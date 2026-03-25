'ആരാധകരെ... ശാന്തരാകുവിൻ', ദൃശ്യം മൂന്നിന് മുൻപേ രണ്ടാം ഭാഗം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ
നിര്മ്മാതാക്കളായ ആശിര്വാദ് സിനിമാസ് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് ചിത്രം ഏപ്രിൽ പത്തിന് തീയറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.
Published : March 25, 2026 at 7:59 PM IST
ജീത്തു ജോസഫ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ദൃശ്യം-2ൻ്റെ തീയറ്റർ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗം തീയറ്ററിൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ ഒടിടി റിലീസായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ഏപ്രിൽ 10ന് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുമെന്ന് മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 3. സിനിമയ്ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. ഇതിനിടെയാണ് ആശിവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ പുതിയ സർപ്രൈസ്.
മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം വമ്പൻ ഹിറ്റായതോടെ പിന്നീട് നിരവധി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം റീമേയ്ക്ക് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാകും ചിത്രം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം ദൃശ്യം മൂന്ന് രണ്ടാം ഭാഗം പോലെ ആയിരിക്കില്ലെന്നാണ് ജീത്തു ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാം ഭാഗം. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് സിനിമയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നും ജീത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു.
ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഇതും മികച്ച സിനിമ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ കണക്ക് കൂട്ടല്. മോഹൻലാലിന് പുറമേ മീന, അൻസിബ ഹസൻ, എസ്തര് അനില്, ആശാ ശരത്, സിദ്ധിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോണ്, ഇര്ഷാദ്, ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകും.
ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബര് രണ്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യും. 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം മൂന്നിനാണ് സ്വന്തം.
ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ദൃശ്യം എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജോണറിലെ ആദ്യ ചിത്രവും ദൃശ്യം 3 തന്നെയായിരിക്കും. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്ന്നത്. അഞ്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
