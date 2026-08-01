നാടകവേദികൾ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല; പുതിയ തലമുറയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ മുന്നോട്ടെന്ന് യുവ നാടകപ്രവർത്തകൻ പി എസ് അഭിഷേക്
നാടകലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും നിലപാടുകളും വ്യക്തമാക്കി യുവ നാടകപ്രവർത്തകൻ പി എസ് അഭിഷേക്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 1:39 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ വരവോടെ നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു പോകുന്നുവെന്നത് തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണെന്നും, പുതിയ തലമുറയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കേരളത്തിൻ്റെ നാടകവേദികൾ ഇളക്കം തട്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും യുവ നാടകപ്രവർത്തകനും അധ്യാപകനുമായ പി എസ് അഭിഷേക്. സിനിമയും നവയുഗ മാധ്യമങ്ങളും ജനപ്രീതിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിറസദസ്സാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇ ടിവി ഭാരതുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നാടകലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും നിലപാടുകളും പങ്കുവെച്ചത്.
നാടകത്തിൻ്റെ വേരുകൾ തേടി
2019 മുതൽ നാടകരംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി എസ് അഭിഷേക്, നിലവിൽ ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നാടക അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്. നൂറിലധികം അഭിനയ കളികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നിരവധി നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം തൻ്റെ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഓർത്തെടുത്തു:
"ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ നാടക പ്രസ്ഥാനമായ 'രംഗപ്രഭാത്' ആണ് എൻ്റെ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. മടവൂർ കെ കൊച്ചു നാരായണപിള്ളയുടെ കീഴിലാണ് ഞാൻ നാടകം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 1995-ൽ ജനിച്ച എനിക്ക് ശേഷവും എത്രയോ യുവതലമുറയിലെ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഇന്ന് നാടകമേഖലയിലേക്ക് ദിനംപ്രതി കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. തലമുറകളായി നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നാടകപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഇന്നും ശക്തമാണ്."
വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൻ്റെ മാധ്യമം
ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാടകം എന്നത് വെറുമൊരു ആവിഷ്കാര രൂപം മാത്രമല്ലെന്നും, അത് വ്യക്തിജീവിതത്തെ അടിമുടി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അഭിഷേക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പുതിയ നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും നാടകവേദികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
സിനിമയും നവയുഗ മാധ്യമങ്ങളും നാടകത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതി കുറച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെ. പക്ഷേ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ കാണാൻ ഇപ്പോഴും നിറ സദസ്സുണ്ട്. നല്ല നാടകങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലവും പ്രേക്ഷകരെ ലഭിച്ചിരുന്നു.
അതിഭാവുകത്വമെന്ന മിഥ്യാധാരണയും നാടകത്തിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് മുഖവും
നാടകങ്ങളിലെ അഭിനയം എപ്പോഴും അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞതാണെന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില നാടകങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്.
അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ പേർ ഇരിക്കുന്ന വലിയ വേദികളിൽ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ചെറിയ തോതിൽ അഭിനയം ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭൂരിഭാഗം നാടകങ്ങളും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ശൈലിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നാടകങ്ങളും, ഇൻ്റിമേറ്റ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കുന്ന നാടകങ്ങളും തികച്ചും യാഥാർഥ്യബോധമുള്ള അഭിനയരീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എല്ലാത്തരം അഭിനയശൈലികളും പരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സമ്പന്നമായ ഒരു കലാമേഖലയാണ് നാടകം.
സിനിമയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി
മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് ശ്രദ്ധേയരായ പല മുൻനിര അഭിനേതാക്കളുടെയും ആദ്യ തട്ടകം നാടകവേദിയാണ്. കൊച്ചി, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ കോർപ്പറേറ്റ് നഗരങ്ങളിലും നാടകത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത്. എല്ലാവിധ അഭിനയശൈലികളും സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് പല സിനിമാതാരങ്ങളും നാടകത്തെ തങ്ങളുടെ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി നിരവധി ഡ്രാമ സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
"കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നാടകത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നത്. അവിടെനിന്ന് നാടകം പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ സുരഭി ലക്ഷ്മിയും മികച്ച നടനായ ദിലീഷ് പോത്തനുമെല്ലാം," അഭിഷേക് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ഇരുപത് വർഷത്തെ നാടകയാത്രയും കളരി അനുഭവങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ 'രംഗപ്രഭാത്' എന്ന നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പി എസ് അഭിഷേക്. നാടക പഠനത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നാടക അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്കരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം, നിരവധി നാടക കളരികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനൊപ്പം സംവിധാനവും സംഗീതവും നിർവഹിച്ചും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സർഗസപര്യ തുടരുന്നു.
നാടക കളരികൾ
നാടക കളരികളെ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്: നാടകത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും പ്രൊഫഷണലായും സമീപിക്കുന്ന രീതിയും മറ്റൊന്ന് ഒഴിവുസമയങ്ങളിലെ വിനോദോപാധിയായുള്ളതും. അവധിക്കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ചില നാടക കളരികളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നാളെ മുതൽ നാടകാഭിനയം ആരംഭിക്കാം എന്ന് ഉദ്ദേശത്തിൽ അല്ല. അവർക്കുള്ളിൽ സർഗാത്മകത വളർത്തുന്നതിനും, സ്വയം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഏതുരീതിയിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന നാടക പഠനം സ്വാഗതാർഹം തന്നെയാണ്.
സിനിമയും നാടകവും: അഭിനയത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ
സിനിമയിലും നാടകത്തിലും അഭിനയം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നാണെങ്കിലും, നാടകത്തിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട്. സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയും എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെയും അഭിനേതാക്കളുടെ ചെറിയ കുറവുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നാടകത്തിൽ ആ സാധ്യതയില്ല.
പരസ്പരം കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി, പ്രേക്ഷകർക്ക് തൊട്ടുമുന്നിൽ തത്സമയം വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഇടമാണ് നാടകവേദി. അവിടെ മറ്റൊരു കലാകാരൻ്റെ ശരിതെറ്റുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരേ ഇമോഷൻ തന്നെ പല വേദികളിലും പല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്നത് നാടകത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്.
പണ്ടത്തെ സർദാർജി തമാശകളിൽ പ്രശസ്തമായ ഒന്നുണ്ട്. സർദാർജി എല്ലാദിവസവും ഒരേ സിനിമ തന്നെ തുടർച്ചയായി കാണുന്നു. ഒരേ സിനിമ ദിവസവും കാണുന്നത് എന്തിന് എന്ന് ആരോ ചോദിച്ചപ്പോൾ സർദാർജി മറുപടി പറഞ്ഞു അതിൽ നായകൻ വാഹനമോടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. എല്ലാദിവസവും അയാൾ ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ ഇടിച്ച് താഴെ വീഴും. എന്നെങ്കിലും മരക്കൊമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നായകൻ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയണമല്ലോ... കാര്യം തമാശയാണെങ്കിലും നാടകത്തിൽ ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പലപ്പോഴും നാടകങ്ങളിൽ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ നടത്താറുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അന്നത്തെ പത്ര വാർത്തയെ അധികരിച്ച് പോലും നാടകത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അപ്പോൾ ഒരേ നാടകത്തിന് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ഭാവതലങ്ങൾ ആയിരിക്കും.
പ്രൊഫഷണൽ അമച്വർ നാടകങ്ങൾ
അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരു എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥി പിന്നീട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. അതുപോലെതന്നെയാണ് നാടകം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥിയും പ്രൊഫഷണലാണ്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കലാകാരൻ അമച്വർ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകങ്ങൾ
ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരിക്കാം. നാടകങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. വർത്തമാന രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏക കലാമാധ്യമം നാടകമാണ്.
പ്രശസ്ത നാടകാചാര്യൻ ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ളയ്ക്കുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് തൻ്റെ ആദ്യ നാടകമായ 'ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം' സംവിധാനം ചെയ്തത്. അതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ സ്വഭാവമുള്ള നാടകമായിരുന്നു. "ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ മാതൃഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് വലിയ ചർച്ചയായ വിഷയമാണ്. കുട്ടികളുടെ നാടകമായിരുന്നെങ്കിലും സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളെയും ശല്യക്കാരായ മാനേജ്മെൻ്റിനെയും വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുകയാണ് ആ നാടകത്തിലൂടെ ചെയ്തത്," അഭിഷേക് പറയുന്നു.
പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അരങ്ങ്
പരമ്പരാഗത ശൈലികൾക്കപ്പുറം വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാനരീതികളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പരീക്ഷിച്ച നിരവധി നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'ടു ആൻഡ് ഫ്രോ' ഒരു അക്കാദമി പ്രൊഡക്ഷനും കോളജ് ഫൈനൽ പ്രോജക്ടുമായിരുന്നു. ഒരേ സമയം രണ്ട് വേദികളിലായി 25 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ നാടകത്തിൽ, അവസാനഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വേദികളിലെയും പ്രേക്ഷകർ പരസ്പരം മാറി ഇരുന്ന് നാടകം കാണുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത്. ഒരേ നാടകമാണെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോൺടെക്സ്റ്റുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷകനിൽ മനഃപൂർവമായ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഡയലോഗുകളിലെയും എക്സ്പ്രഷനിലെയും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ആയിരുന്നു ആ നാടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കുഞ്ഞുമക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രമേയമാണ് രണ്ടുനിരകൾ എന്ന നാടകം ചർച്ച ചെയ്തത്. ലൈവായി സ്റ്റേജിൽ ഇഞ്ചിക്കറി അടക്കമുള്ളവ ഒരുക്കിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ, ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലാണ് അരങ്ങേറിയത്. കഥ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട പേജ് വഴി ലൈവ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നാടകം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കേരളത്തിലെ മത-രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെയും വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തെയും ശക്തമായി വിമർശിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ നാടകമായിരുന്നു വിശുദ്ധനാട്. മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആടിനെ ദേശത്തിൻ്റെ ദൈവമാക്കി മാറ്റാൻ കള്ളനും പൊലീസും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും, ഒടുവിൽ അവിടെ ഒരു ആടിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതുമാണ് കഥ. ആധുനിക സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ നാടകം ഒരുക്കിയത്.
സിജെ പിസമരത്തിനിടയിൽ പ്രശസ്തമായ നാടകം
നാടകം നേരത്തെ വന്നതാണ്. 1940 ഭാഗ്നഭവനം എന്നാൽ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാടകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാനും നാടകമൊരുക്കിയത്. യഥാർഥ നാടകത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രത്യക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു കള്ളൻ രാജാവ് ആകുന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോകത്ത് സ്വേച്ഛാധിപതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയും ദുഷ്ട ചിന്തകളിലൂടെയും ആണ് ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. കൊവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്ത നാടകം ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സമൂഹത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ സിനിമയേക്കാൾ ആക്രമണങ്ങൾ നാടകത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, നാടകങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിമർശനാത്മക സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജോബ് മഠത്തിൻ്റെ 'കക്കു കളി' എന്ന നാടകം വലിയ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് കാരണമായതും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പുതിയ നാടകമായ 'മാടൻ മോക്ഷം' ചർച്ചയാകുന്നതും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നാടകമായാലും സിനിമയായാലും ഭയലേശമന്യേ ആശയങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാടക രചനയുടെ വഴികൾ
വ്യക്തമായ നിയമാവലികളോ കർശന നിയമങ്ങളോ പിൻതുടർന്നല്ല താൻ നാടകം എഴുതുന്നതെന്ന് അഭിഷേക് പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക പോയിൻ്റുകളോ നല്ല ഡയലോഗുകളോ ആയിരിക്കും ആദ്യം മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. അവ ഫോണിൽ കുറിച്ചിട്ട ശേഷം പിന്നീട് ആശയം പൂർണ രൂപത്തിലാക്കുകയാണ് പതിവ്.
നാടക രചനയിൽ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ച് അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്നും ധാരാളം പുതിയ ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ റിഹേഴ്സൽ വേളകളിൽ രൂപംകൊണ്ട നാടകങ്ങളും തൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മലയാള നാടകവേദിക്ക് പുതിയ ദിശാബോധവും തിളക്കവും നൽകുന്ന പ്രതിഭയാണ് പി എസ് അഭിഷേക്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നാടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.
Also Read: 'ചില വിടപറച്ചിലുകള് എളുപ്പമല്ലെന്ന്' തരുണ് മൂര്ത്തി; 'അതിമനോഹരം' ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കി മീര ജാസ്മിന്