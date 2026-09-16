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'സ്വപ്‌നതുല്യമായ ദിനങ്ങള്‍! നീയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലാനര്‍ എന്ന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി തെളിയിച്ചു'; അഹാനയ്ക്ക് ആശംസയുമായി ദിയയും അശ്വിനും

ഛായാഗ്രാഹകന്‍ നിമിഷ് രവിക്കും നടി അഹാന കൃഷ്‌ണയും ആശംസയുമായി ആരാധകര്‍.

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അഹാനയോടൊപ്പം ദിയയും അശ്വിനും ഓമിയും (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 3:37 PM IST

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ടിയും കൃഷ്‌ണ കുമാറിന്‍റെ മകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരവുമായ അഹാന കൃഷ്‌ണ കുമാറിന്‍റെയും ഛായാഗ്രാഹകന്‍ നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹ വിശേഷങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്. കോവളത്തെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ പരമ്പരാഗത ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വിവാഹം.

വിവാഹ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിവാഹത്തിനായി അഹാനയുടെ സംഘാടന മികവും ആസൂത്രണവുമൊക്കെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് കുറിക്കുകയാണ് സഹോദരിയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്ലുന്‍സറുമായ ദിയ കൃഷ്‌ണയും ഭര്‍ത്താവ് അശ്വിന്‍ ഗണേഷും. അഹാനയോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.

"സ്വപ്‌ന തുല്യമായ ദിവസങ്ങള്‍... ഒരിക്കല്‍ കൂടി അഹാന കൃഷ്‌ണ താനാണ് എക്കാലത്തേയും മികച്ച പ്ലാനര്‍ എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്", അശ്വിന്‍ കുറിച്ചു.

"ഈ സീസണിലെ സ്വപ്‌നതുല്യമായ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഒരുപാട് സന്തോഷം", എന്നാണ് സഹോദരിയുടെ കല്യാണ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ദിയ കൃഷ്‌ണ കുറിച്ചത്.

നാലുപേരും ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. ദേവതയെ പോലെയുണ്ട് കാണാന്‍. സ്വന്തം വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങിയതിനേക്കാള്‍ നന്നായിരിക്കുന്നു.ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആരാധകരുടെ കമന്‍റുകള്‍. രണ്ടുവർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉത്തരേന്ത്യന്‍ ഇന്ത്യൻ നടിമാരുടെ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു ദിയ വിവാഹത്തിനെത്തിയത്. എന്നാല്‍ അന്ന് ഏവരുടെയും മനം കവര്‍ന്നത് അഹാനയുടെ ലുക്ക് ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ദിയയുടെ ലുക്കിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

ആറുമാസത്തോളമെടുത്താണ് തന്‍റെ വിവാഹത്തിനായി അഹാന ഓരോ കാര്യവും പ്ലാന്‍ ചെയ്‌തത്. ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ പോലും പ്ലാന്‍ ചെയ്‌ത് മികച്ച രീതിയില്‍ ഏകോകിപ്പിച്ചു.വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്നത് മുതല്‍ ചടങ്ങുകള്‍ വരെ എങ്ങനെ വേണമെന്നത് അഹാനയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ആഘോഷമായിരുന്നു താജ് കോവളത്ത് നടന്നത്. ചലച്ചിത്ര- സാംസ്കാരിക - രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേക റിസപ്‌ഷനും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പേരാണ് അഹാനയ്ക്കും നിമിഷിനും വിവാഹാശംസയുമായി എത്തുന്നത്.

തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് തികച്ചും ആർഭാടരഹിതമായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അച്ഛന്‍ കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം പത്തുവര്‍ഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് അഹാനയും നിമിഷ് രവിയും തമ്മില്‍ വിവാഹിതരായത്. എന്നാല്‍ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകരുമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.

ടോവിനോ തോമസും അഹാന കൃഷ്ണയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച 'ലൂക്കാ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിമിഷ് രവി സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രഹനായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. പിന്നീട് 'കുറുപ്പ്', 'ലോക' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറമാനായി മാറി.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂര്യ നായകനായ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് നിമിഷായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന 'ജയ് ഹനുമാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിനും ക്യാമറ ചലപ്പിക്കുന്നത് നിമിഷ് രവിയാണ്.

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DIYA KRISHNA POST
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