ബോളിവുഡ് ഖാൻമാരുടെ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ജോർജുകുട്ടി; 285ൽ പരം സെൻ്ററുകളിലേക്ക് ദൃശ്യം3 എത്തിച്ച് RFT ഫിലിംസിൻ്റെ ചരിത്രം

Published : May 20, 2026 at 5:28 PM IST

മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം ദൃശ്യം 3യ്ക്കായി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ശബ്‌ദ കോലാഹലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തിയേറ്ററെത്തിയ ദൃശ്യത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗമിപ്പോള്‍ മലയാള സിനിമയുടെ ബ്രാന്‍ഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ യു.കെ- അയർലൻഡ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ റിലീസുമായി മോഹൻലാലിൻ്റെ ഐക്കോണിക് സീരീസ് 'ദൃശ്യം 3'. യുകെയിലും അയർലണ്ടിലും മാത്രം 285+ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രം എത്തിച്ച് RFT ഫിലിംസ് റെക്കോർഡ് കുറിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പ്രദർശനം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും വിതരണക്കാരായ RFT ഫിലിംസ് സ്ഥാപകൻ റൊണാൾഡ് തോണ്ടിക്കൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ നാല്പത്തിനായിരത്തിലേറെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച ദൃശ്യം-3, സൂപ്പർതാരങ്ങളായ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെയും വിജയിയുടെയും റിലീസ് റെക്കോർഡുകളാണ് തിരുത്തികുറിക്കുന്നത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 മുതൽ ആണ് ആഗോള റിലീസ്. റിലീസിന് മുന്നേ തന്നെയുള്ള റെക്കോർഡ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ്,അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമാ ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ പാൻ-ഇന്ത്യൻ അപ്പീലും ദൃശ്യം എന്ന ബ്രാൻഡിനുള്ള സ്വീകാര്യതയുമാണ് ഈ കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ. മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗുകളിൽ ഒന്നായി ദൃശ്യം 3 മാറുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിന് വിദേശ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍നിന്നുള്ള പ്രതികരണം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, നോര്‍ത്ത് അമേരിക്ക, യുകെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വിപണികളില്‍ ചിത്രത്തിന് മികച്ച ബുക്കിംഗ് ട്രെന്‍ഡുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോള സ്വാധീനം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, കേരളത്തില്‍ ഇതുവരെ മികച്ച പ്രീ-സെയില്‍സ് ലഭിച്ചതിന് പുറമെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുകളും വന്‍തോതില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 6.75 കോടി ഗ്രോസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിനെ കൂടാതെ മീന, അൻസിബ ഹസ്സൻ, എസ്തർ അനിൽ, ആശാ ശരത്, സിദ്ദിഖ്, മുരളി ഗോപി, കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ, ഇർഷാദ് അലി, ശാന്തി മായാദേവി, വീണ നന്ദകുമാർ, ദിനേഷ് പ്രഭാകർ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി എന്നിവരും ദൃശ്യം 3ൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. യു/എ 13+ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാർത്തപ്രചരണം: പി. ശിവപ്രസാദ്.

