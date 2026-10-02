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ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3 ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളില്‍; നാലാം ഭാഗമില്ല! ഫ്രാഞ്ചൈസി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് സംവിധായകന്‍ അഭിഷേക് പഥക്

ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ദൃശ്യം’ ആണ് ഹിന്ദി ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് പ്രചോദനമായത്.

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Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 10:32 AM IST

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മുംബൈ: അജയ് ദേവ്ഗണിനെ നായകനാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ‘ദൃശ്യം 3: ദി കൺക്ലൂഷൻ’ ഹിന്ദി ‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ അവസാന ഭാഗമായിരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകൻ അഭിഷേക് പഥക്. ഒരേ കഥാപാത്രങ്ങളെയും കഥാപരിസരങ്ങളെയും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നാലാം ഭാഗം നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ മികച്ച രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയ കഥകളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തനിക്ക് താൽപര്യമെന്ന് പഥക് വ്യക്തമാക്കി.

ഒക്ടോബർ 2ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ‘ദൃശ്യം 3’യിൽ വിജയ് സൽഗോങ്കറായി അജയ് ദേവ്ഗൺ വീണ്ടും എത്തുന്നു. വിജയ്‌യും കുടുംബവും മുൻ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച രഹസ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഭീഷണിയിലാകുന്നതോടെയാണ് പുതിയ കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വിജയ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്ന അന്വേഷണ സംഘവും തമ്മിലുള്ള ടോം ആന്‍ഡ് ജെറി പോലെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിരക്കഥാ രചനയ്ക്കിടെയാണ് കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പഥക് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മൂന്നാം ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് സംതൃപ്തികരമായ ഒരു സമാപനം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

"ഈ സിനിമ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അനുഭവം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

2015ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ‘ദൃശ്യം’ മുതൽ വിജയ് സൽഗോങ്കർ എന്ന കഥാപാത്രം ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ക്രൈം-ത്രില്ലർ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരുന്നു. നിഷികാന്ത് കാമത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രത്തിന് പിന്നാലെ 2022ൽ ‘ദൃശ്യം 2’ എത്തി. ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ചിത്രത്തിലൂടെ കഥയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുകയാണ്.

ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ദൃശ്യം’ ആണ് ഹിന്ദി ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് പ്രചോദനമായത്. കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അസാധാരണമായ വഴികളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററായ ജോര്‍ജു കുട്ടി എന്ന കഥയാണ് ഹിന്ദി ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് പ്രചോദനമായത്.

മകളും ഭാര്യയും ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വിജയ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ കഥയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പൊലീസിനെയും അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളെയും നേരിടാൻ വിജയ് ഒരുക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.

മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത് പുതിയ കഥാപാത്രമായ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർ രാജ്വീർ സിംഗ് തോമറായി ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ എത്തുന്നു. വിജയ്‌യും പൊലീസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് പുതിയൊരു തലമാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വരവോടെ ഉണ്ടാകുന്നത്.

തബു, ശ്രിയ ശരൺ, ഇഷിത ദത്ത, മൃണാൽ ജാദവ്, രജത് കപൂർ, പ്രകാശ് രാജ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മുൻ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്തുന്നത് കഥയുടെ ദിശയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിന് വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടെന്നും വിജയ് സൽഗോങ്കറിനെയും കുടുംബത്തെയും വീണ്ടും കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പഥക് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മൂന്നാം ചിത്രം ഒരു വിടവാങ്ങലായി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

മൂന്നാം ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും നാലാം ഭാഗത്തിനുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ശരിയായൊരു സമാപനം നൽകുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"അവർക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മൂന്നാം ഭാഗം കാണൂ. നാലാം ഭാഗം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്കും ഫ്രാഞ്ചൈസിനും വിടപറഞ്ഞ് അതിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.”, സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും സംവിധായകൻ വെളിപ്പെടുത്തി. രണ്ടുവർഷത്തിലേറെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നതിനായി എടുത്തു. വീണ്ടും തിരുത്തിയെഴുതിയാണ് അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

അന്തിമമായി ഏകദേശം 120 പേജുള്ള തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിലധികം പേജുകളുടെ മെറ്റീരിയൽ എഴുതിയതായി പഥക് പറഞ്ഞു. ആദ്യ രണ്ട് സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായതിനാൽ, മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പുതിയതും പ്രവചനാതീതവുമായ കഥ ഒരുക്കുക വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.

‘ദൃശ്യം 3’ ഒക്ടോബർ 2ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ‘സിഗ്മ’, ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’, ‘ഡിഗ്ഗർ’, ‘വെരിറ്റി’ എന്നിവയും ഇതേ ദിവസങ്ങളില്‍ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്.

സുന്ദീപ് കിഷനും ഫാരിയ അബ്ദുള്ളയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ‘സിഗ്മ’ ജേസൺ സഞ്ജയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണ്. ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി ശശാങ്ക് ഖൈത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സാഹസിക കോമഡി-ഡ്രാമ ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ’ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന റിലീസ്. ‘ഡിഗ്ഗർ’, ‘വെരിറ്റി’ എന്നിവയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇതേ തീയതിയോട് അനുബന്ധിച്ച് റിലീസിനുണ്ട്.

ഏകദേശം 12 വർഷത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിയോട് വിടപറയുന്നത് തനിക്ക് വൈകാരികമായ അനുഭവമാണെന്നും പഥക് പറഞ്ഞു. ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്കോ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കോ വളരുമെന്ന് താൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.

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