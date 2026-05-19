മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രീ-സെല്ലർ ചിത്രമായി ദൃശ്യം 3; ഓരോ 24 മണിക്കൂറിലും വമ്പന് കുതിപ്പ്
പേട്രിയറ്റിന്റെ കലക്ഷനെ മറികടന്നു, ദൃശ്യം 3 അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗിലൂടെ ഇതുവരെ നേടിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 5:43 PM IST
ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ദൃശ്യം 3 തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്. മോഹന്ലാലിന്റെ 66ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത് എന്നതും ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇരട്ടി മധുരമാണ്.
താരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസും പിറന്നാളും ഒരുദിവസം വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശത്തുമൊക്കെ വലിയ ആഘോഷമായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെയടക്കം കണക്കുകൂട്ടല്.
ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് കുതിക്കുകയാണ്. മെയ് 10 ന് സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചതു മുതല് ഈ ചിത്രം അത്ഭുതപൂര്വായ പ്രി ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയാണ് നടത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യദിനത്തില് ദൃശ്യം 3 യുടെ കലക്ഷനില് ചരിത്രം കുറിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്.
അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗിലൂടെ ദൃശ്യം 3 ആഗോള അഡ്വാൻസ് സെയിലിലൂടെ 15 കോടി രൂപയോളം നേടി കഴിഞ്ഞു.ഗൾഫ് മേഖല ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിദേശ കോട്ടയായി തുടരുകയാണ്. ജിസിസി വിപണിയിൽ നിന്ന് മാത്രം 4 കോടിയിലധികം സംഭാവന നൽകി അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, തിങ്കളാഴ്ച (മെയ് 18) ഉച്ചവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ ക്രൈം ഡ്രാമ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം 5 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇന്ന് രാവിലത്തെ (മെയ് 18) കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോള് മമ്മൂട്ടി- മോഹന്ലാല് സ്പൈ ത്രില്ലര് ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന്റെ പ്രീ സെയില്സ് കലക്ഷനെയാണ് ദൃശ്യം 3 മറികടന്നിരിക്കുന്നത്. ബുക്ക് മൈഷോയിലൂടെ 333,000 ടിക്കറ്റുകളുമായി പേട്രിയറ്റ് ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോള് ദൃശ്യം 3 334,000 ടിക്കറ്റുകളാണ് ദൃശ്യത്തിന്റേതായി വിറ്റഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബുക്ക് മൈ ഷോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന മലയാള പ്രി സെല്ലര് ചിത്രമായിരിക്കുകയാണ് ദൃശ്യം 3. L2:എമ്പുരാന് സ്ഥാപിച്ച 1.33 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പിന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം.
പലപ്പോഴും ഒക്ടേണ് ആക്ഷന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്ക്കാറുള്ളത്. മോളിവുഡ് ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് സസ്പെന്സ് ക്രൈം ത്രില്ലര് ഡ്രാമ ഈ വിഭാഗത്തില് കലക്ഷനില് മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നത്.
തത്സമയ ഡാറ്റയനുസരിച്ച് ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഓരോ 24 മണിക്കൂറിലും ഏകദേശം 30,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം, ആദ്യ ദിവസത്തെ ടിക്കറ്റുകൾ ഇതിനകം 5 കോടി രൂപയാണ് കടന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 2 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
പുലർച്ചെ 4:00 നും 7:00 നും ഉള്ള ഫാൻ ഷോകളിൽ പലതും വിറ്റുതീർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 1,200 ലധികം ഷോകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, റിലീസ് തീയതി അടുക്കുമ്പോൾ പലതും വേഗത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.
മെയ് 20 ആരംഭിക്കാന് പോകുന്ന പ്രത്യേക പ്രീമിയര് ഷോകളും പ്രീ സെയില്സ് വര്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്നുണ്ട്. യുകെയിലും വമ്പന് ബുക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. 9,500-ലധികം ടിക്കറ്റുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വിറ്റുതീർന്നു.
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. 2.0 മുതല് 2.5 കോടി രൂപ വരെ റിലീസ് ദിനത്തില് നേടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 1,000 ടിക്കറ്റ് വിറ്റഴിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാള ചിത്രമാണിത്. നിലവില് കൂടുതല് സ്ക്രീനുകള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മോഹൻലാലിനെ കൂടാതെ മീന, അൻസിബ ഹസ്സൻ, എസ്തർ അനിൽ, ആശാ ശരത്, സിദ്ദിഖ്, മുരളി ഗോപി, കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ, ഇർഷാദ് അലി, ശാന്തി മായാദേവി, വീണ നന്ദകുമാർ, ദിനേഷ് പ്രഭാകർ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി എന്നിവരും ദൃശ്യം 3ൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും വലിയ പാൻ-ഇന്ത്യൻ റിലീസുകളിലൊന്നിനാണ് ദൃശ്യം 3 ഒരുങ്ങുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് 500 ലധികം സ്ക്രീനുകളില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. "ഇത് 600 അല്ലെങ്കിൽ 800-900 സ്ക്രീനുകൾ വരെ ഉയർന്നേക്കാം. മറ്റൊരു മലയാള ചിത്രവും ഇതുവരെ ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല," പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് പറഞ്ഞു.