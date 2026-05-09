'ഇങ്ങനെയുള്ള പൊലീസുകാരുമുണ്ട്'! പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ചിത്രം; ദൃഢം സര്‍പ്രൈസ് ഹിറ്റിലേക്ക്

26ാം വയസ്സിൽ എസ്.ഐ ആകുന്ന പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതമാണ് ദൃഢം എന്ന ചിത്രം.

Published : May 9, 2026 at 4:28 PM IST

ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ദൃഢം. പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതം മുന്‍നിര്‍ത്തി പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.

പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്ലൈമാക്‌സിന് ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവുമായി ചിത്രം സര്‍പ്രൈസ് ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. 2020-മുതൽ സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫിനൊപ്പം സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ ജോസഫ് ആണ് ദൃഢം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

26 വയസില്‍ എസ് ഐ ആകുന്ന പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനയുള്ള പൊലീസുകാരും നമുക്കിടയിലുണ്ടെന്ന് ചിത്രത്തിന് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയ ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്‍റോ ദേവസ്യ എന്നിവർ പറയുന്നു.

കുഴിനിലം എന്ന നാട്ടിന്‍പുറത്തെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എസ് ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. താന്‍ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

തികച്ചും റിയലിസ്റ്റിക്കായ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യാത്രയെ ആണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലളിതവും സത്യസന്ധവുമായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം കാണുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോസഫ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

2026 ലെ മികച്ച പടം എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചിത്രം തൂക്കിയെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. ഷെയ്‌ന്‍ നിഗത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നവരുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്ലൈമാക്‌സിനെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നവരുണ്ട്. മനസു നിറയുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ അവതരണം എന്നാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്് 75 ലക്ഷമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 65 ലക്ഷം ചിത്രം നേടി. അവധി ദിവസമായ ഞായറാഴ്‌ച ഇനിയും വരുമാം ഉയരുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്,വേല എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം വേറിട്ട പോലീസ് കഥാപാത്രമായ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണനെ ഷെയ്ൻ നീഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ 'പ്രൊട്ടക്ട്,സേർവ്,സർവൈവ്' എന്ന ടാഗ് ലൈൻ നല്കി ഒരുക്കുന്ന "ദൃഢം",ഇഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിൽ ഷോബി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, വിനോദ് ബോസ്, കൃഷ്‍ണപ്രഭ, സാനിയ ഫാത്തിമ, അഭിറാം രാധാകൃഷ്‍ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗ്ഗീസ്, ജോജി കെ ജോൺ, ബിട്ടോ ഡേവിസ്, അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണുള്ളത്.

ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്‍റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകേഷ് ആർ മെഹ്ത, സി വി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്‍റോ ദേവസ്യ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കറ്റീന ജീത്തു, ഛായാഗ്രഹണം: പി എം ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ, എഡിറ്റർ: വിനായക്, സംഗീത സംവിധാനം: ശ്രീരാഗ് സജി എന്നിവരാണ്. സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രാഹുൽ ജോസഫ്, സെത് എം ജേക്കബ്, സൗണ്ട് മിക്സ്: ജിതിൻ ജോസഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടർ: അധിര രഘുനാഥൻ, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ക്യാത്തി ജീത്തു, അനൂപ് കെ.എസ്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ: അരവിന്ദ് ബാബു, മേക്കപ്പ്: രതീഷ് വിജയൻ, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: മഹേഷ് മാത്യു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ടോണി മാഗ്മിത്ത്, ഡിഐ കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലേഖ മോഹൻ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അമരേഷ് കുമാർ, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്‍ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: ടെൻ പോയിന്‍റ്, മാർക്കറ്റിംഗ്: ടിംഗ്, പിആർഒ: എ എസ് ദിനേശ്.

