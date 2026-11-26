ആകാംക്ഷയോടെ സിനിമാപ്രേമികള്! ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3' ഒടിടിയിലേക്ക്
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 589 കോടിരൂപ നേടിയ ചിത്രമാണ് രണ്ടുമാസത്തിന് ശേഷം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 3:41 PM IST
അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയ 'ദൃശ്യം 3: ദി കൺക്ലൂഷൻ' ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. വിജയ് സൽഗോങ്കർ എന്ന സാധാരണക്കാരൻ തന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന അസാധാരണമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് 'ദൃശ്യം' ഫ്രാഞ്ചൈസി പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
മലയാള ചിത്രം ദൃശ്യത്തിന്റെ റീമേക്കാണിത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ ആരംഭിച്ച യാത്ര പിന്നീട് ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ത്രില്ലർ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്നായി മാറുകയായിരുന്നു. വലിയ താരനിരയെയോ പതിവ് വാണിജ്യ ചേരുവകളെയോ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ശക്തമായ തിരക്കഥയും ഉദ്വേഗജനകമായ അവതരണവും കൊണ്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചത്. മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട യാത്രയിലൂടെയും വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദത്തെ സ്വന്തമാക്കാനും ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് സാധിച്ചു.
തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ ഈ ചിത്രം നവംബർ 27 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് തീയതി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സൽഗോങ്കർ കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ചിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ രഹസ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മലയാളത്തിലെ 'ദൃശ്യം' ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാന രീതിയാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ അവസാന ഭാഗമായ 'ദൃശ്യം 3: ദി കൺക്ലൂഷൻ' സ്വീകരിച്ചത്. ഈ മാറ്റം ബോക്സ് ഓഫീസിലും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഒക്ടോബര് 2 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ നായകനെന്ന നിലയിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായി മാറി. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 300 കോടി രൂപയും ആഗോളതലത്തിൽ 500 കോടി രൂപയും പിന്നിട്ട ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കണക്കുകളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 62 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 176.50 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ആദ്യ ആഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഈ നേട്ടം 245.50 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ 87.50 കോടി രൂപ കൂടി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 381.21 കോടി രൂപയിലെത്തി.
ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 456.34 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് 133.20 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. ഇതോടെ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിലെ ആകെ വരുമാനം 589.54 കോടി രൂപയായി. അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നായി ഇത് മാറിയിരുന്നു.
റീമേക്ക് അവകാശങ്ങളിൽ നിയമപോരാട്ടം
അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസിന് മുന്നോടിയായി 'ദൃശ്യം' ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ റീമേക്ക് അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവിവാദവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. മലയാളം ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി റീമേക്ക് സംബന്ധിച്ച പകർപ്പവകാശത്തിൽ 50 ശതമാനം വിഹിതം വേണമെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ പ്രദർശനത്തിനും ഡിജിറ്റൽ വിതരണത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്കുമാർ തിയേറ്റേഴ്സ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
നവംബർ 13ന് കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ നവംബർ 26 വരെ ചിത്രം ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യില്ലെന്ന ഉറപ്പ് പ്രതിഭാഗത്തുനിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നവംബർ 27ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമപരമായ തർക്കം ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് സമയത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ലെങ്കിലും കോടതിയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒടിടി റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേസിൽ തുടർനടപടികൾക്കായി ഡിസംബർ 15ന് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും.
അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിജയ് സൽഗോങ്കറുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി വിജയ് ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച രഹസ്യങ്ങൾ വീണ്ടും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ കഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു. അജയ് ദേവ്ഗൺ വിജയ് സൽഗോങ്കറായി തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ തബു, ശ്രിയ ശരൺ, ഇഷിത ദത്ത, മൃണാൽ ജാദവ്, രജത് കപൂർ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ മുൻ ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്, പ്രകാശ് രാജ് എന്നിവരാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് പുതുതായി എത്തുന്ന പ്രധാന താരങ്ങൾ.