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രാജൻ പി ദേവിൻ്റെ പേരിന് കളങ്കം വരുത്തില്ല; 10 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഡോൺ മൈക്കിൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ

ഖലീഫ, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിനിമാവിശേഷങ്ങളുമായി ഡോൺ മൈക്കിൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

don michael interview
ഡോൺ മൈക്കിൾ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 3:39 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ഖലീഫയിലെ പ്രതിനായക വേഷം, ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിനിമയിലെ നായക തുല്യമായ വേഷം.. വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരൻ രാജൻ പി ദേവിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ ഡോൺ മൈക്കിൾ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമാവുകയാണ്. മുത്തച്ഛൻ്റെ പേരിന് ഒരു രീതിയിലും കളങ്കം വരുത്താതെ നല്ലൊരു നടനായി മുന്നോട്ടുപോവുക... കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ സിനിമ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് എവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.. ഡോൺ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സ്വപ്നമേഖല എത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടമായിരുന്നു. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഡോൺ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

​10 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; പേരുറക്കെ പറയാതെ ഒരു തുടക്കം


സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള യാത്ര ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ്റെ മകനോ കൊച്ചുമകനോ ആണെങ്കിലും, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ആണെങ്കിലും സിനിമ ഒരു എളുപ്പപ്പണിയല്ല. ​എൻ്റെ ജീവിതം സിനിമയിലാണെന്ന് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. അഭിനയിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം, അന്നും അറിയില്ല, ഇന്നും അഭിനയം പൂർണമായി അറിയില്ല. അവസരങ്ങൾ തേടി പോകുന്നതിനു മുമ്പ് സിനിമ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ആക്ടിങ്ങിൽ ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി.

​തുടർന്ന് സിനിമ എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർച്ചയായി നൂറിലധികം ഓഡിഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരിടത്തും എൻ്റെ ഡാഡിച്ഛൻ്റെ (രാജൻ പി. ദേവ്) കൊച്ചുമകൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. മൂന്ന് വർഷത്തോളം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞു. ആ അലച്ചിലിനിടയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെയും വൈശാഖിനെയും കണ്ടുമുട്ടിയത് വഴിത്തിരിവായി. ഒടുവിൽ ദൈവകടാക്ഷത്താൽ മലയാളത്തിലെ വലിയ രണ്ട് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു.

ആദ്യം അവസരം ലഭിച്ചത് ഖലീഫ എന്ന ചിത്രത്തിലെക്കാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിലും. ഖലീഫ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തും നിർമാതാവുമായി ജിനു എബ്രഹാമിന് ഞാൻ രാജൻ ദേവിൻ്റെ കൊച്ചു മകൻ ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് തിരക്കഥാകൃത്തായ ഉദയകൃഷ്ണനോട് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

don michael interview
ഡോൺ മൈക്കിൾ (Special Arrangement)

ആദ്യ ഷോട്ടും ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ വേഗതയും

​സിനിമയിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ആദ്യ ഷോട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ മുഴങ്ങിയ മിടുപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിലും ഓർക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പിന് ഇത്രയും വേഗത ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പഴാണ്. പ്രകാശ് വർമ്മ സാറുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ രംഗമായിരുന്നു ആദ്യദിനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. വളരെയധികം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ് എത്തിയത്. പക്ഷേ ക്യാമറ മാർക്കിൽ വന്നുനിന്നപ്പോഴേക്കും മനസ്സ് ബ്ലാങ്ക് ആയി.

​മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വിഖ്യാത സംവിധായകൻ, ഒപ്പം പ്രകാശ് വർമ്മ ചേട്ടനും. സ്വാഭാവികമായി ആദ്യ ടേക്ക് തെറ്റിച്ചു. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെറ്റി. ഒടുവിൽ രഞ്ജിത്ത് സാർ അടുത്തേക്ക് വന്ന് റിലാക്സ് ആയി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ ചങ്കിടിപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഈ ഒരു വിളിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

സെറ്റിലെ സൗഹൃദങ്ങളും രഞ്ജിത്ത് സാറിൻ്റെ യഥാർഥ മുഖവും


​ട്രെയിലറിൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം പ്രധാനപ്പെട്ട പൊലീസുകാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും. ഷാനൂദ് ഇബ്രാഹിം, സജൽ സുദർശൻ, നിജാദ്, ഷെയർ ഷാ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളുമായി നല്ലൊരു സൗഹൃദം സെറ്റിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള കളിയാക്കലുകളും കൗണ്ടർ അടികളുമായിരുന്നു സെറ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഒരാൾ ഡയലോഗ് തെറ്റിച്ചാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലും കളിയാക്കൽ ഭാഷയിലാണ്. പിന്നെ സെറ്റിലെ പ്രധാന തമാശ രഞ്ജിത്ത് സാറിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്നും ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്തവിളി കിട്ടിയതെന്ന കണക്കെടുപ്പായിരുന്നു.

​പുതുമുഖങ്ങൾ എന്ന പരിഗണന കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സിനിമ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നറിഞ്ഞശേഷം രഞ്ജിത്ത് എന്ന സംവിധായകൻ അപ്പാടെ മാറി. ടോവിനോ തോമസ് അഭിനയിച്ച 'നടികർ' സിനിമയിൽ രഞ്ജിത്ത് സാർ അവതരിപ്പിച്ച സംവിധായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് യഥാർഥ രഞ്ജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ. പക്ഷേ ഒരു തിരുത്തുണ്ട്, ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊരു അവതാരം എടുക്കുക. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്നേഹനിധിയായ മനുഷ്യനായി മാറി നമ്മോട് വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ സംസാരിക്കും.

​പ്രകാശ് വർമ്മ നൽകിയ പിന്തുണ

​എൻ്റെ സിനിമയിലെ ആദ്യ ഷോട്ട് തന്നെ പ്രകാശ് വർമ്മ ചേട്ടനൊപ്പമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ആദ്യസിനിമ ഷോട്ട് എന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. പ്രകാശേട്ടൻ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും "ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡയലോഗ് പറയേണ്ടത്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ" എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ പിന്തുണ സിനിമ തീരുന്നതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

​ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളകളിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചു. ഷാരൂഖ് ഖാനെയും ലാലേട്ടനെയും വെച്ച് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുമനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രധാന ഹോബിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറെ ഉൾക്കൊണ്ടത് കഠിനമായ കൃത്യനിഷ്ഠയാണ്. ഡിസിപ്ലിനും കൃത്യനിഷ്ഠയും ഒരു അഭിനേതാവിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പ്രകാശേട്ടനിൽ നിന്ന് കണ്ടു പഠിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു സംവിധായകൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ മാത്രം മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സീൻ നന്നാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതൊക്കെ മാറിനിന്നു വീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു.

'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' സിനിമയിലെ ബിജു കുര്യൻ


​ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊലീസുകാരൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. 'ബിജു കുര്യൻ' എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. നന്നായി ആക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഈ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നന്നായി ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

​തുടക്കക്കാരൻ്റെ പരിമിതികൾ കാരണം ആക്ഷൻ സീനുകൾക്കിടയിൽ ചില ചെറിയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റി. എൻ്റെ ഒരു ചവിട്ടിൻ്റെ ടൈമിംഗ് തെറ്റി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊണ്ടു, ടൈമിംഗ് തെറ്റി എനിക്കും തല്ലുകൊള്ളേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ ആക്ഷൻ രംഗത്തിനിടയിൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി കയ്യിലേക്ക് കുത്തിക്കയറുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി.

​വമ്പൻ താരനിരയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനായ ഭാഗ്യം

​ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ്, വൈശാഖ്, ടോവിനോ തോമസ് എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ആ ചിത്രത്തിൽ സാക്ഷാൽ മോഹൻലാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിലേക്ക്' വന്നാൽ രഞ്ജിത്ത് സാർ, പ്രകാശ് വർമ്മ, എല്ലാത്തിലുമുപരി സാക്ഷാൽ മമ്മൂക്ക! ഇതിലും മികച്ചൊരു തുടക്കം ഇനി കിട്ടാനില്ല. എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത്.


മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള അനുഭവവും കാൽതൊട്ട് വണങ്ങിയ നിമിഷവും


​'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റമെൻ്റോടെ കാത്തിരുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നതുപോലെ മസിലുപിടിച്ച ഒരു മമ്മൂക്കെയ അല്ല സെറ്റിൽ കണ്ടത്; ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഷോട്ടിനായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നത്.

​അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം തിരിഞ്ഞുനോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും, "എടാ ഞാൻ ചെയ്തത് നന്നായോ?" എന്ന്. മമ്മൂക്കയോട് നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയാൻ... ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂക്ക തന്നെ പറയും ഓ മോശമായി പോയാൽ നീയൊക്കെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് തന്നെ... ഈയൊരു രീതിയായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടേത്. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊക്കെ കുശലാന്വേഷണം നടത്തും. അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത്. ആദ്യസമയത്ത് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയോട് സംസാരിക്കാൻ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യദിവസം തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽതൊട്ട് വണങ്ങി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു. അഭിനയജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ കാൽതൊട്ട് ആരംഭിക്കണം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒരുപക്ഷേ ഡാഡിച്ഛനും (രാജൻ പി. ദേവ്) മുകളിലിരുന്ന് അങ്ങനെയാകും ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ കാര്യം ഞാൻ മമ്മൂക്കയോട് തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു, അദ്ദേഹം എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

പൃഥ്വിരാജും ടോവിനോയും നൽകിയ പിന്തുണ


ക്ലൈമാക്സിൽ ടോവിനോ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം കൊല്ലുന്നത് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെയാണ്. സൗഹൃദപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് ടോവിനോ ചേട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിച്ചത്. ആ ഷൂട്ടിങ് തീരുന്നതുവരെ എനിക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് ടേക്കുകൾ കൂടി പോകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടോവിനോ ചേട്ടൻ നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതൊന്നുമല്ല

don michael interview
പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം ഡോൺ മൈക്കിൾ (Special Arrangement)

മലയാളത്തിലെ അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്. വലിയൊരു താരമാണ് എന്ന ഭാവമൊന്നും അദ്ദേഹം ആരോടും കാണിക്കാറില്ല. ഖലീഫയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ ഡയറ്റിനെക്കുറിച്ചും വർക്ക്ഔട്ടിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ രാജു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ഷോട്ട് സമയത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനെപ്പറ്റി പോലും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും രാജു ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മാതൃക.


ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൽ പേടിച്ചിരുന്ന കാര്യം

അതൊരുപക്ഷേ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് സാറിനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായി ദേഷ്യപ്പെടും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം തെറ്റിക്കും, സാർ നിരന്തരം ദേഷ്യപ്പെടും. പക്ഷേ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ശീലമായി. അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി.

​രാജൻ പി ദേവ് എന്ന മഹാപ്രതിഭയും പാഠപുസ്തകമായ കഥാപാത്രങ്ങളും


മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് എന്റെ മുത്തച്ഛനായ രാജൻ പി ദേവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും തുടക്കക്കാരനായ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിലെ അഭിനയപ്രതിഭയെ ഒന്നോ രണ്ടോ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജൻ പി ദേവ് എന്ന ആക്ടറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രം കൊണ്ടാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് ഞാൻ സിനിമ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിവെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും, അതിനു ധൈര്യവും ശക്തിയും മുത്തച്ഛനായ രാജൻ പി ദേവ് തന്നെ.

എങ്കിലും തൊമ്മനും മക്കളും എന്ന സിനിമയിലെ തൊമ്മന്റെ കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിലൊരു ഇമോഷണൽ രംഗമുണ്ട്. തൊമ്മൻ്റെ യഥാർഥ ഭാര്യയും മക്കളും മരിച്ചുപോയ കാര്യം പറയുന്ന ഒരു സീൻ. ഒപ്പം വളർത്തു പുത്രന്മാരായ മമ്മൂക്കയുടെയും ലാൽ ചേട്ടൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളോടാണ് തൊമ്മൻ സങ്കടം വിവരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വളർത്തു പുത്രന്മാരായ നിങ്ങളെ കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നും കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രംഗം ഞാൻ പലപ്പോഴായി ആവർത്തിച്ചു കാണും. ഡാഡിച്ഛൻ ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് നർമ രൂപത്തിലാണ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇമോഷണൽ ആയി മാറും. ഒടുവിൽ സന്തോഷം വരും. ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവിധ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന അത്ഭുതം നമ്മൾ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു അഭിനേതാവിന് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

don michael interview
ഡോൺ മൈക്കിൾ (Special Arrangement)
പിന്നെ മുത്തച്ഛൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് വാല്യു ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പാമ്പ് ചാക്കോച്ചൻ, പാണ്ടിപ്പടയിലെ കഥാപാത്രം ഒക്കെ. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രംഗങ്ങളും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കും. ഡാഡിച്ഛൻ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഡയലോഗുകളും നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്.എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ പല സീനിയർ അഭിനേതാക്കളുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ പിടുത്തം കിട്ടില്ല. വേറെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധി ഇവരെപ്പോലുള്ള അഭിനേതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവരൊക്കെ പോലുള്ള സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ ചെയ്തുവച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുത്തച്ഛനോളം വളരാനോ അദ്ദേഹത്തോളം മികച്ച അഭിനേതാവ് ആകാനോ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ രാജൻ പി ദേവ് എന്ന പേര് എന്നിലൂടെ ഒരിക്കലും മോശമാകില്ല അങ്ങനെയൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇട വരുത്തരുത് എന്നാണ് പ്രാർഥനയും ശ്രമവും. മുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് എന്നിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി നിലനിൽക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

തിയേറ്ററിലെ ആദ്യ അനുഭവവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും


സ്വന്തം മുഖം തിരശീലയിൽ കാണുമ്പോൾ 'ഉദയനാണ് താരത്തിലെ' സലിംകുമാർ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കും. തിരശ്ശീലയിൽ എൻ്റെ മുഖം കാണാൻ ഞാൻ എത്രത്തോളം കൊതിച്ചിരുന്നു. സിനിമയിൽ ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ടിൽ എങ്കിലും എൻ്റെ മുഖം കാണണം എന്നതായിരുന്നു പ്രാർഥന. എൻ്റെ മുഖം തിരശീലയിൽ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് അറിയാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. എത്രയോ വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്.

​നിലവിൽ 'ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ സിനിമകൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓഡിഷനുകളിൽ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കും. ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് ഓഡിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കില്ല. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കാലഘത്തിനനുസരിച്ച് മികച്ചൊരു സൃഷ്ടിയായി തന്നെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

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