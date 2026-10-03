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ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3' ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു; മലയാളത്തേക്കാള്‍ ഗംഭീരമെന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍! ആദ്യദിനത്തില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍

'ദൃശ്യം 3'യ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം. 'ഇതാണ് ലാലേട്ടന്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന്', പ്രേക്ഷകര്‍.

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Drishyam 3:The Conclusion (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 12:23 PM IST

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ലയാളി- ബോളിവുഡ് പ്രേക്ഷകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം 'ദൃശ്യം 3: ദി കണ്‍ക്ലൂഷന്‍' ഗാന്ധിജയന്തി ദിനമായ ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 2) ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തി. അജയ്‌ ദേവ്‌ഗണ്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് ആദ്യം ദിനം തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. റിലീസ് ദിനത്തിലെ കലക്ഷന്‍ കണക്കുകളിലും ചിത്രം വന്‍ മുന്നേറ്റമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മലയാളത്തേക്കാള്‍ ഗംഭീരമായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

അഭിഷേക് പാഥക് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിൽ അജയ് ദേവ്ഗണിനൊപ്പം തബു, ശ്രിയ ശരൺ, രജത് കപൂർ, ഇഷിത ദത്ത എന്നിവർ മുൻ ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു. ജയദീപ് അഹ്ലാവത്തും പ്രകാശ് രാജും മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന 'ദൃശ്യം' മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ഈ ചിത്രം വലിയ വിജയമായതോടെ വിവിധഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബോളിവുഡിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ദൃശ്യം. ഇതിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വലിയ വിജയമായതോടെ പ്രേക്ഷകര്‍ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുമായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്‌ത മൂന്നാം ഭാഗം 'ദൃശ്യം' ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരുന്നത്. അടുത്തിടെയാണ് മലയാളത്തിലെ 'ദൃശ്യ'ത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങിയത്. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഹിന്ദി മൂന്നാം ഭാഗം റീലീസായതോടെ 'ഇതായിരുന്നു ലാലേട്ടന്‍', ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്.

ആദ്യദിനമായ വെള്ളിയാഴ്‌ച ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 66.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 15,759 ഷോകളിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ ഏകദേശം 80.10 കോടി രൂപയായി. ആദ്യകാല കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് 15 കോടി ഗ്രോസും ലഭിച്ചു. ആദ്യദിനത്തില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം കൊയ്‌തെടുത്തത്. 95.10 കോടി രൂപയാണത്.

അതേസമയം ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ആദ്യ ദിനത്തിലെ ബോളിവുഡ് ഓപ്പണിങ് കലക്ഷന്‍ പട്ടിക

സിനിമയുടെ പേര്ആദ്യദിന കലക്ഷന്‍
1. ധുരന്ധർ 2: ദി റിവഞ്ച് 99 കോടി രൂപ
2. ദൃശ്യം 3:ദി കണ്‍ക്ലൂഷന്‍66.75 കോടി രൂപ
3. ജവാന്‍66 കോടി രൂപ
4. പഠാന്‍55 കോടി രൂപ
5. അനിമല്‍55 കോടി രൂപ

ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 50 കോടി നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ കടന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും ദൃശ്യം 3 ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം ധുരന്ധര്‍ 2 വിന് പിന്നാലെയാണ് ദൃശ്യം 3 യും 50 കോടി കടന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാമത് എത്തിയത്.

അജയ് ദേവ്‌ഗണിന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിലേതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വിജയ് സാല്‍ഗാങ്കറായി ശക്തമായ അഭിനയമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതികരണം. ചിത്രത്തിന്‍റെ അവതരണത്തിനും തിരക്കഥയ്ക്കുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

മലാളത്തിലെ ഒര്‍ജിനല്‍ ദൃശ്യവുമായി പലരും ഇതിനോടകം തന്നെ താരതമ്യവും ചര്‍ച്ചയുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. കഥയുടെ അവതരണം, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വളർച്ച, ക്ലൈമാക്സ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ്. എന്നാല്‍ മലയാളത്തിലെ മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ നിന്നും അടിമുടി മാറ്റിയാണ് ദൃശ്യം 3 ഹിന്ദിയില്‍ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം ചിത്രത്തിന്‍റെ കലക്ഷന്‍ അതിവേഗം ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമാപ്രേമികളും ട്രേഡ് അനസില്റ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നത്. അവധി ദിവസങ്ങളിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന്‍റെ കലക്ഷന്‍ ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

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