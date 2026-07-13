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പെൺകുട്ടിക്കായി മാജിക് കാണിച്ച് ഫഹദ്; ഫാൻ്റസി ചിത്രം 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ' ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

പ്രേമലു എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയകരമായ വിതരണത്തിലൂടെ നിർമാണരംഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച എസ് എസ് കാർത്തികേയ, ഷോബു യാർലഗഡ്ഡ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്

Don't Trouble The Trouble Teaser Out
ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 1:39 PM IST

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തിഹാസ ചിത്രമായ ബാഹുബലിയുടെ നിർമാണ കമ്പനി ആർക്കാ മീഡിയ വർക്ക്സ് ഒരുക്കുന്ന ഫാൻ്റസി ചിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകൻ. ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ എന്ന ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 11ന് ലോകവ്യാപകമായി പുറത്തുവരും. തെലുഗു സൂപ്പർതാരം നന്ദ മുറി ബാലകൃഷ്ണയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഡയലോഗ് ആണ് ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ. പ്രസിദ്ധമായ ഡയലോഗ് സിനിമ ടൈറ്റിൽ ആയ കൗതുകവും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങി.

പ്രേമലു എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയകരമായ വിതരണത്തിലൂടെ നിർമാണരംഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച എസ് എസ് കാർത്തികേയ, ഷോബു യാർലഗഡ്ഡ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഷോവിങ് ബിസിനസ്സ് ബാനറിലും ആർക്കാ മീഡിയാ വർക്സിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ ശശാങ്ക് യെലേട്ടി അണ് സംവിധാനം. ഫാൻ്റസിയും ഹ്യൂമറും ഹൃദയസ്പർശിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമാനുഭവമാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

എസ് എസ് രാജമൗലിയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. രമ രാജമൗലിയാണ് ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി വസ്ത്രാലങ്കാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തെലുഗു ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പുഷ്പ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ജനപ്രീതി തെലുഗുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരമൂല്യം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാസിൽ നായകനായ മലയാള ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തെലുങ്കിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ട്.

ചിത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അണിയറപ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്കായി മാജിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫഹദ് ഫാസിലിലൂടെയാണ് ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും രസകരവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായ നിമിഷങ്ങൾ ടീസറിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. തുടർന്ന്, പെൺകുട്ടിയെ അപ്രത്യക്ഷയാക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാജിക് കാണിക്കാമെന്ന് ഫഹദ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. കൗതുകമുണർത്തുന്ന അവതരണവും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലവും, ഹൃദയസ്പർശിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളും ടീസറിനെ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ, തമാശ നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രാവതരണവും, ബാലതാരത്തിൻ്റെ മനോഹര പ്രകടനവും ടീസറിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയ ഘടകങ്ങളാണ്.
Don't Trouble The Trouble Teaser Out
ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ (Special Arrangement)
കാല ഭൈരവ ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും, ദൃശ്യങ്ങളുടെ മികവ് ഉയർത്തുന്ന മികച്ച ഛായാഗ്രഹണവും ടീസറിന് കൂടുതൽ ഭംഗി പകരുന്നു.ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.പിആർഒ പ്രതീഷ് ശേഖർ.

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FAHADH FAASIL
BAAHUBALI PRODUCERS
S S RAJAMOULI
DONT TROUBLE THE TROUBLE TEASER OUT

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