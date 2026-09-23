മോഹന്ലാലിന്റെ ശബ്ദം! 'പണം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവന് മണത്തറിയും'; ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിളി'ന്റെ ട്രെയിലറെത്തി
ചിത്രം ഒക്ടോബർ 2ന് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 12:15 PM IST
ഫാന്റസിയും തമാശയും ഹൃദയ സ്പർശിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളുമായി ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രം 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ' ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. എസ് എസ് രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് ഹൈദരാബാദിലെ പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോസിൽ നടന്ന പ്രൗഡ ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ ശബ്ദത്തില് ഒരു കഥ പറയുന്നതിലൂടെയെ ട്രെയിലര് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു കുറക്കനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ പറഞ്ഞാണ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള സൂചനകള് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. പതിവ് ശൈലിയില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഫഹദ് ഫാസില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മജീഷ്യനായാണ് ചിത്രത്തില് ഫഹദ് എത്തുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്.
പണത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന കഥാനായകനും അയാള്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെ നര്മത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണിതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. ഫാന്റസിയിലൂടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലതാരമായ സാറയുടെ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ഫാന്റസി ഫാമിലി എന്റെർറ്റൈനെർ ചിത്രമായ 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിള്' മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ റിലീസാകും. ഒക്ടോബർ 2ന് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
എസ്. എസ്. രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നവാഗതനായ ശശാങ്ക് യെലേട്ടി ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ബാഹുബലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ആർക്കാ മീഡിയ വർക്ക്സും ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. ആർക്ക മീഡിയ വർക്ക്സ്, ഷോയിംഗ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ ഷോബു യാർലഗഡ്ഡ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി, എസ്. എസ്. കാർത്തികേയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ.
കലാമൂല്യമുള്ളതും പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസകൾ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഭാവനാ റിലീസ് 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിൾ' കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തിക്കുന്നു.നേരത്തെ റിലീസായ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും ഗാനവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു.
കാലഭൈരവയാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കുന്നത്.ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്. എസ്. കാഞ്ചിയും, കോ-റൈറ്റർ ഹംസ അലിയുമാണ്. ബാലാജി സുബ്രഹ്മണ്യം ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പ്രവീൺ ആന്റണി എഡിറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സുധൻ കൊറിയോഗ്രഫിയും, രാമ രാജമൗലി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനും സ്റ്റൈലിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു.എസ്. എസ്. ശശാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും, ഡി. സതീഷ് കുമാർ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും, രാഹുൽ ഷാലി ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറും, ഡി. യോഗാനന്ദ് പ്രൊഡക്ഷൻകൺട്രോളറുമാണ്. പി ആർ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖർ.