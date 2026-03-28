ബിഗ് ബജറ്റ്, ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങള്! ദൃശ്യം 3 മുതല് കത്തനാര് വരെ; മലയാളത്തില് റിലീസിനൊരുങ്ങന്നത് ഒട്ടേറെ സിനിമകള്
തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്, ഫീല് ഗുഡ്, ഫാന്റസി എന്നിങ്ങനെ വമ്പന് താരങ്ങളുടേതടക്കം നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മോളിവുഡില് റിലീസിനായി ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 4:12 PM IST
മലയാള സിനിമാ ആസ്വാദകര് ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ നിരയാണ് അടുത്തിടെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷേത്തിലെത്തുന്ന ജീത്തു ജോസഫ് ക്രൈം ത്രില്ലര് ചിത്രം ദൃശ്യം 3, മലയാളത്തിലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം എന്ന വിശേഷണത്തോടെയെത്തുന്ന കത്തനാര്, 18 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാല് മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രം പേട്രിയറ്റ്, പൃഥ്വിരാജിന്റെ കാളിയന്, ബോക്സ് ഓഫിസില് തീപ്പാറിച്ച ചിത്രം ലോകയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ലോക ചാപ്റ്റര് 2: മിഖായേല്, ദുല്ഖല് സല്മാന്റെ ഐ ആം ഗെയിം, ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്.
പ്രഖ്യാപന ഘട്ടം മുതല് തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഈ സിനിമകളുടെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റും ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് സ്വീകരിച്ചത്. മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പര്താരങ്ങള് അണിനിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടതോടെ എന്തൊക്കെ സര്പ്രൈസുകളാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചതെന്നാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ബിഗ് സ്ക്രീനില് ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഏറ്റുമുട്ടുകയെന്ന ആകാംക്ഷയും ആരാധകരിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററുകളില് നിങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കാന് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1. ദൃശ്യം 3
സിനിമാ പ്രേമികള് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ് ദൃശ്യം 3. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഈ വര്ഷം (2026) മെയ് 21 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
ഇത്തവണ ജോര്ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരുണിന്റെ കൊലപാതകത്തില് ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ നാലാം ക്ലാസുകാരന്റെ ബുദ്ധിയിലുദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാവുമെന്നൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷ. അതിനായി മെയ് 21 വരെ കാത്തിരിക്കണം.
മോഹന്ലാലിന് പുറമെ മീന, മുരളി ഗോപി, ആശ ശരത്ത്, എസ്തര് അനില്, അന്സിബ ഹസന് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
2. പേട്രിയറ്റ്
മലയാളി സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ് മഹേഷ് നാരായണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പേട്രിയറ്റ്. 18 വര്ഷത്തിന് ശേഷം ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിച്ച് ബിഗ് സ്ക്രീനില് എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേട്രിയറ്റിന് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ട്വിന്റി ട്വന്റി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വമ്പന് താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. 2026 ഏപ്രില് 23 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, എന്നിവർക്കൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
മലയാള സിനിമ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാങ്കേതിക മേന്മയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്താനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം രചനയും നിര്വഹിച്ചത് സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ തന്നെയാണ്.
3. കത്തനാര്
ജയസൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന മലയാളത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം കത്തനാര് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്.
റോജിൻ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ രാമാനന്ദ് , റോജിൻ തോമസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന കത്തനാറിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കൊ-പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണമൂർത്തി. ജയസൂര്യയെ കൂടാതെ, തെലുഗു സൂപ്പർ നായികാ താരം, അനുഷ്ക ഷെട്ടി, പ്രഭുദേവ, സനൂപ് സാൻ, സാൻഡി, ദേവിക, നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്, വിനീത്, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, കുൽപ്രീത് യാദവ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.
ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വലുതാണെങ്കിലും റിലീസ് തിയതി ഇതുവരെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
4. കാളിയന്
നാളേറെയായി പൃഥ്വിരാജ് ആരാധകര് അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാളിയന്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ആരാധകര് ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട്.
പഴയ തെക്കന് ദേശത്തെ വീര യോദ്ധാക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് കാളിയന്. വേണാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വീര പുരുഷനും പടത്തലവനുമായിരുന്ന ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്ത് കുഞ്ഞിരക്കോട്ട് കാളിയുടെയും കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. തെക്കന് പാട്ടുകളില് നിന്നും ചരിത്രം ഉള്ക്കൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്.
നവാഗതനായ ഡോ. എസ് മഹേഷ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. ബിടി അനില് കുമാര് ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ റിലീസിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരം അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.
5. പള്ളിച്ചട്ടമ്പി
ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. വന് താരപ്പൊലിമയും വമ്പന് മുതല്മുടക്കിയുമൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഏപ്രില് 10 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ ബ്രജോഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റെർടൈൻ മെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. ഈ ചിത്രത്തിൽ കയാദു ലോഹറാണ് നായിക.
ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് തിരക്കഥ' ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.
6. എല് 366
തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം അണിയറയില് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ആഷിക് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സില് രതീഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നത്. ഷാജി കുമാർ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കും. ചിത്രത്തില് പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. മീര ജാസ്മിനാണ് നായിക. ഈ ചിത്രത്തിലെ മോഹന്ലാലിന്റെ ലുക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു. ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കായി വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
7. ലോക ചാപ്റ്റര് 2: മൈക്കിള്
മലയാളി പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ലോക ചാപ്റ്റര് 2 മൈക്കള്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതിയ ലോക ചാപ്റ്റര് വണ് ചന്ദ്രയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്.
ഡൊമിനിക് അരുണ് സംവിധാനം ചെയ്ത കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് നായികയായ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും ഏറ്റവും കൂടുതല് പണം വാരിയ ചിത്രം കൂടിയാണ്. 300 കോടിയെന്ന അപൂര്വ്വ നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ലോകയിപ്പോള്. ലോകയുടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും പ്രമോ വീഡിയോയുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തത്.
8. ഐ ആം ഗെയിം
ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനാകുന്ന മലയാളം ചിത്രം എന്നതിനാൽ തന്നെ ഐ ആം ഗെയ്മിന് വലിയ ഹൈപ്പാണുള്ളത്. ആർഡിഎക്സ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ആണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ആർഡിഎക്സ് പോലെ ഒരു പക്കാ ആക്ഷൻ പാക്ക്ഡ് സിനിമയാണ് ഐ ആം ഗെയിം.
വേഫെറർ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്തു എന്നിവർ തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ആദർശ് സുകുമാരനും ഷഹബാസ് റഷീദുമാണ്.
