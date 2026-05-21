തിയേറ്ററുകളിൽ വീണ്ടും ജോർജുകുട്ടി മാജിക്; റിലീസ് ദിനത്തിൽ ആരാധകർക്കൊപ്പം 'ദൃശ്യം 3' കണ്ട് മോഹൻലാൽ, കേക്ക് മുറിച്ച് ജന്മദിനാഘോഷം!

ആദ്യ ഷോ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

Drishyam 3 Hits Screens on Mohanlal s Birthday
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 2:42 PM IST

ലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തെ ആഗോളതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ 'ദൃശ്യം' പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജിത്തു ജോസഫ്-മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന 'ദൃശ്യം 3' ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തി. ആദ്യ ഷോ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

​ആദ്യദിനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകമായത്, എറണാകുളം കവിത തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആദ്യ ഷോ കാണാൻ സർപ്രൈസ് ആയി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയനടൻ മോഹൻലാൽ എത്തിയതാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിനൊപ്പമാണ് താരം തിയേറ്ററിലെത്തിയത്. ലാലേട്ടനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മുന്നിൽ കണ്ടതോടെ തിയേറ്ററിനകത്തും പുറത്തും ആരാധകരുടെ ആവേശം അണപൊട്ടി. വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് ആരാധകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരത്തെയും ചിത്രത്തെയും വരവേറ്റത്.

ഇരട്ടി മധുരമായി ജന്മദിനാഘോഷം

ആദ്യ ഷോ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം തിയേറ്ററിൽ മറ്റൊരു സർപ്രൈസ് കൂടി കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മോഹൻലാലിൻ്റെ ജന്മദിനത്തോടും ചിത്രത്തിൻ്റെ വൻ റിലീസിനോടും അനുബന്ധിച്ച് തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കേക്ക് മുറിച്ചു. താരം തന്നെ നേരിട്ട് ആരാധകർക്ക് മധുരം പങ്കുവെച്ചതോടെ റിലീസ് ദിനം ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടി മധുരമുള്ള ഉത്സവമായി മാറി.

​"എൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ തന്നെ 'ദൃശ്യം 3' പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. സിനിമയെ ഇത്രയധികം സ്നേഹത്തോടെ നെഞ്ചിലേറ്റിയതിന് എല്ലാ സിനിമാപ്രേമികളോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു"- മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.

ഇമോഷണൽ ട്രാക്കിൽ പുതിയ ജോർജുകുട്ടി

മുൻപ് ഇറങ്ങിയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് ജിത്തു ജോസഫ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജോർജുകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞുപോകുന്ന രീതിയാണ് സംവിധായകൻ ഇതിൽ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെയും ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മാറി, ഏറെ ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു കഥാപരിസരമാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളത്. വൈകാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരെ ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്താത്ത തരത്തിലുള്ള ട്വിസ്റ്റുകളും ത്രില്ലിങ് ആയ സർപ്രൈസ് ഘടകങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ സംവിധായകൻ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

​ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നാം ഭാഗം എന്നാണ്. ജോർജുകുട്ടിയുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്തെന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഒടുവിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

