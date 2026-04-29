ETV Bharat / entertainment

വേട്ടയാടുന്ന ഭയം! ഇത്തവണ ജോര്‍ജുകുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ? ആകാംക്ഷ നിറച്ച് ദൃശ്യം 3 ടീസര്‍

DRISHYAM 3 TEASER RELEASED (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മോഹന്‍ലാല്‍ - ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം 3യ്ക്ക് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. മെയ് 21 ന് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജന്മദിനത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്ത്.

വരുണ്‍ പ്രഭാകറിന്‍റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തവണ ജോര്‍ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോയെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ജോര്‍ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തെയും വേട്ടയാടുന്ന ഭയം ടീസറിലും കാണാം. ജോര്‍ജ് കുട്ടി തന്‍റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി ടീസറില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുന്ന ടീസറാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗങ്ങള്‍ കൂടി കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ടീസര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പള്ളിയില്‍ മുട്ടുകുത്തി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതും തന്‍റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും വരുണിന്‍റെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്ന ജോര്‍ജു കുട്ടിയേയാണ് ടീസറില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്കുള്ളത്. ഇത്തവണ ജോര്‍ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരുണിന്‍റെ കൊലപാതകത്തില്‍ ജോര്‍ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ നാലാം ക്ലാസുകാരന്‍റെ ബുദ്ധിയിലുദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാവുമെന്നൊക്കെയാണ് അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍.

ജോര്‍ജു കുട്ടിയുടെ ആശങ്ക നിറഞ്ഞ പോസ്റ്റര്‍ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാറിനരികില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ജോര്‍ജു കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതില്‍ ആശങ്ക നിറഞ്ഞ ജോര്‍ജു കുട്ടിയേയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതേ ആശങ്ക തന്നെയാണ് ടീസറിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ദൃശ്യത്തിന്‍റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഇതും മികച്ച സിനിമ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ കണക്ക് കൂട്ടല്‍.

സിനിമയുടെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗ് ഏപ്രില്‍ 28 മുതല്‍ യു കെയില്‍ ആരംഭിച്ചു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക തിയേറ്റര്‍ റിലീസിന് നാല് ആഴ്‌ച മുന്‍പ് തന്നെയാണ് അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ആര്‍ എഫ് ടി ഫിലിംസും സിനിവേള്‍ഡ് ചെയ്‌നും ചേര്‍ന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇന്‍ഡസ്‌ട്രി ട്രാക്കര്‍ എബി ജോര്‍ജ് അറിയിക്കുന്നു. ഇത് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആഗോള യാത്രയില്‍ യു കെ വിപണി നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

മോഹൻലാലിന് പുറമേ മീന, അൻസിബ ഹസൻ, എസ്‍തര്‍ അനില്‍, ആശാ ശരത്, സിദ്ധിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോണ്‍, ഇര്‍ഷാദ്, ​ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകും. ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യും.

റിലീസിന് മുന്‍പേ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ തിയറ്റർ–ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലീസിനു മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റുപോയിയ 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3 ക്കാണ് സ്വന്തം.

DRISHYAM 3 (Movie Poster)

ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ദൃശ്യം എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജോണറിലെ ആദ്യ ചിത്രവും ദൃശ്യം 3 തന്നെയായിരിക്കും. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ജോര്‍ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ദൃശ്യം 2 വും അന്യഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൃശ്യം 3 പ്രദർശനത്തിനെത്തുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

2013 ഡിസംബർ 19 ന് നാണ് ദൃശ്യം സിനിമ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. അതും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രമായി. തുടർന്ന് തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ചൈനീസ് ഭാഷകളിലേക്കു വരെ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

TAGGED:

DRISHYAM 3 TEASER
DRISHYAM 3 MOVIE
MOHANLAL
JEETHU JOSEPH MOVIE
DRISHYAM 3 TEASER OUT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.