'അറ്റ്' വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് ഡോൺ മാക്സ് (Special Arrangement)
അക്കി വിനായക്
പ്രശസ്ത ചിത്രസംയോജകൻ ഡോൺ മാക്സ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'അറ്റ്' ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ചിത്രസംയോജന രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. 'പത്ത് കൽപ്പനകൾ'ക്ക് ശേഷം ഡോൺ മാക്സ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. സംവിധായകനായെങ്കിലും ചിത്രസംയോജന മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഡോൺ മാക്സ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.
ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം?
ഡാർക്ക് വെബ് ലോകത്തിൻ്റെ കഥകൾ വളരെ വിശദമായി പറയുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായത്. ഡാർക്ക് വെബ് ലോകത്തു നടക്കുന്ന ക്രൈമുകൾ, സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇവയൊന്നും ഒരു ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടില്ല. ടെക്നോ ത്രില്ലർ സിനിമയാണെങ്കിലും സാങ്കേതികവശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരുതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെയധികം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരു മികച്ച കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയായിട്ടാണ് അറ്റ് നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ മുന്നാക്ക പരമായ ഒരു ആശയമാണ് സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നോ ത്രില്ലർ എന്ന ജോണറിലാണ് സിനിമ.
സിനിമയുടെ നിർമാണത്തിന് മൂന്ന് വർഷമെടുത്തുവെന്ന് കേട്ടിരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ എഐ അടക്കമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നല്ലോ. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ചലച്ചിത്രം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
ദീർഘനാളത്തെ യാത്രയ്ക്കും പരിശ്രമത്തിനും ഒടുവില് ഏകദേശം മൂന്നു വർഷത്തെ സമയമെടുത്താണ് അറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. സിനിമ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനടക്കം ഇവിടെ പലർക്കും എഐ എന്ന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണകൾ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മേഖല വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. എങ്കിലും ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ എലമെൻ്റുകൾ സിനിമയിൽ കാണാം. ഏതു മേഖലയിലും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കടന്നുകയറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജിക്ക് പകരം എഐ ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ എന്ന ചോദ്യം ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലർക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കല്ലുകടി ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലാണ് ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഇമാജിനറി ലോകം ഈ ചിത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിപ്റ്റോ അടക്കമുള്ള ഭാവി ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളുടെ സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഈ സിനിമയിൽ വ്യക്തമായി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ക്രൈമുകൾ ഇനിയുള്ള ലോകത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും എന്നും ഈ ചലച്ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടുന്നു.ഒരു എഡിറ്റർ സംവിധായകനാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം പത്തു കൽപ്പനകൾ ആയിരുന്നു. വീഡിയോ എഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ഫിലിം എഡിറ്ററായി മാറുന്നു. നിരവധി ഭാഷകളിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എഡിറ്റിങ് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. ഉറപ്പായും ആദ്യ സംവിധാനസംരംഭത്തിന് ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു എഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചാൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാനും ആ തെറ്റ് തിരുത്താനും എനിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ സംവിധാനം പുതിയ കാര്യമായത് കൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യ സിനിമയിൽ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് മികച്ച ഒരു ചലച്ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള ശ്രമം ആയിരുന്നു. ധാരാളം സിനിമകൾ കാണുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന കൊവിഡ് കാലമാണ് എന്നിലെ സംവിധായകനെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകൾ വരെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നല്ലോ അത്. ധാരാളം സിനിമകൾ കാണാനും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും സമയം ലഭിച്ചു. അതിലൂടെ എഴുത്ത് എന്ന കലാവാസനയും സ്വായത്തമാക്കി. അറ്റ് എന്ന ചലച്ചിത്രം ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ പൂർണമായി സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അറ്റ് (Special Arrangement)
ഇല്ല. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇല്ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും പൂർണമായി സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുമൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന ശൃംഖലയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഡാർക്ക് വെബിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. അവിടെ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്.
ഡാർക്ക് വെബിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നടന്ന ക്രൈമുകളിൽ ഭാവനയുടെ കൂടി മെമ്പോടി ചേർത്ത് സിനിമാറ്റിക്കായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഡാർക്ക് വെബ് ക്രൈംസ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, ഡ്രഗ്, ആയുധ കച്ചവടം എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സിനിമയിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഈ സിനിമയിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. റിസർച്ചിനിടയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സിനിമയിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചാൽ അതിലേറെ അപകടമാണ്. നമ്മുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രൈമുകൾ പോലും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ അപകടാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്.
സിനിമയിലെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച്? ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടി 'അറ്റ്' (Special Arrangement)
ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തിലേക്ക് വലിയ താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ചിന്ത ആദ്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ആശയം പുതുമയുള്ളതാണ്. ചലച്ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ചേർന്നുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുതിയ പ്രതിഭകളെയാണ് ഞാൻ തേടിയത്. അങ്ങനെയാണ് ആകാശ് സെന്നിലേക്കും ഷാജു ശ്രീധറിലേക്കും എത്തിയത്. മാത്രമല്ല 35 ഓളം പുതുമുഖ താരങ്ങളും ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ ഒരു വലിയ താരത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ പുതിയ താരങ്ങളിലൂടെ, വ്യത്യസ്ത കാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ എൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകന് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആയിരുന്നു. ടെക്നോളജിയുടെ അതിപ്രസരം സിനിമയുടെ ഇമോഷനെ ബാധിക്കുമോ?
ഒരു ടെക്നോ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ കഥ പറയുന്ന സിനിമ. ഒരു ഫിലിം എഡിറ്റർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ. അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അതിപ്രസരം പ്രേക്ഷകർ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കും. ടെക്നോളജിയും മറ്റും സിനിമയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നും ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയവും ഇമോഷനും രണ്ടാമത്തെ തലവും ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഡാർക്ക് വെബും ഹാക്കർമാരും ഡിജിറ്റൽ ക്രൈമുകളുമൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ വിഎഫ്എക്സ് പരമായ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണിച്ചേ മതിയാകൂ. അതും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ കഥയും ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസും തത്തുല്യമായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈകാരികപരമായ ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്.
മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ട്രെയിലറിലൂടെ വ്യക്തമാണല്ലോ ഡോൺ മാക്സ് (Special Arrangement)
കനൽക്കണ്ണൻ മാസ്റ്ററാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യഥാർഥ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വച്ച് തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ ചിത്രീകരണം. നമ്മൾ തന്നെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ആകാശ് നന്നായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ പുതിയ അഭിനേതാക്കൾക്ക് ടൈമിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടാകാം. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഈ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ പുതിയ അഭിനേതാക്കളെ വച്ച് ചിത്രീകരിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഒരല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും ആക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാം. ഫൈറ്റേഴ്സിനും കൃത്യമായ ടൈമിങ് ഉണ്ട്. ആദ്യമായി ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായി ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് തോന്നിക്കാതെ കൃത്യതയോടെ കൂടി ആക്ഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരല്പം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു.ഷാജു ശ്രീധറിനെ ഇത്തരമൊരു വേഷത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്താണ്?
കൂടുതലും ആക്ഷൻ സിനിമകളും ത്രില്ലർ സിനിമകളും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഞാനൊരു സംവിധായകൻ ആകുമ്പോൾ ഷാജു ശ്രീധറിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പലർക്കും അതിശയമായിരുന്നു. പൊതുവേ ഒരല്പം ഹാസ്യം കലർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവം പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം. ഒരുപക്ഷേ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സംവിധായകന് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷാജു ചേട്ടൻ കൃത്യമായി അഭിനയിച്ചു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സെറ്റ്. അത്രയും ആസ്വദിച്ചാണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള ആ മാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അറ്റ് (Special Arrangement)
ഫിലിം എഡിറ്റർ ആകാനുള്ള യാത്രയിൽ പ്രധാന കാരണം ഷാജി കൈലാസ് സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് വളരെ സീനിയർ ആയ സംവിധായകരുടെയും തമിഴിലെയും വലിയ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു. അൻവർ റഷീദ്, റാഫി അങ്ങനെ നിരവധി ഗുരു തുല്യരായ സംവിധായകരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഒരു ഫിലിം എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഷൂട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളും വ്യക്തമായി നമ്മൾ കാണും. എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില രംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ആംഗിളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കും. വളരെ ഗ്രാജുവലായ ഒരു പ്രോസസിലൂടെയാണ് മനസ്സിൽ ഒരു സംവിധായകൻ ജനിക്കുന്നത്.
ഒരു ഫിലിം എഡിറ്റർ സംവിധായകൻ ആകുമ്പോൾ അയാൾ ശോഭിച്ച സിനിമകളുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവെൻസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിപ്പോ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സംവിധായകൻ പുതുതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയിലും ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എല്ലാം കൃത്യമായി സമയമെടുത്ത് സംഭവിച്ചതാണ്.
അറ്റ് (Special Arrangement)
അറ്റ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സീറ്റ് എഡ്ജ് ത്രില്ലിങ് അനുഭവം തന്നെയാകും ചലച്ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുക.
Also Read: ലാലേട്ടന് മുന്നിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ ടെൻഷൻ, ബിജു മേനോന് മുന്നിൽ പതറാതെ എഎസ്ഐ വിദ്യ; ലിയോണ അഭിമുഖം