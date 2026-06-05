തൊടുപുഴയില് മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് വരെ ജോര്ജുകുട്ടിക്ക് ആരാധകരാണ്! 15ാം നാളിലും ശക്തമായ പ്രകടനം; ദൃശ്യം 3 ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്
ദൃശ്യം 3 രണ്ടാം വാരവും പിന്നിട്ട് തിയേറ്ററില് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. ഇനി ലക്ഷ്യം 250 കോടി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 1:06 PM IST
സൂപ്പര്സ്റ്റാര് മോഹന്ലാലിന്റെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം ദൃശ്യം 3 ബോക്സ് ഓഫിസിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യ ദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
എന്നാല് ചിത്രം റിലീസായി രണ്ടാം വാരത്തില് അതിന്റെ വേഗത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2026 ലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളം ഹിറ്റുകളിൽ ഒന്നായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗ്രോസ് കലക്ഷനില് 250 കോടി എന്ന നാഴികക്കല്ല് എന്നതിലേക്ക് എത്താന് ഇപ്പോള് വെല്ലുവിളികള് നേരിടുകയാണ്.
ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് ലോകമെമ്പാടും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 100 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടി. 9 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഭിമാനകരമായ 200 കോടി ക്ലബ്ബിലും പ്രവേശിച്ചു. ഇതോടെ ജോര്ജുകുട്ടിയേയും കുടുംബത്തിന്റെയും കഥയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വലിയ ജനപ്രീതി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, സമീപ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഗണ്യമായ കുറഞ്ഞത്. 14-ാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യം 3 ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം 229 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം ആഴ്ചയില് ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷനില് മന്ദഗതി നേരിട്ടു. ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ഏകദേശം 118 കോടി രൂപയും, വിദേശ വിപണികൾ ഇതുവരെ ഏകദേശം 111 കോടി രൂപയുമാണ് സംഭാവന ചെയ്തത്.
ആദ്യ വാരത്തിലും രണ്ടാം വാരത്തിലുമൊക്കെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിടുന്ന ചിത്രമായി ദൃശ്യം 3 മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോള് മന്ദഗതി വരുന്നത്. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആരാധകര് ഈ ചിത്രം ബ്ലോക്ബസ്റ്റര് ആയി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള സമ്മിശ്രപ്രതികരണങ്ങള് മൂലം രണ്ടാം വാരത്തിലെ കലക്ഷനില് നേരിയ ഇടിവ് നേരിടാന് തുടങ്ങി.
ദൃശ്യം 3 ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ
|ആദ്യ ആഴ്ച
95.10 കോടി (8 ദിവസം)
|രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച -
|5.00 കോടി
|രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച
|6.20 കോടി
|രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച
|2.55 കോടി
|രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച
|1.80 കോടി
|രണ്ടാമത്തെ ബുധനാഴ്ച
|1.45 കോടി
|രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച
|1.25 കോടി
|ആകെ (15 ദിവസം)
|-119.25 കോടി
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 250 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടാൻ ഏകദേശം 20 കോടി കൂടി ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ, വരും ദിവസങ്ങൾ നിർണായകമാകും. ഈ നാഴികക്കല്ല് എത്താൻ ഇപ്പോഴും വാരാന്ത്യങ്ങളില് സിനിമയ്ക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട്, പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കലക്ഷൻ നേടിയ മോഹൻലാലിന്റെ എമ്പുരാനെ (266 കോടി+) മറികടക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നതാണ്.
തുടക്കത്തിലുള്ള അഭിമാനകരമായ ആ കുതിപ്പില് 300 കോടി ക്ലബ്ബിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ആ സംഖ്യ വളരെ അകലെയാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, ദൃശ്യം 3 മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യ വിജയവും മോഹൻലാലിന് മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടവുമായി മാറിയിരിക്കുകായാണ്. എമ്പുരാനെ മറികടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ഈ ക്രൈം സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ വാഴ 2 (235.25 കോടി) മറികടന്ന് ഈ വർഷത്തെ (ഇതുവരെ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ മലയാള ചിത്രമായി മാറും.