വീണ്ടും പൊലീസ് യൂണിഫോമില് ഷെയ്ന് നിഗം; ദൃഢം വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് മാർട്ടിൻ ജോസഫ്
ദൃശ്യം 2-വിൽ മോഹന് ലാലിനൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിട്ട ചെറിയ വേഷം മുതൽ 'ദൃഢം' എന്ന വലിയ ക്യാൻവാസ് വരെയുള്ള തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന് മാർട്ടിൻ ജോസഫ്
Published : April 28, 2026 at 7:34 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 7:41 PM IST
മലയാള സിനിമയിൽ 'ത്രില്ലറുകളുടെ തമ്പുരാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ സംവിധാന സഹായികളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രതിഭ കൂടി സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണ്. ഷെയ്ൻ നിഗത്തെ നായകനാക്കി ഒരുക്കുന്ന 'ദൃഢം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മാർട്ടിൻ ജോസഫ് തൻ്റെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകുന്നു. ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഷെയ്ൻ നിഗം പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. ദൃശ്യം 2-വിൽ ലാൽ സാറിനൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിട്ട ചെറിയ വേഷം മുതൽ 'ദൃഢം' എന്ന വലിയ ക്യാൻവാസ് വരെയുള്ള തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ചും, പ്രതിസന്ധികളെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടാൻ പഠിപ്പിച്ച തൻ്റെ ഗുരുനാഥനെക്കുറിച്ചും മാർട്ടിൻ ജോസഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന വലിയ സംവിധായകൻ്റെ സഹായിയായിട്ടാണല്ലോ താങ്കൾ സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അവസരം തേടിയെത്തിയത്?
കോളജ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിരന്തരം അവസരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ജിത്തു സാർ ഓരോ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് ചെയ്യും. മിക്കവാറും റിപ്ലൈ ലഭിക്കാറില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സുധീഷ് രാമചന്ദ്രൻ്റെ നമ്പർ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ചുതരുന്നത്. സുധീഷ് 'ഉത്തരം' എന്നൊരു ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഞാൻ സുധീഷിനെ വിളിക്കുകയും ജിത്തു ജോസഫ് സാറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തശേഷം ജിത്തു സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. "സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആരെയും വിളിച്ച് ഒപ്പം നിർത്താറില്ല. നീ എന്നോട് അവസരം ചോദിച്ച നിമിഷത്തിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലാണ് നിന്നെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത്" എന്ന്. സാറിന് അങ്ങനെയൊരു മനസ്സ് തോന്നിയത് എൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യം.
ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന ഗുരുവിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്?
ഒരു സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്രയിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും വളരെ ശാന്തമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ് ജിത്തു ജോസഫ്. എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തെയും വളരെ ലളിതമായി അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഏതൊരു കാര്യത്തെയും സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ടാകും. ഏതൊരു കാര്യത്തെയും സൗമ്യതയോടെ തന്മയത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്.
ഞാൻ ജിത്തു ജോസഫ് സാറിനൊപ്പം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു സംവിധായകർ സെറ്റിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, അവരുടെ ക്രിയാത്മകത എത്രത്തോളമാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ധാരണയില്ല. പക്ഷേ സിനിമയിലെ മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ജിത്തു സാറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
'ദൃശ്യം 2' വിൽ താങ്കൾ ഒരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതാണ് ആ കഥാപാത്രം?
എൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഞാൻ സഹ സംവിധായകനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പടം ദൃശ്യം 2 ആണ് എന്നതാണ്. ആ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വേഷവും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുണിൻ്റെ ബോഡി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ് തറ കുഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ജോർജുകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം ഓടി വരികയും ചേട്ടൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് ഉള്ളില് ആണല്ലേ ആ ചെറുക്കനെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാനായിരുന്നു. എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്ന ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഭാവങ്ങൾ ലാൽസർ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു.
ദൃഢം എന്ന സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?
റിട്ടൺ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ബൈ ഗോഡ് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന് ഫെബി ജോർജ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. ഫെബിയാണ് ആ സിനിമയുടെ എഴുത്തുകാരായ ജോമോൻ ജോൺ, ലെൻ്റോ ദേവസ്യ എന്നിവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവരുടെ പക്കൽ നിരവധി സിനിമയ്ക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില ആശയങ്ങൾ എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ദൃഢം എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഒരു മലയോര മേഖലയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുക്കാൻ എത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അയാളുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ പോസ്റ്റിങ് ആണിത്. അയാൾക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നതുമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. അയാൾക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയക്കുറവുണ്ട്, ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും അയാൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്.
ആശയം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ താല്പര്യം തോന്നി. നമ്മൾ സാധാരണമായി കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറി പോലെ അല്ല ഈ കഥ. പിന്നീട് ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആഴം വർധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി കഥയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി. കഥാകൃത്തുക്കൾ പിന്നീട് പൂർണ അർഥത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് ട്രെയിലറിൽ ഫ്രം ദ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് പോർ തൊഴിൽ എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു വർഷത്തിനിടയിൽ തമിഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് പോർ തൊഴിൽ. അവര് തന്നെയാണ് ദൃഢത്തിൻ്റെയും നിര്മാതാക്കള് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്.
അങ്ങനെയൊരു വാചകം തന്നെ ദൃഢം എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കും. ചലച്ചിത്രം കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാകും. ഞാനൊരു പുതിയ സംവിധായകനാണ്. ദൃഢം ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണ്. പക്ഷേ ചിത്രം പ്രേക്ഷകന് മികച്ച ആസ്വാദനം തന്നെ നൽകും. പോർ തൊഴിൽ എന്ന പേര് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ കാരണമാകും എന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്.
തിരക്കഥ വായിച്ച ശേഷം താങ്കളുടെ ഗുരുനാഥൻ ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ അയച്ചുതന്ന എനിക്ക് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റില് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തി. ഒടുവിൽ ഈ സിനിമയുടെ മേൽ എനിക്ക് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായ നിമിഷത്തിലാണ് ജിത്തു സാറിന് തിരക്കഥ വായിക്കാൻ നൽകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ മെയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോള് എന്നോട് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട് നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് പടിക്കെട്ടുകൾ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വന്നത്. സാർ എന്തായിരിക്കും ഈ തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകുന്നത്? അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സാറിൻ്റെ മുഖത്തെ പ്രസന്നത കണ്ടപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് മാറി. സാർ പറഞ്ഞു എടാ ഇതിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോസിറ്റീവായ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല.
അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സ് ഫിലിംമേക്കർ ഒരു തിരക്കഥയെ പ്രശംസിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുമേൽ മറ്റൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയുടെ നിർമാണ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ഉറപ്പും നൽകി. അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പൊലീസ് വേഷം കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണോ?
തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രിയദർശൻ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഷെയ്ൻ ആദ്യമായി പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദൃഢത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചതും. കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കഥാപാത്രവും ഏകദേശം സമാന രൂപമുള്ളത് തന്നെ. പക്ഷേ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഷെയ്ൻ നിഗം മികച്ച ഒരു ആക്ടർ ആണ്. ഏതൊരു കഥാപാത്രവും തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഇമോഷൻസും പ്രേക്ഷകന് ലഭിക്കും.
ഒറ്റ ലൊക്കേഷനിൽ ആണോ ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?
ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കഥാപാശ്ചാത്തലം അല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ദൃഢം എന്ന സിനിമയുടെ കഥാവഴി പരന്നു കിടക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രാമമാണെങ്കിലും ആ ഗ്രാമത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും വേറെ വേറെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ സിനിമയുടെ മാജിക്.
സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?
പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പശ്ചാത്തലമായി വരുന്ന ധാരാളം സിനിമകൾ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സിനിമകളുമായി ദൃഢം എന്ന സിനിമയെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല. ഈ ചിത്രം ചർച്ചചെയ്യുന്ന ആശയവും സംഭവവികാസങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതുമ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങും ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു.വിജയ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒപ്പമുള്ള കാസ്റ്റിങ്ങുളിൽ പ്രധാനം ഷോബി തിലകൻ്റേതാണ്. ഒപ്പം ദിനേഷ് പ്രഭാകർ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, കോട്ടയം രമേശ്, കൃഷ്ണപ്രഭ അങ്ങനെയൊരു താരംനിര ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
മലയോര മേഖലയിലെ ഷൂട്ടിങ് ആകുമ്പോള് ആപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികള്ക്കുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടല്ലോ?
പ്രധാനമായും മലയോര മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വെളിച്ചം തുടർച്ചയായി പലപ്പോഴും ലഭിക്കില്ല. അതുപോലെതന്നെ മഴ രസം കൊല്ലിയായി എത്തും. മൂടൽമഞ്ഞ് അകമ്പടി സേവിക്കും. ചിലപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ചു സീനുകൾ മാത്രമാണ് ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക. വേഗത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ പ്രായോഗികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നം കാരണം ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെലവ് വർധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടിവന്നു.
സഹസംവിധായകനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ ആണല്ലോ?
അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ദൃശ്യം 2, റാം, 12ത് മാൻ, നേര് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ച്, സിനിമകളുടെ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ആർപ്പുവിളിച്ചു നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിൽക്കാലത്ത് സിനിമയിൽ എത്തി ആദ്യമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ക്ലാപ്പ് വയ്ച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാനെൻ്റെ സിനിമ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്.
അതിനുപുറമേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചില സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ഞാനും അദ്ദേഹവും ഒരേ ഫ്രയിമിൽ വരുന്ന രംഗങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ട്.
ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രകടനം ലൊക്കേഷനിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഞെട്ടിയ അനുഭവം ഉണ്ടോ?
ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ ആയിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത്തരം ഒരു ആസ്വാദനം സാധ്യമാവുക. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ലാലേട്ടൻ ചില രംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നില്ല. ലൊക്കേഷനില് അഭിനയിക്കുന്ന ലാലേട്ടനെ കണ്ടാൽ ഒട്ടും അദ്ഭുതം തോന്നില്ല. ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൽസാർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്തു ചെയ്യാൻ. ലൊക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നും. ആ ചെയ്ത കാര്യം സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും. ഇത് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല. മുൻപ് ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ വൈഫ് ലിൻഡ മാമും ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൊക്കേഷനിലുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ട് അവർ ജിത്തു സാറിനോട് ചോദിച്ചു ലാലേട്ടന് ഈ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യ കുറവുണ്ടോ എന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നതായി ലിന്ഡ മാമിന് തോന്നിയില്ല. സംഭവം സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവങ്ങളിലെ വ്യത്യാസവും എത്ര നാച്ചുറൽ ആയാണ് അദ്ദേഹം കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ.ലാലേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ ആക്ടർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയൊന്നും സെറ്റിൽ കാണിക്കില്ല. എപ്പോഴും തമാശകൾ പറയുകയും നമ്മുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യും. ആക്ഷൻ വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരെ തമാശകൾ പറഞ്ഞു നിന്ന ലാലേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാമറ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ ആളുമാറും. ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയരീതി തന്നെ.
ഇല്ല. അപ്പോഴേക്കും ദൃഢത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മിറാഷ് എന്ന സിനിമ മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ജിത്തു ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ സസ്പെൻസ് അഭിനേതാക്കൾക്ക് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവമുണ്ടോ?
ജിത്തു സാറിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ടീം ഉണ്ട്. തിരക്കഥ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്ക്രിപ്റ്റ് ടീമിന് നൽകും. അവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. ഇതെൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആരെയും കാണിക്കില്ല എന്നൊരു മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം. ഏതു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം. അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ സസ്പെൻസ് അഭിനയിക്കാൻ എത്തുന്ന എല്ലാവരോടും ചിലപ്പോൾ പറയില്ല. പ്രധാന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാകും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാവുക. മനുഷ്യരല്ലേ. രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ എന്തെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിനിമയുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. എന്നാലും ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കണമല്ലോ.
ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ പേരുകൂടി ദൃഢം എന്ന സിനിമയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുമല്ലോ?
ജിത്തു സാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള സസ്പെൻസോ മറ്റുകാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ദൃഢം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല. ഈ സിനിമയുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലം മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന പ്രേക്ഷകന് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എന്ന ഉറപ്പ് എനിക്കു നൽകാൻ സാധിക്കും.
ഷെയ്ൻ നിഗവും വിവാദങ്ങളും?
ഷെയ്നെ കുറfച്ച് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല. ഷെയ്നിനും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച നടനാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ സൈലൻ്റ് ആയ മനുഷ്യനാണ്. ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടർ. നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു അത് കൃത്യമായി ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ കെൽപ്പുള്ളയാൾ. അദ്ദേഹം കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നു,അഭിനയിക്കുന്നു, തിരിച്ചുപോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിലെ അഭിനേതാവിനെ ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇനിയും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കും. നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആക്ടർ ആണ്.
