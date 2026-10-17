സമരതീക്ഷ്ണ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച; സഖാവ് പി. കെ. ഗുരുദാസൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഡോക്യുമെൻ്ററിയാകുന്നു
തലമുറകൾക്ക് പകർന്നുനൽകേണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെന്ന് സംവിധായകൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 12:57 PM IST
കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഏടുകൾ തീർത്ത മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ സഖാവ് പി. കെ. ഗുരുദാസൻ്റെ ജീവിതം ഡോക്യുമെൻ്ററിയാകുന്നു. ‘സമരസഖാവ് പി. കെ. ഗുരുദാസൻ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സംവിധായകനുമായ ബിജു നെട്ടറയാണ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്.
കയർ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമുന്നതനായ നേതാവായി മാറിയ പി. കെ. ഗുരുദാസൻ്റെ ലളിതജീവിതവും തളരാത്ത സംഘാടന മികവും ഒപ്പിയെടുത്താണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. എൻ. എൻ. പിള്ള, കാക്കനാടൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് ബിജു നെട്ടറ.
സമരങ്ങളുടെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും വഴികൾ
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ, ദീർഘകാലത്തെ ഒളിവുജീവിതം, അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും സിപിഎമ്മിലും നിർവഹിച്ച സുപ്രധാന സംഘടനാ ചുമതലകൾ, തൊഴിൽ-എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള മികച്ച ഭരണമികവ് എന്നിവയെല്ലാം ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക- രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അപൂർവ ചിത്രങ്ങളും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഓർമക്കുറിപ്പുകളും ചിത്രത്തിന് കരുത്തേകുമെന്ന് സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
തലമുറകൾക്ക് പകർന്നുനൽകേണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. ലളിതജീവിതത്തിൻ്റെയും തളരാത്ത മനസ്സിൻ്റെയും മികച്ച സംഘാടനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി മാറിയ പി. കെ. ഗുരുദാസനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടെന്നും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ നിർമാണം അവസാനഘട്ടത്തിൽ ആണെന്നും ഉടൻതന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ബിജു നെട്ടറ വ്യക്തമാക്കി.
നെട്ടറ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രചനയും സംവിധാനവും ബിജു നെട്ടറയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പി. എ. സമദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, സുധീർ മംഗലത്ത്, വിൽസൺ പെരേര എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം. ടി. വി. ബാലൻ കോ-പ്രൊഡ്യൂസറും കെ. സേതുമാധവൻ പ്രൊജക്ട് ചീഫ് കോ-ഓർഡിനേറ്ററുമാണ്.
അഭിലാഷ് ബാലചന്ദ്രനാണ് എഡിറ്റിങ്. രാരിഷും ഗൗരി ബിജുവും ചേർന്ന് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പ്രൊഫസർ അലിയാറിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ ശബ്ദത്തിലുള്ള നരേഷനാണ്. കമൻ്ററി: നന്ദകുമാർ കടപ്പാൾ, സൗണ്ട് മിക്സിങ് ആന്ഡ് ഡിസൈൻ: ദിനേശ് പവിത്രേശ്വരം, സിങ്ക് സൗണ്ട്: മോഹൻകുമാർ (ചിത്രാഞ്ജലി), പി.ആർ.ഒ: അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.
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