ജോർജുകുട്ടി കറക്റ്റ് ആണോ? ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് മോഹന്ലാല്! ജീത്തു കട്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് താരം; ദൃശ്യം 3 പായ്ക്കപ്പ്
ദൃശ്യത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് സൂപ്പര് ഹിറ്റായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ മൂന്നാംഭാഗത്തിനായുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വാനോളമാണ്.
Published : December 4, 2025 at 10:54 AM IST
സിനിമാ പ്രേമികള് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മോഹന്ലാല്- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം 3. സിനിമയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് ആരാധകരും പ്രേക്ഷകരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ച സസ്പെന്സുകളും വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളും പോലെ ഈ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി പ്രതീക്ഷയും വാനോളമാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി എന്നാണ് സംവിധാനകനായ ജീത്തു ജോസഫ് തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ അവസാം ഷോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ലൊക്കേഷന് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചായിരുന്നു ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായതിന്റെ അറിയിപ്പ്.
ചിത്രത്തിലെ അവസാന ഷോട്ട് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് ജോർജുകുട്ടി കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാവരും ചോദിച്ചപ്പോള് ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോണിറ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് മോഹന്ലാല് വരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവപ്രകടനവുമാണ് വീഡിയോയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. പായ്ക്കപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിനേയും ജീത്തു ജോസഫിനേയും മോഹന്ലാല് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം. പിന്നീട് കേക്ക് കുറിച്ച് സെറ്റിലെ അഭിനേതാക്കള്ക്കൊപ്പം ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായത് കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
സിദ്ദീഖ്, ഗണേഷ് കുമാർ, ശാന്തി മായാദേവി എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഐജി തോമസ് ബാസ്റ്റിന്റെ ഗെറ്റപ്പിൽ മുരളി ഗോപിയെയും കാണാം.
ഒക്ടോബർ അവസാനം ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച സിനിമ വെറും ഒരുമാസം കൊണ്ടാണ് പൂര്ത്തിയായത്. തൊടുപുഴ, വാഗമൺ എന്നിവിടങ്ങളാണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ജോർജുകുട്ടിയുടേയും കുടുംബത്തിൻ്റേയും കഥ ഈ ചിത്രം ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ഈ വര്ഷം സെപ്റ്റംബര് 22 നാണ് ദൃശ്യം 3 ആരംഭിച്ചത്. ഡിസംബര് 2 ന് കൊച്ചിയിലെ ലൊക്കേഷനോടെയാണ് ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
റിലീസിന് മുന്പേ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിയറ്റർ–ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലീസിനു മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റുപോയിയ 350 കോടി രൂപ പ്രീ ബിസിനസ് നേടികൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3 ക്കാണ് സ്വന്തം.
ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ദൃശ്യം എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജോണറിലെ ആദ്യ ചിത്രവും ദൃശ്യം 3 തന്നെയായിരിക്കും. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെയും വിജയം തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേര്ന്നത്. നാലര വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയെന്ന് സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ദൃശ്യം 2 വും അന്യഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൃശ്യം 3 പ്രദർശനത്തിനെത്തുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. ദൃശ്യം 3 ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായതോടെ മോഹന്ലാല് ജയിലര് 2 വില് അഭിനയിക്കാനായി ഗോവയിലേക്ക് പറന്നു. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
2013 ഡിസംബർ 19 ന് നാണ് ദൃശ്യം സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രമായി. തുടർന്ന് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ചൈനീസ് ഭാഷകളിലേക്കു വരെ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
2021 ഫെബ്രുവരി 19 നാണ് ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ ഒടിടി റിലീസായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്.
