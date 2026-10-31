'പഞ്ചാബികളെ പോരാടാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട'; വിമർശനങ്ങൾക്ക് ദിൽജിത് ദോസാഞ്ജിന്റെ മറുപടി, പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി അഭിജീത് ദിപ്കെ
വിവാദങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കിയത് ഡല്ഹിയില് നടന്ന സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 10:05 AM IST
ഡൽഹി: രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി പഞ്ചാബി ഗായകനും നടനുമായ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ജ്. 'ഞാനൊരു കലാകാരനാണ് സഹോദരാ' എന്ന മുൻ പരാമർശത്തെച്ചൊല്ലി ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സംഗീത പരിപാടിയിൽ ദിൽജിത് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പഞ്ചാബികളെ എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ച ഓറ ഇന്ത്യ ടൂറിന്റെ ആദ്യ സംഗീത പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ദിൽജിത്തിന്റെ പ്രതികരണം. നേരത്തെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സി.ജെ.പി (Cockroach Janta Party) പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ താരത്തിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 'ഞാനൊരു കലാകാരനാണ്, ബ്രോ' എന്ന ദിൽജിത്തിന്റെ പരാമർശവും ചർച്ചയായിരുന്നു.
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ജസ്വന്ത് സിങ് ഖൽറയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള 'സത്ലജ്' എന്ന ചിത്രത്തെച്ചൊല്ലിയും വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു വിമർശകരുടെ ചോദ്യം. സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദിൽജിത്തിന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
പരിപാടിക്കിടെ ആരാധകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ദിൽജിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു കലാകാരനാണ്, ബ്രോ. ഞാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ തുടരാൻ അനുവദിക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ പഞ്ചാബികളെ എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കരുത്."
തന്റെ സിനിമയെ പരിഹസിച്ചതിനെതിരെയും താരം പ്രതികരിച്ചു. "നിങ്ങൾ വേദിയിൽ പരിഹസിക്കുന്ന ആ സിനിമ, ജസ്വന്ത് സിങ് ഖൽറയുടെ സിനിമ, അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏറെക്കാലം പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു," ദിൽജിത് പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബികളെ പോരാട്ടം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
ഇതിനിടെ, വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിലും ദിൽജിത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ നെഗറ്റിവിറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ നീക്കങ്ങൾ തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം, ഡൽഹി സംഗീത പരിപാടിയിലെ ദിൽജിത്തിന്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ അഭിജീത് ദിപ്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. 'ദില്ജിത് സഹോദരനോട്' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഗായകനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നീണ്ട കുറിപ്പ് അഭിജീത് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജൂണിൽ പ്രതിഷേധം നടന്ന സമയത്ത് ദിൽജിത്തിന്റെ പരാമർശം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അഭിജീത് കുറിച്ചു. വ്യക്തിപരമായി താരത്തോട് വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയായാണ് ദിൽജിത്തിനെ എന്നും കണ്ടിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദിൽജിത്തിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ ആരാധകനാണെന്നും അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അഭിജീത് പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന താരത്തിന്റെ സംഗീത പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വന്തം വേരുകളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ദിൽജിത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ധൈര്യത്തെയും എന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ഒരു അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ ദിൽജിത്തിനോടുള്ള തന്റെ ബഹുമാനത്തെയും ആരാധനയെയും ഇല്ലാതാക്കില്ലെന്നും അഭിജീത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ചോട്ടാ ഭായ് സമജ് കേ മിട്ടി പാവോ' (അനിയനായി കണ്ട് ഈ വിഷയം വിട്ടുകളയണം) എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് അദ്ദേഹം കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.