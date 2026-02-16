അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞോ? മുഖത്ത് സന്തോഷം! ഇത്തവണ ഒറ്റയ്ക്കല്ല; വരവറിയിച്ച് ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും
നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃശ്യം 3യുടെ പോസ്റ്ററില് വാഴത്തോട്ടത്തിന് നടുവില് ചിന്താകുലനായി നില്ക്കുന്ന ജോര്ജു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു.
Published : February 16, 2026 at 3:50 PM IST
വാഴത്തോട്ടത്തിന് നടുവില് ചിന്താകുലനായി നില്ക്കുന്ന ജോര്ജുകുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യം 3 എന്ന ചിത്രത്തിലെ പുത്തന് പോസ്റ്ററാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റിയത്. എന്നാല് നേരത്തെ ജോര്ജുകുട്ടിയുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പോസ്റ്ററാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കില് ഇപ്പോഴിതാ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
ദൃശ്യം 3 റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിയതിയും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വര്ഷം ഏപ്രില് 2 ന് ആഗോളതലത്തിലാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷമായി ജോര്ജുകുട്ടിക്കായി പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീടിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ജോര്ജുകുട്ടിയേയാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് പോസ്റ്ററുകളും ആരാധകര്ക്ക് ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും നല്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജോര്ജു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തില് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകര്. ജോര്ജു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അയാളുടെ ഇമോഷന്സിലൂടെയായിരിക്കും ചിത്രം കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
സിനിമയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് ആരാധകരും പ്രേക്ഷകരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ച സസ്പെന്സുകളും വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളും പോലെ ഈ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി പ്രതീക്ഷയും വാനോളമാണ്.
നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററില് വാഴത്തോട്ടത്തിന് നടുവില് മുണ്ടും ഷര്ട്ടും ധരിച്ച് സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷത്തിലാണ് ജോര്ജുകുട്ടിയുടെ നില്പ്പ്. മനസില് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുന്നതാണെന്നാണ് പോസ്റ്റര് നല്കുന്ന സൂചന.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. മലയാളം പതിപ്പ് ഏപ്രില് 2 നാണ് റിലീസിനെത്തുന്നതെങ്കില് അജയ് ദേവ്ഗണ് നായകനാകുന്ന ദൃശ്യം 3യുടെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് 2 നായിരിക്കും റിലീസിനെത്തുക.
ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ദൃശ്യം എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജോണറിലെ ആദ്യ ചിത്രവും ദൃശ്യം 3 തന്നെയായിരിക്കും. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്ന്നത്. നാലര വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
റിലീസിന് മുന്പേ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിയറ്റർ–ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലീസിനു മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റുപോയിയ 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3 ക്കാണ് സ്വന്തം.
ദൃശ്യം 2 വും അന്യഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൃശ്യം 3 പ്രദർശനത്തിനെത്തുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
2013 ഡിസംബർ 19 ന് നാണ് ദൃശ്യം സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. അതും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രമായി. തുടർന്ന് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ചൈനീസ് ഭാഷകളിലേക്കു വരെ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
2021 ഫെബ്രുവരി 19 നാണ് ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ ഒടിടി റിലീസായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്.
