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'തലക്കെട്ടില്‍ പോലും സാമ്യം! ദൃഢവും ഭൂതകാലവും എന്‍റെ കഥകള്‍ മോഷ്‌ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സിനിമകള്‍'; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ആര്‍ ശ്രീലേഖ

മൂന്ന് വര്‍ഷം മുന്‍പ് താന്‍ എഴുതിയ ചെറുകഥ മോഷ്‌ടിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ആര്‍ . ശ്രീലേഖ.

R SREELEKHA IPS SHANE NIGAM MALAYALAM MOVIE BHOOTHAKALAM MOVIE
R Sreelekha Alleges Dridam and Bhoothakaalam Were Adapted From Her Stories (Photo: Movie Poster, FB)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 12:26 PM IST

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ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം നായകനായി എത്തിയ 'ദൃഢം', 'ഭൂതകാലം' എന്നീ സിനിമകള്‍ തന്‍റെ കഥകള്‍ മോഷ്‌ടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന ആരോപണവുമായി മുന്‍ ഡിജിപിയും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലറുമായ ആര്‍. ശ്രീലേഖ. രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും തന്‍റെ മുന്‍കാല രചനകളുടെയും അനുഭവക്കുറിപ്പുകളുടെയും കോപ്പിയടിയാണെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ ആര്‍. ശ്രീലേഖ വ്യക്കമാക്കിയത്.

'ഭൂതകാല'ത്തിന്‍റെ തലക്കെട്ടില്‍ പോലും സാമ്യമുണ്ടെന്നും 'ഭൂതഭവനം' എന്നായിരുന്നു തന്‍റെ കഥയുടെ പേരെന്നും ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി. യാദൃച്ഛികമായി ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയായപ്പോഴാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ കഥ കോപ്പിയടിയാണെന്ന വിവരം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

താൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ 'കരിങ്കുടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍' എന്ന ചെറുകഥ മോഷ്ടിച്ചാണ് ദൃഢത്തിന്‍റെ മൂലകഥ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ആർ ശ്രീലേഖയുടെ ആരോപണം. ഈ കഥ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ശ്രവണകഥയായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ലിങ്ക് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.

'ഭൂതകാലം' എന്ന പല അവാർഡുകളും കിട്ടിയ സിനിമയുടെ തലക്കെട്ടിലും സാമ്യമുണ്ടെന്നും. 'ഭൂത ഭവനം' എന്നായിരുന്നു താന്‍ ആ കഥക്കിട്ട പേരെന്നും ശ്രീലേഖ ആരോപിച്ചു.

ആര്‍.ശ്രീലേഖയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

"ദൃഢം എന്ന സിനിമ കണ്ടു. പൊലീസ് കഥയായത് കൊണ്ടും കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ടും വളരെ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടതാണ്. ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് എഴുതി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "കരിങ്കുടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ" എന്ന ചെറുകഥ മോഷ്ടിച്ചതാണ് ഇതിലെ മൂല കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഈ കഥ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ശ്രവണകഥയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

R SREELEKHA IPS SHANE NIGAM MALAYALAM MOVIE BHOOTHAKALAM MOVIE
R. Sreelekha's face book post (Photo: FB)

എന്റെ ചാനലിൽ 3 വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവ കഥയുടെ മോഷണമാണ് "ഭൂതകാലം" എന്ന പല അവാർഡുകളും കിട്ടിയ സിനിമ. തലക്കെട്ടിലും സാമ്യം. 'ഭൂത ഭവനം' എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആ കഥക്കിട്ട പേര്. അത് കൂടി കണ്ടു നോക്കൂ.

ഈ രണ്ടു സിനിമകളും തമ്മിൽ മറ്റൊരു കണക്‌ഷൻ ഉണ്ട്‌. രണ്ടിലെയും നായകൻ "ഷെയിൻ നിഗം" ആണ്! ഈ മോനെ എനിക്ക് ‘പറവ’ എന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഇഷ്ടവുമാണ്. കാരണം എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന, ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു സഹോദരനായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ താരവും കാണാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ‘ദൃഢം’ എന്ന സിനിമയിൽ, പൊലീസ് വേഷത്തിൽ. എനിക്ക് വീട്ടിലെ കോശ്ശേരി മാവിന്റെ തൈയ്യും ഇടയ്ക്കിടെ ശുദ്ധമായ തേനും, നെയ്യും ഒക്കെ സമ്മാനിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ്‌ എന്ന പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥനാണ് കക്ഷി", ആര്‍. ശ്രീലേഖ കുറിച്ചു.

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TAGGED:

R SREELEKHA IPS
SHANE NIGAM
MALAYALAM MOVIE
BHOOTHAKALAM MOVIE
ALLEGATIONS AGAINST MALAYALAM FILMS

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