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​'ലാഫിങ് വില്ല'യിലെ തക്കാളി വിതരണവും യൂണിയൻ കൊണ്ടുപോയ കരിമീനും; സലിം കുമാറിൻ്റെ കാർഷിക ഓർമകളുമായി ഡോ. ഷൈൻ കുമാർ

മുൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജോയിൻ ഡയറക്ടറും എഴുത്തുകാരനും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനുമായ ഡോ. ഷൈൻകുമാർ സലിംകുമാറിൻ്റെ കൃഷി വിശേഷങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട്

Dr Shine Kumar Remembers Actor Salim Kumar s Passion for Farming
സലിംകുമാര്‍, ഡോ. ഷൈൻകുമാർ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 7, 2026 at 5:11 PM IST

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അക്കി വിനായക്

അഭിനയമേഖലയിൽ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി. നിർമിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. പക്ഷേ മലയാളത്തിൻ്റെ അതുല്യപ്രതിഭ സലിംകുമാറിന് ചുവടുപിഴച്ച മറ്റൊരു മേഖലയുണ്ട്, കൃഷി. തക്കാളിയിൽ തുടങ്ങിയ ദുരിതം തീർന്നത് വിഗോവയിൽ. പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നർമത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം സലിംകുമാറിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. മുൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജോയിൻ ഡയറക്ടറും എഴുത്തുകാരനും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനുമായ ഡോ. ഷൈൻകുമാർ സലിംകുമാറിൻ്റെ കൃഷി വിശേഷങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചത്.


കേരളത്തിലെ മുൻനിര ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും കൃഷിപംക്തി സ്ഥിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഷൈൻ കുമാർ. പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി മാത്രം കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെ തനിക്കറിയാമെന്ന് ഷൈൻ കുമാർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ പറ്റിയുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ സീരിയസായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മലയാള മാധ്യമങ്ങളിലെ കാർഷിക പംക്തികളിൽ ഇത്തരം സ്റ്റോറികൾ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. നടൻ സലിംകുമാറും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇത്രയും തിരക്കുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന താരത്തിന് കൃഷി ചെയ്യാൻ എവിടെ സമയം എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷേ പരാജയങ്ങളിൽ പിന്മാറാതെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി മുന്നേറുന്ന കർഷകനായ സലിംകുമാറിനെ അധികം വൈകാതെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. മലയാളത്തിലെ ഒരു മുൻനിര മാധ്യമത്തിൻ്റെ കാർഷിക മാഗസിനു വേണ്ടി സലിംകുമാറിൻ്റെ കൃഷി വിശേഷങ്ങൾ പകർത്താൻ എറണാകുളത്തേക്ക് ഡോക്ടർ ഷൈൻ കുമാറും സംഘവും വണ്ടി കയറി.

അച്ഛൻ്റെ ഓര്‍മയ്ക്ക് തോടും കെട്ടുവള്ളവും


എറണാകുളം പറവൂരിൽ ഉള്ള സലിംകുമാറിൻ്റെ ലാഫിങ് വില്ല എന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ പരിസരത്തു തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലാഫിങ് വില്ലയുടെ അവസാനഘട്ട പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീടിന് മുൻഭാഗത്തുള്ള ഗാർഡനിൽ ഒരു കൃത്രിമ തോട് നിർമിക്കുന്നതിന് തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം. വീടിനു പുറത്തായി വലിയ എന്തോ ഒരു സാധനം ഷീറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ സലീമേട്ടാ പരിപാടി എന്നുള്ള ചോദ്യം.. എൻ്റെ അച്ഛന് കയറിൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ മായാതെ നിൽക്കണം. (അന്ന് സലിംകുമാറിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് അധിക നാളുകൾ ആയിട്ടില്ല) അച്ഛൻ്റെ ഓർമയ്ക്കുവേണ്ടി വീടിന് മുൻവശത്ത് ഒരു കൃത്രിമതോടും കെട്ടുവള്ളവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് തോന്നി. അതിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല നാലാളെ നിർത്തി ചാല്കോരി. പക്ഷേ കെട്ട് വെള്ളം നിർമിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഴയ ഒരു കെട്ട് വെള്ളം ഞാൻ അങ്ങ് വാങ്ങി. അതാണ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കണ്ട ഷീറ്റിട്ട് മറച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭീമാകാരമായ സാധനം. ചെറിയ മിനുക്ക് പണികൾ നടത്തി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ തന്നെ ഈ തോട്ടിൽ ഞാൻ വള്ളം ഇറക്കും. സലിംകുമാർ മറുപടി വിശദീകരണം നൽകിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ഷൈൻ കുമാർ ഓർത്തെടുത്തു.

തക്കാളി കൃഷിയോടെ തുടക്കം

പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൃഷി വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 2011 കാലഘട്ടത്തിൽ സജീവമായി കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് സലിംകുമാറിന് മോഹം ഉദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട് എരുമയൂർ അടുത്ത് വലിയൊരു പ്രദേശം പാട്ടത്തിന് എടുത്ത് തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് സലിംകുമാറിൻ്റെ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായത്. ആദ്യ വിളവിൽ തന്നെ ഗംഭീര നേട്ടം. തക്കാളിയുടെ വിളവുസമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വില 40 മുതൽ 50 രൂപ വരെയായിരുന്നു. അധികം ചിന്തിച്ചില്ല ഒരു ലോറി വിളിച്ച് ആഘോഷപൂർവം വിളവെടുപ്പ് നടത്തി. ലോറി നിറയെ തക്കാളിയുമായി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇടിത്തീ പോലെ ആ ഒരു വിവരം സലിംകുമാർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നാൽപതിനും 50 നും ഇടയിൽ വിലയുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളി ഒറ്റയടിക്ക് വിപണി മൂല്യമിടിഞ്ഞ് കിലോ മൂന്നു രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ലോറിയിലുള്ള തക്കാളി മുഴുവൻ വിറ്റാലും ലോറി വാടക പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നഷ്ടവിലയ്ക്ക് എന്തായാലും തക്കാളി കൊടുക്കാൻ സലിംകുമാർ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ചീഞ്ഞു പോയാലും ഈ വിലയ്ക്ക് തക്കാളി വിൽക്കില്ല. പാലക്കാട് നിന്ന് ലോറി നേരെ പറവൂറിലേക്ക് വിടാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വഴിയേ പോകുന്നവര്‍ക്കും തക്കാളി

വീടിനു സമീപത്തെ ഷെഡ്ഡിൽ ലോഡിറക്കി. ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം. പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ഒരു കവർ നിറയെ തക്കാളി ഫ്രീ. വഴിയെ ആരെങ്കിലും നടന്നു പോയാൽ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു കവർ തക്കാളി നൽകും. അഴകിയ രാവണൻ എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം 100 രൂപ വച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ സലിംകുമാറിൻ്റെ വീടിനു മുന്നിലൂടെ ആരെങ്കിലും പോയാൽ മതി ഒരു കൂട് തക്കാളി ഫ്രീ..

തക്കാളി ശല്യം കാരണം പിറ്റേദിവസം മുതൽ ആളുകൾ സലിംകുമാറിൻ്റെ വീടിനു മുന്നിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ റോഡിൻ്റെ മറുവശം പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അന്ന് സലികുമാർ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. നോക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനടുത്ത് വന്നു നിന്നിട്ട് മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു സൂപ്പർ താരം വരുന്നവനും പോകുന്നവനും തക്കാളി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതും ഫ്രീ ആയിട്ട്. ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കൊക്കെ കൈ കാണിച്ചു നിർത്തിയാണ് തക്കാളി കൊടുക്കുന്നത്. തക്കാളി വെറുതെ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് സംശയം തോന്നി തുടങ്ങി. തനിക്ക് വട്ടാണോ എന്ന് നാട്ടുകാർ സംശയിച്ചു തുടങ്ങിയതായി സലിംകുമാർ ഡോക്ടർ ഷൈൻ കുമാറിനോട് നർമഭാഷ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അത്ഭുതമില്ല. കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കണ്ണിൽ കണ്ടവർക്കൊക്കെ ചുമ്മാ തക്കാളി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികം.

ഇനി ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

ജഗതിച്ചേട്ടൻ ഏതോ സിനിമയിൽ പറയുന്നതുപോലെ തട്ടുപൊട്ടി ഇനി ചിട്ടി തുടങ്ങാം എന്ന ഡയലോഗ് പോലെ അടുത്ത കൃഷി ചെയ്യാൻ സലിംകുമാർ തീരുമാനിച്ചു. നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചിറ പാട്ടത്തിന് എടുത്തു. ചിറ വൃത്തിയാക്കി വല വിരിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു. പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ വിളവ് ലഭിച്ചാൽ കിലോയ്ക്ക് ₹1000 വരെ ലഭിക്കാം. കാര ചെമ്മീനാണ് വളർത്തിയ ബ്രീഡ്. തക്കാളിയുടെ നഷ്ടവും ചെമ്മീൻ കൃഷിയിലൂടെ നികത്താം. പക്ഷേ ഇത്തവണ ചതിച്ചത് മാർക്കറ്റ് അല്ലായിരുന്നു. പകരം പ്രകൃതിയായിരുന്നു. അക്കാലത്താണ് ചെമ്മീനുകൾക്ക് എപ്പിസ്യുട്ടിക്ക് അൾസറേറ്റീവ് സിൻഡ്രം എന്നൊരു പകർച്ചവ്യാധി കേരളത്തിൽ ആകമാനം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത്. ഈ രോഗം ബാധിച്ചാൽ ചെമ്മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങും. ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ സലിംകുമാറിൻ്റെ ചിറയിലുള്ള എല്ലാ ചെമ്മീനുകളും ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ചത്തുപൊങ്ങി. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ കൃഷിയിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം.


പൂട്ടികെട്ടിയ മുയല്‍വളര്‍ത്തല്‍

കൃഷി എന്നത് സലിംകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നല്ല. അതൊരു സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം. ചെമ്മീൻ കൃഷിയും നഷ്ടമായെങ്കിലും തോറ്റു പിന്മാറാൻ സലിംകുമാർ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ മുയൽ കൃഷി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രാരംഭ കാര്യങ്ങളും കൂടും എല്ലാം ഒരുക്കി. അതിനും ചെലവായി കുറേ പണം. പക്ഷേ ഇത്തവണ വില്ലൻ സർക്കാർ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മുയൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നിയമ നൂലമാലകൾ നിലവിൽ വന്നിരുന്നു. പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെ മുയലിനെ വളർത്താതെ തന്നെ മുയൽ കൃഷിയും പൊട്ടി.


തക്കാളിയും ചെമ്മീനും മുയലും പണി കൊടുത്തിട്ടും സലിംകുമാറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള വീര്യം തളർന്നില്ല.

കരിമീന്‍ കൃഷിയിലേക്ക്

വടക്കന്‍ പറവൂരിനടുത്തുള്ള മൂത്തകുന്നം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുളം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കരിമീൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. കുളം വൃത്തിയാക്കി ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി കുളത്തിൽ നിറച്ചു. നിയമ തടസ്സം ബാധകമായില്ല, രോഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല, കാലാവസ്ഥയും ചതിച്ചില്ല. കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ വലുപ്പത്തിൽ കുളത്തിൽ പതിയെ വളർന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി വിജയമായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് വിളവെടുക്കാൻ സലിംകുമാർ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ കഷ്ടകാലം മീൻ കോരാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസമാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് എത്തിയത്. ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു. അതായത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന ചുമട്ടുതൊഴിലാളി പ്രശ്നം പോലെ വേറൊരു പ്രശ്നം. അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാൽ കൃഷി ചെയ്ത തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് മീൻ വിളവെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. യൂണിയൻ ആകും വിളവെടുക്കുക. നിവർത്തിയില്ലാതെ മീൻ കോരാൻ യൂണിയനെ അനുവദിച്ചു. പക്ഷേ അവർ ചോദിച്ച കൂലി വിളവെടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന മീൻ വിറ്റാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സലിംകുമാർ ചെയ്യില്ല. സംഭവിച്ചതെന്താ വിളവെടുത്ത മീൻ എല്ലാം എടുത്ത് യൂണിയൻകാർ പോയി. അങ്ങനെ കരിമീൻ കൃഷിയും സലിംകുമാറിന് കൈപൊള്ളി..

ജീവിതം എന്നത് തോൽവിയുടെ കഥ പറയാൻ മാത്രം ഉള്ളതല്ല. തോൽവിയെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ കഥ.


കൃത്യമായി പഠിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ പിന്നീട് സലിംകുമാർ തീരുമാനിച്ചു. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും വളരെ പെട്ടെന്ന് വിളവ് ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒരു കൃഷി ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് സലിംകുമാർ താറാവ് വളർത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സങ്കരയിനം താറാവുകളായ വിഗോവ വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. വിഗോവ താറാവുകളുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടുമൂന്നു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണവളർച്ച എത്തുകയും ഇറച്ചിക്കായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒടുവിൽ താറാവ് വളർത്തലിൽ സലിംകുമാർ വിജയിച്ചു.


സലിം കുമാറിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള യാത്രകളിലെ ചിരിക്കഥകൾ ചിന്തകളുടെ ഉണർത്തു പാട്ടു കൂടിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോളോർക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആകുലതകളുടെ അലമാലകളിൽ ആടിയുലഞ്ഞ, കൗമാരത്തെക്കുറിച്ചും
പണത്തിൻ്റെ കണക്കു നോക്കാതെ സ്വന്തം തൃപ്തിയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമെറിഞ്ഞ വിത്തുകളെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കൃഷിയിലെ വിജയ പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള
എത്രയെത്ര കൃഷി അധ്യായങ്ങൾ . അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി സലിംകുമാറിൻ്റെ കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ.

വിണ്ണോളമെത്തിയ മണ്ണിൻ്റെ വിധികളെയും ചതികളെയും ചിരിയുടെ അരിവാൾ തലകൊണ്ട് അരിഞ്ഞു വീഴ്‌ത്തുന്ന ആ മാന്ത്രികത ഏറെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട് ഉഴലപ്പതിയിലുള്ള തക്കാളി കൃഷി കാണാൻ പോയതും മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളജിലെ പഴയ ഹാച്ചർ വാങ്ങാൻ പോയതും കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിൽ മകൻ ചന്തുവിനെ കാണാൻ പോയതുമൊക്കെ സ്കോർപ്പിയോ വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ലുകളെ സലീമിൻ്റെ ചിരിയുടെ തിരമാലകളാൽ തകർക്കുന്ന ഓട്ടമായിരുന്നു.

കരിമീൻ കൃഷിയിലെ രാഷ്ട്രീയപ്പെരുക്കവും തക്കാളിയുടെയും പൊക്കാളിയുടെയും വിലവിവരപ്പട്ടികയും
മുയലിൻ്റെയും വയലിൻ്റെയും നിയമക്കുരുക്കുകളുമൊക്കെ സലീമേട്ടൻ്റെ ആവനാഴിയിലെ അമ്പുകളായിരുന്നു. കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു കോടിയാവുന്ന അത് എടുക്കുമ്പോൾ കിടുങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഏതു ഭരണവും.

ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേനെ ശാന്തി കൃഷ്ണയാവുന്ന സലിം സിനിമാശൈലിയിൽ അവ ട്രോളുകളായും റീലുകളായും യുവതലമുറ ഇന്നും ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നു.

നമ്മൾ നാലുപേരുമല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാൾ ഇതറിയരുതെന്ന ഹാസ്യത്തിൽ തുടങ്ങി വ്യവസ്ഥിതിയെ വിമർശിച്ചും കറുത്ത സത്യങ്ങളെ ഒട്ടും കനമില്ലാതെ അവതരിപ്പിച്ചും ജീവിത സമസ്യകളെ തൻ്റേതായ നോക്കിലൂടെ
പാട്ടിലാക്കിയുമുള്ള ആ സഹവാസ നിമിഷങ്ങൾ ഇന്നും ഓർമകളിലെ തേൻതുള്ളികളാണ്.

സിനിമാഭിനയം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ വിഗോവ താറാവുകളെ വളർത്തുകയാണെന്ന നർമമെറിഞ്ഞ് താറാവുകളെ കഴുത്തിലുയർത്തി ഫോട്ടോയ്ക്കുനിന്ന സലിം കുമാർ എന്ന പച്ച മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല. ഒരു കണ്ണിൽ ചിരിയോടെയും മറു കണ്ണിൽ കണ്ണീരോടെയും ലോകത്തെ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച സലീമേട്ടൻ ഇനിയില്ല എന്ന അറിവ് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നതാണ്.

മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു എന്ന ബൈബിൾ വചനം പോലെ മണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് മണ്ണിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി ഹരിത പ്രാർഥനയോടെ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സലീമേട്ടാ ..
കണ്ണീർ പ്രണാമം..

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