെ ജോർജുകുട്ടിയെ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.

കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ കുറ്റവും സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറായ മനസ്സാണ് ജോർജുകുട്ടിക്ക് ഉള്ളത്. തികച്ചും ഫിലോസഫിക്കലായി ജീവിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണത്. അയാളുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വൈകാരിക തലങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യം മൂന്ന്
കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരും ജോർജുകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും സിനിമയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അമ്മമാരുണ്ട്. മീനയും ആശ ശരത്തും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരികത മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ വ്യക്തമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്.

ദൃശ്യത്തിലെ സർപ്രൈസുകളെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജോർജുകുട്ടിയുടെയും മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ജീവിതവും വികാരങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. സർപ്രൈസിനേക്കാൾ മുന്നിൽ മനുഷ്യജീവിതങ്ങളാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. അതിനാൽ സസ്പെൻസിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും ജിത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം ജോർജുകുട്ടി പറയുന്നത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നാണ്. ചെയ്ത തെറ്റിൽ അയാൾ നീറി ജീവിക്കും. അതാണ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ. അവിടെനിന്നാണ് മൂന്നാം ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ജോർജുകുട്ടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമറിയാം. വരുൺ പ്രഭാകറിനെ കൊന്നത് ജോർജുകുട്ടിയാണെന്ന് പൊലീസിനും നാട്ടുകാർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു പശ്ചാത്തലമാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുള്ളതെന്ന് സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചു. വളരെ ലളിതമായാണ് ദൃശ്യത്തിൻ്റെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ വിചാരിച്ചതിലും അപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച്. ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് ജോർജുകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി താൻ സഞ്ചരിച്ചത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലുതായി ആ കഥാപാത്രം മാറിയെന്നും ജിത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

സഹദേവൻ ഉണ്ടാകില്ല
സിനിമയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രമുണ്ടാകില്ല. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ അയാൾ ഓടിയ ഓട്ടം ഇന്നും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. സിനിമയുടെ നാലാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നും സംവിധായകൻ റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിച്ചു. ദൃശ്യം പോലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത് വലിയ നേട്ടമായി കാണുന്നുവെന്ന് നടി മീന പറഞ്ഞു. റാണി എന്ന കഥാപാത്രം കരിയറിലെ വലിയ നാഴികക്കല്ലാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മേയ് 21ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം രാവിലെ എട്ടു മണിക്കാണ് ആരംഭിക്കുക. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാലോകം ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

Also Read:ദൃശ്യം 3 ട്രെയിലര്‍ ഉടന്‍ എത്തും; സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ചങ്കിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി മോഹന്‍ലാല്‍

TAGGED:

DRISHYAM 3 TRAILER
DRISHYAM 3 RELEASE DATE
DRISHYAM 3
MOHANLAL BIRTHDAY DATE
DRISHYAM 3 PRESS MEET

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.