ദൃശ്യം3യ്ക്ക് കേരളത്തിലും വിദേശത്തും വമ്പന് ബുക്കിംഗ്;മോഹന്ലാല് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് കൊടുങ്കാറ്റാവുമെന്ന് സൂചന
ദൃശ്യം 3 റിലീസിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗില് വമ്പന് കുതിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തല്. മലയാളത്തിലെ മികച്ച ഓപ്പണിംഗിനായി ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 1:19 PM IST
മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രം ദൃശ്യം 3 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്താന് ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രം. മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് റിലീസിനെത്തുമ്പോള് ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആവേശവും പ്രതീക്ഷയും ഉയരുകയാണ്.
ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊരാളായ ജോർജു കുട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശ മാര്ക്കറ്റുകളിലെയും അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ട്രെന്ഡുകള് ഈ വലിയ പ്രതീക്ഷയെ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യദിന ആഗോളതല പ്രീ-സെയില്സ് ഇപ്പോള് ഏകദേശം 24 കോടി രൂപ ഗ്രോസിലേക്ക് എത്തി. ഏ റ്റവും പുതിയ ട്രേഡ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം (മേയ് 20 രാത്രി 11 മണിവരെ ആകുമ്പോള്), 25 കോടി ഗ്രോസ് നേട്ടത്തോട് അടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതില് ഏകദേശം 10.50 കോടി ഗ്രോസ് ഇന്ത്യയില്നിന്ന് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. കേരളത്തിനൊപ്പം മറ്റ് പ്രധാന ആഭ്യന്തര സര്ക്യൂട്ടുകളിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച ഡിമാന്ഡാണ് പ്രകടമാകുന്നത്.
റിലീസിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രമുള്ള സാഹചര്യത്തില് ബുക്കിംഗ് ഇനിയും വേഗത്തിലാകുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തല്.
മോഹന്ലാല് ചിത്രത്തിന് വിദേശ മാര്ക്കറ്റുകളില്നിന്നുള്ള പ്രതികരണം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്, നോര്ത്ത് അമേരിക്ക, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വിപണികളില് ചിത്രത്തിന് മികച്ച ബുക്കിംഗ് ട്രെന്ഡുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോള സ്വാധീനം വര്ധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, കേരളത്തില് ഇതുവരെ മികച്ച പ്രീ-സെയില്സ് ലഭിച്ചതിന് പുറമെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുകളും വന്തോതില് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 6.75 കോടി ഗ്രോസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
നിലവിലെ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണെങ്കില്, ആദ്യദിന അഡ്വാന്സ് സെയില്സ് ആദ്യ ഷോ തുടങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ 27 മുതല് 30 കോടി ഗ്രോസ് വരെ എത്താനിടയുണ്ട്. ഈ വേഗത തുടര്ന്നാല്, ‘ദൃശ്യം 3’ ആഗോളതലത്തില് ആദ്യദിനത്തില് 40 കോടി ഗ്രോസിന് മുകളിലുള്ള കളക്ഷന് ലക്ഷ്യമിടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അത്തരമൊരു തുടക്കം മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗുകളില് ഒന്നായി ചിത്രത്തെ മാറ്റും.
നിലവില് ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് റെക്കോര്ഡ് മോഹന്ലാലിന്റെ തന്നെ ‘എമ്പുരാന്’ എന്ന ചിത്രത്തിനാണ്. ആ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 70 കോടി ഗ്രോസ് നേടി. ‘ദൃശ്യം 3’ മലയാള സിനിമയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്.
‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിന്റെ വന് ജനപ്രീതിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് അനുകൂലമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം.
ഫ്രാഞ്ചൈസിന്റെ ശക്തി റിലീസ് ദിനത്തിലെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുകള്ക്കും വലിയ രീതിയില് സഹായകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. മറ്റ് മലയാള ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പാന്-ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും ചിത്രത്തിന് വലിയ പിന്തുണയാകും.
രാവിലെ ഷോകള്ക്ക് ശേഷം മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്, ആദ്യദിന വേള്ഡ് വൈഡ് കലക്ഷന് 40 കോടി ഗ്രോസ് കടക്കാനോ അതിലും മുകളിലെത്താനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ട്രേഡ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
‘ദൃശ്യം’ ചിത്രം വന് വിജയമായി മാറുകയും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് നേരിട്ട് ഒടിടി റിലീസായ ‘ദൃശ്യം 2’ ഫ്രാഞ്ചൈസിന്റെ ജനപ്രീതി വീണ്ടും വര്ധിപ്പിച്ചു.
നാലാം ക്ലാസുകാരനായ ജോര്ജു കുട്ടിയുടെ അതീവ രഹസ്യം നിറഞ്ഞ യാത്രയുടെ തുടര്ച്ചയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷ പ്രേക്ഷകരില് വലിയ തോതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ജോര്ജു കുട്ടിയേയും കുടുംബത്തേയും സിനിമാ പ്രേമികള് കാത്തിരിക്കുന്നത്.