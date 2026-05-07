പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കാന് ക്രൈം ത്രില്ലറുമായി ഷെയ്ന് നിഗം; ദൃഢം നാളെ തിയേറ്ററുകളില്
ഷെയ്ന് നിഗം വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന സിനിമ. ചിത്രത്തിന് യു/എ16+ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 10:23 AM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ഷെയ്ന് നിഗം വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം ദൃഢം നാളെ (മെയ് 8) തിയേറ്ററുകളില്. നവാഗതനായ മാര്ട്ടിന് ജോസഫാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ക്രൈം ത്രില്ലര് ചിത്രത്തിന് യു/എ16+ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റോടെ റിലീസിന് സെന്ട്രല് ബോര്ഡ് ഓഫ് ഫിലിം സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് അനുമതി നല്കി.
മൂന്നാറാണ് പശ്ചാത്തലത്തില് കുഴിനിലം എന്നൊരു നാട്ടിന്പുറത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് വിജയ് രാധാകൃഷ്ണന് ( ഷെയ്ന് നിഗം) ചാര്ജെടുക്കുന്നതും പിന്നീട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. താന് ഏറെ അഗ്രഹിച്ച ഒരു ജോലിയില് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ട്രെയിലറിന്റെ തുടക്കമെങ്കില് പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ജാത മൃതദേഹം കാണുന്നതും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനും കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന സാധാരണ പൊലീസുകാരനെയാണ് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോള് എസ് ഐയ്ക്ക് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മുതിര്ന്ന ഓഫിസര്മാരില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മര്ദ്ദമൊക്കെ ട്രെയിലറില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തികച്ചു ലളിതവും സത്യസന്ധവുമായ ശൈലിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളില് ചില സമയങ്ങളില് ഉത്തരമില്ലാതെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതറി പോകുന്ന എന്നാല് പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഒരു എസ് ഐയേയാണ് ട്രെയിലറില് കാണാന് കഴിയുന്നത്.
ഷോബി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേശ്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ,നന്ദൻ ഉണ്ണി,വിനോദ് ബോസ്,അഭിരാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗീസ്,ജോജി കെ ജോൺ,ബ്രിട്ടോ ഡേവിഡ്,അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ,സാനിയ ഫാത്തിമ,കൃഷ്ണ പ്രഭ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങൾ.
കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്,വേല എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം വേറിട്ട പോലീസ് കഥാപാത്രമായ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണനെ ഷെയ്ൻ നീഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ 'പ്രൊട്ടക്ട്,സേർവ്,സർവൈവ്' എന്ന ടാഗ് ലൈൻ നല്കി ഒരുക്കുന്ന "ദൃഢം",ഇഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
മുകേഷ് ആർ. മേത്ത, സി. വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം പി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുന്നു.
ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്റോ ദേവസ്യ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണമെഴുതുന്നു.
എഡിറ്റർ-വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ-സുനിൽ ദാസ്,ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-അമരേഷ് കുമാർ,വസ്ത്രാലങ്കാരം-ലേഖാ മോഹൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-ദീപക് പർമേശ്വരൻ, മേക്കപ്പ്-രതീഷ് വിജയൻ,സ്റ്റണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ-ടോണി മാഗ്വിത്ത്,എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-കറ്റീന ജീത്തു,സ്റ്റിൽസ്-നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ – ടെൻ പോയിന്റ്, പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.