'ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്മാന് പരിസരത്ത് പോലുമില്ല'; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ഡോ. ബിജു
അക്കാദമി ചെയര്മാന് സ്ഥലത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആര്ട്ടിസ്റ്റിക്ക് ഡയറക്ടര് ഇല്ലെങ്കിലും ചലച്ചിത്ര മേള ഒരു ഇവന്റ് പോലെ ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥര് നടത്തികൊള്ളും എന്ന ലാഘവമായ കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നും ഡോ. ബിജു.
Published : December 16, 2025 at 1:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഐ എഫ് എഫ് കെയില് 19 സിനിമകള്ക്ക് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവത്തില് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയേയും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനേയും വിമര്ശിച്ച് സംവിധായകര് ഡോ. ബിജു. സാധാരണ രീതിയില് അന്താരാഷ്ട്ര മേളയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകള് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിമയങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായാണ് പ്രദര്ശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോ. ബിജു.
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി കുറഞ്ഞത് ഒരുമാസത്തിന് മുന്പെങ്കിലും അനുമതി ആവശ്യമായ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റുകള് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് നല്കേണ്ടതുണ്ട്. മുന്കൂട്ടി സമര്പ്പിച്ചിട്ടും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് കാലതാമസം വരുത്തിയോ എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോ. ബിജു പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ഡയറക്ടറും അക്കാദമി ചെയര്മാനുമാണ്. കേരള ചലച്ചിത്രമേളയും മുപ്പത് വര്ഷത്തെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്മാനും ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ഡയറക്ടറും ഇല്ലാത്തെ ഒരു ചലച്ചിത്ര മേള നടക്കുന്നതെന്നും ഡോ. ബിജു വിമര്ശിച്ചു. അക്കാദമി ചെയര്മാന് ഈ മേള നടക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് പോലുമില്ല. ഐ എഫ് എഫ് കെ യുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കേണ്ട അക്കാദമി ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തു ,ഇങ്ങനെ അതിഥി ആയി വന്നു പോകാന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന തിരക്കുള്ള ഒരാളിനെ ആണ് ഡമ്മി പോലെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു ഇരുത്തുന്നത് എന്നത് തന്നെ അക്കാദമിയെ സര്ക്കാര് എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തില് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണെന്നും ഡോ. ബിജു രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു.
ഡോ. ബിജുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"ഐ എഫ് എഫ് കെ യില് 19 സിനിമകള്ക്ക് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പ്രദര്ശന അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്ന വാര്ത്ത കാണുന്നു . പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു . എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നില് . എന്തൊക്കെ ആവാം കാരണങ്ങള് . സാധാരണ രീതിയില് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മേളയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകള് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി ആണ് പ്രദര്ശിപ്പിക്കേണ്ടത് . ഇന്ത്യയില് സെന്സര് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിദേശ സിനിമകള് ആണെങ്കില് ആ സിനിമകള് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഇന്ഫര്മേഷന് ആന്ഡ് ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയുടെ അനുമതി ലഭ്യമായാല് മാത്രമേ ആ മേളയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് സാധിക്കൂ . ഇതിനു മുന്പും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേരള മേളയും ഗോവ മേളയും പൂനയും കൊല്കത്തയും ബംഗ്ലൂരും ഉള്പ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മേളകളും ചെയ്യുന്നത് .
സാധാരണ നിലയില് ഇത്തരത്തില് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ച സിനിമകള് മാത്രമേ മേളയിലേക്ക് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യുകയുള്ളൂ . അനുമതി ലഭിക്കാതെ മുന്കൂട്ടി സിനിമകള് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യാറില്ല . ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുമതി ലഭിക്കാതെ സിനിമകള് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്നത് വ്യക്തമല്ല . ഇന്ത്യയില് സെന്സര് ഷിപ് ഇല്ലാത്ത വിദേശ സിനിമകള് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ അനുമതിക്കായി നല്കുകയും മേള ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് തന്നെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കി സിനിമകള് ഷെഡ്യൂ ള് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ് ഇവിടെ കൃത്യമായി നടക്കാഞ്ഞതിനു കാരണങ്ങള് എന്താവാം ..
ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തിനു മുന്പെങ്കിലും അനുമതി ആവശ്യമായ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റുകള് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് നല്കേണ്ടതുണ്ട് . അങ്ങനെ മുന്കൂട്ടി സമര്പ്പിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കുന്നതിനു കാലതാമസം വരുത്തിയോ എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് . അങ്ങനെ വളരെ മുന്പേ സമര്പ്പിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സമയ ബന്ധിതമായി അനുമതി നല്കാന് താമസം വരുത്തിയെങ്കില് അത് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരില് നിന്നുമുള്ള ശരിയായ ഒരു രീതി അല്ല .
ഇനി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് ഈ അപേക്ഷകള് പ്രോസസിംഗ് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ സമയം ലഭിക്കാത്ത രീതിയില് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതിനു ഏതാനും ആഴ്ചകള് മുന്പ് മാത്രമാണോ അക്കാദമി സിനിമകള് അനുമതിക്കായി സമര്പ്പിച്ചത് എന്നതും അറിയേണ്ടതുണ്ട് . ഇതില് എന്ത് കാരണങ്ങള് കൊണ്ടാണ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോ നിഷേധിക്കുന്നതോ ഇത്ര കാലതാമസം വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ സിനിമകള്ക്കും കലകള്ക്കും നേരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയവും കടന്നുകയറ്റവും വേറെ തന്നെ ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യത്തില് സംശയം ഇല്ല . പക്ഷെ എന്തുതന്നെ ആയാലും അനുമതി ലഭിക്കാതെ സിനിമകള് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയല്ല . അതിനു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് .
ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് , ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ആര്ട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടറും , അക്കാദമി ചെയര്മാനും ആണ് . ദൌര്ഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ കേരള ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ മുപ്പതു വര്ഷത്തെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്മാനും ആര്ട്ടിസ്റ്റിക്ക് ഡയറക്ടറും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചലച്ചിത്ര മേള നടക്കുന്നത് . ആര്ട്ടിസ്റ്റിക്ക് ഡയറക്ടര് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വര്ഷങ്ങള് ആയി ഇല്ല . ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്മാന് ആകട്ടെ ഈ വർഷത്തെ ഐ എഫ് എഫ് കെ നടക്കുമ്പോള് ഈ പരിസരത്തെ ഇല്ല . സമാപന സമ്മേളനത്തില് വിശിഷ്ട അതിഥിയെ പോലെ എത്തും എന്നാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചത് . ഐ എഫ് എഫ് കെ യുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കേണ്ട അക്കാദമി ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തു ,ഇങ്ങനെ അതിഥി ആയി വന്നു പോകാന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന തിരക്കുള്ള ഒരാളിനെ ആണ് ഡമ്മി പോലെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു ഇരുത്തുന്നത് എന്നത് തന്നെ അക്കാദമിയെ സര്ക്കാര് എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തില് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ് .
അക്കാദമി ചെയര്മാന് സ്ഥലത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആര്ട്ടിസ്റ്റിക്ക് ഡയറക്ടര് ഇല്ലെങ്കിലും ചലച്ചിത്ര മേള ഒരു ഇവന്റ് പോലെ ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥര് നടത്തികൊള്ളും എന്ന ലാഘവമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഉള്കാഴ്ച ഇല്ലായ്മയും ആണ് ഈ മുപ്പതാം ചലച്ചിത്ര മേള നമുക്ക് നല്കുന്ന കാഴ്ച . അനുമതി ലഭ്യമാകാതെ സിനിമകള് ഷെഡ്യൂ ള് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു മേളയും ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഷെഡ്യൂ ള് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒറ്റയടിക്ക് 19 സിനിമകള് കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതും ഒക്കെ അസാധാരണമായ രീതികള് ആണ് . എന്താണ് ഈ വിഷയത്തില് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആധികാരികമായ ഒരു മറുപടി നല്കാന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചെയര്മാന് ഈ മേള നടക്കുമ്പോള് സ്ഥലത്തില്ല . ആര്ട്ടി സ്റ്റിക്ക് ഡയറക്ടര് എന്ന പോസ്റ്റ് നിലവിലില്ല . കേരള ചലച്ചിത്ര മേള മുപ്പതാം വര്ഷത്തില് എവിടെ ആണ് എത്തി നില്ക്കുന്നത്", ഡോ. ബിജു കുറിച്ചു.
നവംബർ 6 മുതൽ 13 വരെ നടന്ന കൊൽക്കത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില് ഐ എഫ് എഫ് കെ യിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ഇതേവരെ പ്രദർശന അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത 19 സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് സിനിമകൾ ഇത്തവണ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഡോ. ബിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിയോണ്ട് ദി ബോർഡേർസ് ഡിസ്പ്ലെയ്സ്മെന്റ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പാലസ്തീൻ 36 എന്ന പലസ്തീനിയൻ സിനിമ കൊൽക്കത്തയിൽ മൂന്ന് പ്രദർശനങ്ങൾ ആണ് നടന്നത് . റിവർ സ്റ്റോൺ എന്ന ശ്രീലങ്കൻ സിനിമ കൊൽക്കത്തയിൽ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു . പാലസ്തീൻ 36 കൂടാതെ പലസ്തീനിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സിനിമ ആയ പാസിങ് ഡ്രീംസും മേളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബിജു വ്യക്തമാക്കി.
