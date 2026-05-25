​ജോർജുകുട്ടിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിനും; തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സ് അടക്കമുള്ള സൈറ്റുകളിൽ വ്യാജപതിപ്പ്

Drishyam 3 Pirated Version Leaked
ദൃശ്യം 3 വ്യാജ പതിപ്പ് (ETV Bharat)
Published : May 25, 2026 at 3:55 PM IST

തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ (25-5-26) ഉച്ചയോടു കൂടിയാണ് ഇസൈമിനി എന്ന ഫീഡിൽ നിന്നും തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ടോറൻ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. റിലീസ് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ 100 കോടിയിൽ അധികം രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിർഭാഗ്യകരമായ ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാധാരണ തിയേറ്റർ പ്രിൻ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ലീക്കാകുന്നത് തിയേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ബുധനാഴ്ച വരെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഹൗസ് ഫുൾ ഷോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആസൂത്രിതമായി വ്യാജ പതിപ്പ് ചോർത്തിയെടുത്തതാണെന്ന് സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. സബ്ടൈറ്റിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓവർസീസ് പ്രിൻ്റിൽ നിന്നാണ് സിനിമ ചോർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം.

സിനിമയുടെ തമിഴ്, തെലുഗു പതിപ്പുകളും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അടുത്ത ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നല്ല ബുക്കിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൃശ്യം 3 എന്ന സിനിമയുടെ വ്യാജപതിപ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ റിലീസ് ആയത് പ്രതിസന്ധി ആകില്ല. പക്ഷേ ഏതൊരു സിനിമയുടെയും വ്യാജ പതിപ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്നും അതിന് തടയിടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്നും പരമാവധി യു ആർ എല്ലുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജോർജുകുട്ടി നിർമിക്കുന്ന സിനിമ യൂട്യൂബിൽ ലീക്കാവുന്നതായ ഒരു രംഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥയിലെ സമാന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 3 എന്ന സിനിമയ്ക്കും സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.

ദൃശ്യം 3 (Special Arrangement)
ഐടി വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശംതമിഴ് റോക്കേഴ്സ്, തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ള പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഫോണുകളിൽ ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കും. ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറി നിരന്തരം ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സിനിമ ഫോണിലേക്ക് സേവ് ആവുക. നിരവധി തവണ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുപല വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കും നിർബന്ധിതമായി കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നതിലൂടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറുന്നു. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് വരെ ഇടയാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇര കാത്തിരിക്കുന്ന ധാരാളം വേട്ടക്കാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകത്തുണ്ട്. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരുന്ന സമയമാണിത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുക.

