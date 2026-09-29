ബാഹുബലിക്ക് ശേഷം ആർക്ക മീഡിയയുടെ ഫാൻ്റസി വിരുന്ന്; ഫഹദ് നായകനായ 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ' ഒക്ടോബർ 2ന്
2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് താൻ ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല് എസ്. എസ്. രാജമൗലിയെ പോലെതന്നെ തനിക്കും സിനിമയിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഫഹദ് ഫാസിൽ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 12:58 PM IST
ഇതിഹാസ ചിത്രമായ ബാഹുബലിയുടെ നിർമാണ കമ്പനി ആർക്കാ മീഡിയ വർക്ക്സ് ഒരുക്കുന്ന ഫാൻ്റസി ചിത്രമാണ് ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ. മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമോഷണൽ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ചിത്രം ലോകവ്യാപകമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തെലുഗു സൂപ്പർതാരം നന്ദ മുറി ബാലകൃഷ്ണയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഡയലോഗ് ആണ് ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ. പ്രസിദ്ധമായ ഡയലോഗ് സിനിമ ടൈറ്റിൽ ആയ കൗതുകവും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ട്രെയിലർ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന എസ്. എസ്. രാജമൗലി നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണെന്ന പ്രത്യേകത ഈ സിനിമയുടെ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രേമലു എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയകരമായ വിതരണത്തിലൂടെ നിർമാണരംഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച എസ്. എസ്. കാർത്തികേയ, ഷോബു യാർലഗഡ്ഡ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഷോവിങ് ബിസിനസ്സ് ബാനറിലും ആർക്കാ മീഡിയാ വർക്ക്സിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ ശശാങ്ക് യെലേട്ടി അണ് സംവിധാനം. ഫാൻ്റസിയും ഹ്യൂമറും ഹൃദയസ്പർശിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമാനുഭവമാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചി ലുലു മാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, എസ്. എസ്. രാജമൗലി ചലച്ചിത്രത്തിലെ മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്നവർ സന്നിഹിതരായി. സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ. ഡി. യും തിരക്കഥാകൃത്ത് ശ്യാം പുഷ്കരനും ചിത്രത്തിന് പിന്തുണയുമായി വേദിയിലെത്തിയിരുന്നു.
2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് താൻ ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല് എസ്. എസ്. രാജമൗലിയെ പോലെതന്നെ തനിക്കും സിനിമയിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഫഹദ് ഫാസിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു എട്ടുവർഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒളിവിൽ പോയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ അർഥത്തിലും ഇത് തൻ്റെ സിനിമയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ തെലുഗു ചിത്രമാണെന്ന് ഫഹദ് പറയുകയുണ്ടായി. 2022 ലാണ് ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം ആദ്യം സംവിധായകനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. പിന്നീട് അത് സിനിമയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു. ആദ്യചിത്രം തന്നെ മഹാനായ സംവിധായകൻ എസ്. എസ്. രാജമൗലി തൻ്റെ സിനിമ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സിനിമ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പാഠപുസ്തകമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം തെലുഗു ഭാഷ കൃത്യമായി സ്വായത്തമാക്കാൻ പരിശീലിച്ചിരുന്നു.
തനിക്കുവേണ്ടി ഈ ചിത്രത്തിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എസ്. എസ്. രാജമൗലിയുടെ പത്നിയായ രമ രാജമൗലിയാണ്. ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂമും തന്നിലേക്ക് പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിന് ഓക്കെയാണോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നതായും ഫഹദ് പറഞ്ഞു.
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്നത് കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഡോണ്ട് ട്രബിൾ എന്ന ചിത്രം എന്നാൽ പൂർണ അർഥത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള സിനിമയല്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രം തെലുഗു ഭാഷയിലാണ് ഒരുക്കിയതെങ്കിലും മലയാള പരിഭാഷ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു തെലുഗു ചിത്രമാണെന്ന് കല്ലുകടി ഒരിക്കലുമുണ്ടാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
ഡബ്ബിങ് സിനിമയുടെ പരിമിതികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരമാവധി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചിത്രത്തിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന സാറയുമായി മികച്ച സൗഹൃദം ചിത്രീകരണ വേളയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൽ ഒരു നായക്കുട്ടി പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സാറയും നായക്കുട്ടിയും ആയിരുന്നു സെറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നും അദ്ദേഹം തമാശ ഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാല ഭൈരവ ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും, ദൃശ്യങ്ങളുടെ മികവ് ഉയർത്തുന്ന മികച്ച ഛായാഗ്രഹണവും സിനിമയുടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്.
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