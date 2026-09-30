ആ ചുംബനം ലൈംഗികതയല്ല, തിരിച്ചറിവാണ്; 'ഡോറോത്തി' വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ക്യാമറാമാൻ എസ്. തിരു
ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന 'ഡോറോത്തി'യുടെ വിശേഷങ്ങള് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ച് ക്യാമറാമാൻ എസ്. തിരു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 5:01 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലെജൻഡറി ക്യാമറമാന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എസ്. തിരു എന്ന തിരുനാവുക്കരസു. 'ഹേ റാം', 'കീർത്തി ചക്ര', 'കൃഷ് 3', 'ഭൂൽ ഭുലയ്യ', 'കാഞ്ചീവരം', '24', 'പേട്ട' തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമൊരുക്കിയ അദ്ദേഹം, ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന 'ഡോറോത്തി'യുടെ വിശേഷങ്ങള് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നാണ് ചിത്രത്തെ നിരൂപകർ വാഴ്ത്തുന്നത്. എന്നാൽ സിനിമയിലെ ഒരു രംഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രത്തിനെതിരെ മോശം പ്രതികരണവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് എസ് തിരു ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
'ഡോറോത്തി' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം ആദ്യമായി കേട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നി? ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു വർഷങ്ങളായി ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിൻ്റെ കോളജ് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടുകണ്ട് അനുഭവിച്ച ചില സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഡോറോത്തിയുടെ ജനനത്തിന് കാരണം. ആ കോളജ് കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ വേദന പേറിയാണ് ഇക്കാലമത്രയും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത്. ആ ഉള്ളിലെ നീറ്റൽ തിരക്കഥയായി രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
'മെർക്കുറി', 'പേട്ട', 'ജിഗർതണ്ഡ ഡബിൾ എക്സ്' എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിനൊപ്പമുള്ള നാലാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് താങ്കൾ തന്നെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധം പിടിച്ചത്?
ഞാൻ തന്നെ ഡോറോത്തി എന്ന സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കണമെന്ന് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന് നിർബന്ധമുള്ളത് പോലെ തോന്നി. കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഒരു ഛായാഗ്രാഹകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ സിനിമകൾക്ക് നൽകുന്ന ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ മികച്ചതാണ്. താങ്കളെ പോലൊരു ക്യാമറമാൻ ഒരിക്കലും സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു സംവിധായകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനു മുകളിൽ ദൃശ്യ മികവ് നൽകാനും താങ്കളെപ്പോലൊരു കലാകാരന് സാധിക്കുമെന്ന് പലപ്പോഴായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആശയത്തിന്റെൻ്റെ നീതി കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരുടെ പകർന്നു നൽകാൻ താങ്കളെപ്പോലൊരു കലാകാരൻ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്' എന്നാണ് കാര്ത്തിക് പ്രതികരിച്ചത്.
ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ചർച്ചകളിലേക്കും പശ്ചാത്തല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും വന്നാൽ, കഥയുടെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ?
കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഷൂട്ടിങ് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയത്. തിരക്കഥ വായിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കഥ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തത്. കഥ ഒരു ടൗൺഷിപ്പിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കാർത്തിക് മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പശ്ചാത്തലം വളരെ ചെറിയ ഒരു റൂറൽ വില്ലേജിലേക്ക് പറിച്ചുനടാം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഞാനാണ്. ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം എന്നുപറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും തമിഴ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുക മധുരയാണ്. എന്നാൽ മധുര വേണ്ട, പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുപരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗ്രാമം തേടിപ്പിടിക്കാം എന്നായി. പ്രധാന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചോ പത്തോ കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമവും അവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാവും തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം കഥാപാശ്ചാത്തലം ആക്കിയാൽ സിനിമ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആകും എന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടായി.
ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ കാർത്തിയും സുബ്ബുവും (ഋഷികാന്തും സനന്ദും) വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ?
അതെ, ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചേർത്തു വായിച്ചാൽ സംവിധായകൻ്റെ പേര് തന്നെ ലഭിക്കും- കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്. അസാധാരണ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇവരുടേത്. ഒരു നഗരപ്രദേശത്തുനിന്നും മാറ്റി കൂടുതൽ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അവരെ ചേർത്തു വച്ചാൽ സിനിമയുടെ ആശയം കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യമാകും എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന റൂറൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കഥ പറയുന്നത്.
കാഴ്ചക്കാർ ഞെട്ടുന്ന സിനിമറ്റോഗ്രാഫി ബ്രില്യൻസിനെക്കാൾ ലളിതമായ അവതരണമാണല്ലോ ചിത്രത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്?
കാഴ്ചക്കാർ കണ്ടാൽ ഞെട്ടുന്ന സിനിമറ്റോഗ്രാഫി ബ്രില്യൻസ് ഈ ചിത്രത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു. മനോഹരമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ, അതിഗംഭീര ലൈറ്റിങ് ഇതൊന്നും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. കുറെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർതവ്യം. സിനിമയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും സിനിമറ്റോഗ്രാഫി മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നതായി പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തും ക്യാമറ ഒളിച്ചുവച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പോലെ തോന്നിക്കണം. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കുറെ ജീവിതങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ നേരിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്ന അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അത്.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ സംവിധായകനായ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഒരു സെറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്തു സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഡോറോത്തി എന്ന സിനിമയിൽ കാണുന്ന വീടുകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, പൊടിപടലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ യഥാർഥ ലോകത്തിൻ്റെ നേർ ചിത്രങ്ങളാണ്.
ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുടക്കുമ്പോഴും ഒരു ഗ്രാമ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അനുഭവിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ ഇമോഷൻസും എക്സ്പ്രഷൻസും വളരെയധികം ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ഈ സിനിമയിൽ എത്തുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു കൃത്രിമത്വം പാടില്ല എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിരുന്നു.
ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ്പാടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഒരു നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സ്കിന്നിനേക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരിക്കും ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സ്കിൻ. സൂര്യപ്രകാശം എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ തട്ടി വിയർത്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് തട്ടുന്നതിനാൽ അവരുടെയെല്ലാം സ്കിൻ ടാൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. എപ്പോഴും വിയർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പാടുകൾ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും കാണാം. ഇത്രയധികം സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അത് കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യമാവുകയുള്ളൂ. ക്യാമറയുടെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിനേക്കാൾ കഥാപാശ്ചാത്തലവും കഥാപാത്രങ്ങളും കൂടുതൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോൾ പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് രണ്ടുമൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ അഭിനേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പരിശീലനവും, സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പൂർണ അർഥത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്താണോ മനസ്സിൽ കണ്ടത് അതുതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഠിനാധ്വാനമാണ് സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്.
ചിത്രീകരണത്തിന് മുൻപ് ഒരു മാസമെങ്കിലും രണ്ട് അഭിനേതാക്കളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി താമസിക്കണമെന്നും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ശരീരം മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നും സംവിധായകനോട് ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അപ്രകാരം ഋഷികാന്തും സനന്ദും ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളം മധുരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സംസാരരീതി പഠിച്ചു, വെയിൽ കൊണ്ട് ശരീരം കറുപ്പിച്ചു, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയും സ്വഭാവവും ഒക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ തന്നെ അവരെല്ലാം പകുതി കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. ഇവരെ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സിനിമയിലെ പൊളിറ്റിക്സും, പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങളും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ?
സിനിമയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് വലിയ രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് ഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചുംബനരംഗം. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ. അതിൽ ഒരാൾ അടി, ഇടി, വെട്ട്, കുത്ത്, സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ആണിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു. മറ്റൊരാൾ സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ്. അയാൾക്ക് അച്ഛനില്ല, ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ലേറ്റ് പോലെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം, എന്തും എഴുതി പിടിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുപേർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരസ്പരം ഒന്നിക്കുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നു. അതൊരു അൺകണ്ടീഷനൽ സൗഹൃദമാണ്. കാർത്തിക്ക്, സുബ്ബുവിനോടുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, ഒരു സുഹൃത്തിനെ ലഭിച്ചു, അത്രമാത്രം. കാർത്തിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് അമ്മയില്ല, സുബ്ബുവിൻ്റെ അമ്മയാണ് പിന്നീട് കാർത്തിയുടെയും അമ്മ.
ഇത്രയും ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയി മാറിയാൽ മറ്റേ സുഹൃത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സുബ്ബുവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കഥാപാത്രത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ നീതി പോലും ലഭിക്കില്ല. കാർത്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു. ആൺപോര് എന്തെന്നറിഞ്ഞു വളർന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് കാർത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് സങ്കടം വന്നു, ദേഷ്യം വന്നു, കൊലവെറിയുണ്ടായി. "നീ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ മാറിയത്?" എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ, സുബ്ബു മാറിയതല്ലല്ലോ, അവൻ അങ്ങനെയാണ്, അതൊരു പ്രത്യേക സമയത്തിൽ എക്സ്പോസ് ആയി എന്നേയുള്ളൂ.
സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം, ഈയൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞശേഷം സുബ്ബുവിനെ ഒരു ബസ്റ്റാൻഡിൽ കാർത്തി കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെവച്ച് സുബ്ബുവിനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമാണ് കാർത്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വികാരമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സുഹൃത്ത് തനിക്കിനി വേണ്ട എന്ന ചിന്താഗതിയിലാണ് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് സുബ്ബുവിനെ കാർത്തി കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആരോ സുബ്ബുവിനെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ അവസാനിക്കട്ടെ എന്ന് കാർത്തി പലപ്പോഴായി കരുതുന്നു. ഒടുവിൽ താൻ തന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന തീരുമാനമെടുക്കുകയും അത് അവനോട് പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുമാണ്. ഒരു മലനിരയാണ് അതിനുള്ള ലൊക്കേഷനായി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ആ മലമുകളിൽ വെച്ചാണ് സുബ്ബു തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കാർത്തിയോട് തുറന്നുപറയുന്നത്. ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനോട് പുരുഷലോകം കാണിക്കുന്ന അതേ മാനസികാവസ്ഥ തന്നെയാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് സുബ്ബുവിനെ തകർത്തിരുന്നു. ഡോറോത്തി എന്നൊരാൾ ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതിയും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ തനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് സുബ്ബു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ കാർത്തി എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെയും പ്രതിരൂപമായി നിലകൊള്ളുന്നു, അതുതന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി സുബ്ബു പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വഴിയെയല്ല നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറെ പുരുഷന്മാർ നടക്കുന്നതെന്നും സുബ്ബു കാർത്തിയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഡയലോഗുകൾ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലേക്കാണ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. സുബ്ബുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കാർത്തിയെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചു. അതിനാലാണ് സുബ്ബുവിനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന തോക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കാർത്തി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത്.
രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളെയും അസാമാന്യ സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ടല്ല ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും വളരെ സാധാരണക്കാരാണ്. ഇതുപോലുള്ള പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതികൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് എപ്രകാരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് സിനിമയുടെ വിജയം.
സിനിമയിലെ ആ ചുംബന രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു?
കാർത്തി, സുബ്ബുവിനെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടല്ല വന്നു ചുംബിക്കുന്നത്. സുബ്ബു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാർത്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും നാളും സമൂഹം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടൽ ആയിരുന്നു അത്. കാർത്തി ഒരു യഥാർഥ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്ന മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത്.
ആ ചുംബനം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള തിരിച്ചറിയലിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ്. എന്താണ് ജീവിതം, എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയാണ് ചുംബനമായി വെളിപ്പെട്ടത്. അതിന് ലൈംഗികതയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള സ്നേഹം, ബഹുമാനം, നഷ്ടബോധം, കുറ്റബോധം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ... ഒരു മാപ്പ് ചോദിക്കൽ... പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ ചേർത്തു നിർത്തൽ... അതാണ് ആ ചുംബനം!
ചിത്രത്തിലെ ചുംബന രംഗത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വിമർശനങ്ങളെയും വിവാദങ്ങളെയും എങ്ങനെ കാണുന്നു?
ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ആ ചുംബന രംഗത്തെ ലൈംഗികതയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുപക്ഷേ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അവരുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, അതൊരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടലാണ് ആ ചുംബനം. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ കാരണത്താൽ എപ്പോഴോ വെറുത്തു, കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് കാർത്തിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ സമൂഹം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച ചിന്താഗതിയാണ്. ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ആ ചുംബനം.
"ഇനി അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം, അവനെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും..." ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ആ ചുംബനം. സുബ്ബുവിനോട് മനസ്സു മാറിയ കാർത്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചുംബനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. "ആരെങ്കിലും പോയി ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ? ലോകം ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറും..." ഇത്തരം ബാലിശമായ ചില കമൻ്റുകൾ ഈ സിനിമ കണ്ട് ചില പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും കേൾക്കാനിടയായി. ഹോമോഫോബിക് എന്ന ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അത് പൊട്ടിച്ചെറിയാനാണ് സംവിധായകൻ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തമിഴ് സിനിമയിലെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുടെ അവതരണത്തെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വിമർശകരെയും കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ ആണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയധികം വിശദീകരണം ഈ രംഗത്തിന് നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇത്തരം സിനിമകളെയും ആശയങ്ങളെയും കയ്യടിച്ച് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചില തെറ്റായ മനുഷ്യർ യഥാർഥ പൊളിറ്റിക്സിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ വക്താക്കളാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അതിനെപ്പറ്റി തെറ്റായി പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും പറയാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻതന്നെ യഥാർഥ ജേണലിസ്റ്റുകൾ ആയി എന്നാണ്. ജേണലിസം പഠിച്ചാലേ അതിൻ്റെ എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. സമൂഹത്തിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാനും ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിനെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കൂ.
തൂലികാ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, എഴുപതുകളിൽ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'നിർമ്മാല്യം', അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'കാതൽ' ഇതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഫഹദ് ഫാസിൽ അഭിനയിച്ച 'ട്രാൻസ്' എന്നൊരു ചിത്രമുണ്ട്. അത് തമിഴിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കലാപം തന്നെ ഉണ്ടായേനെ. അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും മലയാളത്തിൽ മുന്നേറ്റ സിനിമകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പ്രധാന കാരണം മലയാളി പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ്. ഏതൊരു ആശയത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ കാണിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണ് സംവിധായകർക്കും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും ധൈര്യം നൽകിയത്. 'സൂപ്പർ ഡീലക്സ്' എന്നൊരു ചിത്രം മാറ്റിവെച്ചാൽ, പൊതുവേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കഥാപാത്രങ്ങളെ കോമഡി ആയിട്ടാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്; നടൻ ലോറൻസ് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ കാണിച്ചത് പോലെ. തമിഴിൽ തുറന്നടിച്ച് ഒരു ആശയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് മലയാള സിനിമയോട് അസൂയയുമുണ്ട്.
ചിത്രത്തിലെ കീർത്തി സുരേഷിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും അവരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും?
നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ചിന്താഗതിക്കും ഒക്കെ ഒരു കൊട്ട് തരുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഈ സിനിമയിൽ കീർത്തി സുരേഷിൻ്റേത്. ഗംഭീര അഭിനേത്രി. അവരുടെ ആദ്യ സിനിമയായ 'ഗീതാഞ്ജലി'യുടെ ക്യാമറാമാനും ഞാനായിരുന്നു. അന്നുതന്നെ കീർത്തി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വലിയൊരു താരമായി വളരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ്. അവരുടെ പിതാവ് സുരേഷ് കുമാറുമായും എനിക്ക് നല്ല ആത്മബന്ധമുണ്ട്. കഥയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആത്മബലം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് അവളുടെ കഥാപാത്രം കടന്നുവരുന്നത്? ആ വീടിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം. അവളുടെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ!
പുരുഷനെക്കാൾ സ്ത്രീയാണ് ധൈര്യത്തിൽ മുന്നിലെന്നും, അവളാണ് ശക്തിയെന്നും 'ഡോറോത്തി' എന്ന സിനിമയിലൂടെ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ധൈര്യപൂർവം കടന്നുവരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി- ഒരു പുരുഷനെക്കൊണ്ടുപോലും സാധിക്കാത്ത അത്ര ധൈര്യം. എന്താണ് ധൈര്യത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്നത് സിനിമ കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു പുരുഷനെക്കൊണ്ടു സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആർക്കാണ് ധൈര്യം? സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ്. കാർത്തിയുടെ ഡയലോഗിലൂടെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ധൈര്യം വെറുമൊരു തൻ്റേടമല്ല, അതിൽ ഒരു മാതൃത്വവുമുണ്ട്.
കീർത്തി സുരേഷിനെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്തായിരുന്നു?
ഈ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കീർത്തി സുരേഷ് തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കീർത്തി എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിനേത്രി ആണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലും ഞാനാണ്. ഞാൻ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞു, കീർത്തി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല, ഏക ഓപ്ഷനാണ്. കീർത്തി ഒരു മലയാളി ആണെന്നുള്ളതും ഈ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം നൽകും. ഈ സബ്ജറ്റ് കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ കീർത്തി സിനിമ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. റിയലിസ്റ്റിക്കായി ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി കീർത്തിക്കുണ്ട്. ഓരോ ഫ്രെയിമിലും കീർത്തിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാതൃത്വം വെളിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷോട്ടുകളാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
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