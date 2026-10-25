രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ രാമായണ മുതൽ ദുൽഖറിൻ്റെ ആകാശംലോ ഒക താര വരെ, ദീപാവലിക്ക് റിലീസിനൊരുങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ

രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ രാമായണ മുതൽ ദുൽഖറിൻ്റെ ആകാശംലോ ഒക താര വരെ, ദീപാവലിക്ക് റിലീസിനൊരുങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ
ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നവംബർ ആദ്യവാരം തന്നെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന റിലീസ് പട്ടിക സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
Published : October 25, 2026 at 3:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് ആവേശം പകരാൻ നവംബറിൽ വമ്പൻ റിലീസുകളെത്തുന്നു. ഒക്ടോബർ അവസാനിക്കാൻ ഇനി ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെ, വരാനിരിക്കുന്ന മാസം വിവിധ ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. ബോളിവുഡിൻ്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ തമിഴ് സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകൾ, മലയാളത്തിലെ കോമഡി ഹൊറർ ചിത്രങ്ങൾ, ഹോളിവുഡ് ബയോപിക്കുകൾ വരെ നവംബറിലെ റിലീസ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോകമെമ്പാടുമായി 600 കോടി രൂപയുടെ കളക്ഷൻ പിന്നിട്ട ജയിലർ 2 ഈ മാസത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയതോടെ, വരാനിരിക്കുന്ന റിലീസുകളിലും വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ആരാധകർക്കുള്ളത്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നവംബർ ആദ്യവാരം തന്നെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന റിലീസ് പട്ടിക സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രൺബീർ കപൂറും സായ് പല്ലവിയും യാഷും ഒന്നിക്കുന്ന രാമായണം പാർട്ട് 1, ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ആകാശംലോ ഒക താര, നയൻതാരയുടെ മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2, സൂര്യയുടെ സീൻ, സണ്ണി ഡിയോളിൻ്റെ സൂര്യ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
നവംബർ 6: രാമായണം മുതൽ മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2 വരെ
രാമായണ: പാർട്ട് 1 (ഹിന്ദി)
നവംബറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ റിലീസുകളിലൊന്നാണ് നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രാമായണ പാർട്ട് 1. രാമായണ: റൈസ് ഓഫ് എ ലെജൻഡ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി, യാഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം രവി ദുബെയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രീരാമൻ്റെയും സീതയുടെയും ജീവിതയാത്രയും പ്രണയവും വനവാസവും അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളുമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വമ്പൻ താരനിരയും വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള പുരാണ പശ്ചാത്തലവും ചിത്രത്തെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള പ്രോജക്ടാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഇതിഹാസകഥയെ ആധുനിക സിനിമാ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുന്ന ചിത്രം ദൃശ്യവിസ്മയമാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ചിത്രത്തിൻ്റെ താരനിരയും കഥയുടെ പ്രാധാന്യവും കാരണം നവംബറിലെ പ്രധാന റിലീസുകളിലൊന്നായി ഇത് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.
ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ (ജാപ്പനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ്)
പ്രശസ്തമായ ഗോഡ്സില്ല ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ പുതിയ ചിത്രമാണ് ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ. തകാഷി യമസാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് വൺ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാലോകം തുടരുന്നു. ഗോഡ്സില്ലയുടെ ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങളും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന പോരാട്ടവുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഷിക്കിഷിമ കുടുംബം പുതിയൊരു ഗോഡ്സില്ല ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നതാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിയുനോസുകെ കാമികി, മിനാമി ഹമാബെ, ജൂൺ കുനിമുറ, മസാമി നാഗസാവ എന്നിവരാണ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. വമ്പൻ വിഷ്വൽ ഇഫക്ടുകളും വിനാശകരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ആക്ഷൻ അനുഭവമാണ് ചിത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
സീൻ (തമിഴ്)
സൂര്യയെ നായകനാക്കി ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് സീൻ. നസ്ലെൻ, നസ്രിയ ഫഹ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. 2ഡി എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സിൻ്റെ ബാനറില് സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം.
ആക്ഷൻ, കോമഡി, ത്രില്ലർ ഘടകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ ജിത്തു മാധവൻ്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റം എന്ന നിലയിലും ചിത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നതിനാൽ തമിഴ് സിനിമാ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. ദീപാവലി റിലീസ് കാലയളവിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ.
മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2 (തമിഴ്)
നയൻതാര കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2. സുന്ദർ സി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ദൈവിക ഫാൻ്റസിയും ത്രില്ലറും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യുവ രാജകുമാരനെ അപകടകരമായ പുതിയ ശക്തിയിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ മൂക്കുത്തി അമ്മൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. മകനെ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മ സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതോടെയാണ് കഥയിലെ നിർണായക സംഭവവികാസങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ ഫാൻ്റസി പശ്ചാത്തലവും ദൈവിക ഇടപെടലുകളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും വിഷ്വൽ ഇഫക്ടുകളും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. നയൻതാരയുടെ തിരിച്ചുവരവും ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.
അപ്പാ കുട്ടി (തമിഴ്)
മു. മാരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് അപ്പാ കുട്ടി. വിജയ് ആൻ്റണിയും പ്രീതി അസ്രാണിയുമാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. മകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും ഒപ്പം സംഘർഷങ്ങളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന പിതാവിൻ്റെ പോരാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ, വൈകാരികതയും ആക്ഷനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
മൂൺവാക്ക് (തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി)
പ്രഭുദേവ നായകനാകുന്ന മൂൺവാക്ക് മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്ന ചിത്രമാണ്. മനോജ് എൻ.എസ്. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് എ.ആർ. റഹ്മാനാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. യോഗി ബാബു, അജു വർഗീസ്, അർജുൻ അശോകൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും എ.ആർ. റഹ്മാൻ്റെ സംഗീതവുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റിലീസ് ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ വിപണി സാധ്യതകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കുഷ്പു, ഹതാഹ്
നവംബർ 6-ന് റിലീസ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് മലയാളം കോമഡി ഹൊറർ ചിത്രം കുഷ്പു, തെലുഗു ഹൊറർ ത്രില്ലറായ ഹതാഹ് എന്നിവ. ഹൊറർ വിഭാഗത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളും പരിഗണിക്കാവുന്ന റിലീസുകളാണ്.
നവംബർ 11: ഗോസ്റ്റ് സോൾജർ
ഗോസ്റ്റ് സോൾജർ (ഇംഗ്ലീഷ്)
വില്യം യൂബാങ്ക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ഗോസ്റ്റ് സോൾജർ. ജിം കവീസൽ, ഗാരറ്റ് ഡിലഹണ്ട്, ഒലിവിയ തിർൽബി, ഷിയ വിഗം എന്നിവരാണ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. ആയുധ സംവിധാനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള എൻജിനീയറും മുൻ ഗ്രീൻ ബെററ്റ് സൈനികനുമായ ഒരാൾ വ്യോമിങ്ങിലെ തൻ്റെ അയൽക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ. പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തമായ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് നായകൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അധികാരവും കോർപ്പറേറ്റ് താൽപര്യങ്ങളും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന വിഷയവും ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ത്രില്ലറും സംഘർഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കഥയാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.
നവംബർ 12: ബൗമ, ആദി അനന്ത്, ഹാഫ് ലവ്
ബൗമ (മലയാളം)
ദിലീഷ് പോത്തൻ, സാഗർ സൂര്യ, വിനീത്, രേവതി ശർമ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന മലയാളം ത്രില്ലറാണ് ബൗമ. ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിലുള്ള സിനിമയെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.
മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ അഭിനേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും കഥയിലെ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുകളും സിനിമയുടെ ആകർഷണമായി മാറുമോയെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ആദി അനന്ത്
അശോക് സരഫും നിവേദിത സരഫും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ആദി അനന്ത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിമിതമാണെങ്കിലും നവംബർ 12-ലെ റിലീസ് പട്ടികയിൽ സിനിമ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹാഫ് ലവ്
ശാലിനി ഗൗറും വികാസ് മിശ്രയും അഭിനയിക്കുന്ന പ്രണയചിത്രമാണ് ഹാഫ് ലവ്. പ്രണയബന്ധങ്ങളെയും അവയിലെ സങ്കീർണതകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സിനിമയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
സൂപ്പർ ജെന്നി
മുഖേഷ് സുതാറും ആര്യ സർക്കാരും അഭിനയിക്കുന്ന ഫാൻ്റസി ചിത്രമാണ് സൂപ്പർ ജെന്നി. ഫാൻ്റസി പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് നവംബർ മാസത്തിലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ചിത്രം.
നവംബർ 13: ഐ പ്ലേ റോക്കി
ഐ പ്ലേ റോക്കി (ഇംഗ്ലീഷ്)
1976-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ക്ലാസിക് റോക്കിയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഐ പ്ലേ റോക്കി. പീറ്റർ ഫാരെല്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റാലോണായി ആൻ്റണി ഇപ്പൊളിറ്റോ എത്തുന്നു. സ്വന്തം തിരക്കഥയിൽ അഭിനയിക്കാനും അത് സിനിമയാക്കാനുമായി സ്റ്റാലോൺ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സ്വന്തം ആശയത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന റോക്കിയുടെ കഥ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആ സിനിമയുടെ രൂപീകരണത്തിനു പിന്നിലെ പരിശ്രമങ്ങളും റിസ്കുകളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ബയോപിക് എന്ന നിലയിൽ ഐ പ്ലേ റോക്കി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.
നവംബർ 19: സെക്ഷൻ 84, ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ്
സെക്ഷൻ 84 (ഹിന്ദി)
അമിതാഭ് ബച്ചൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന കോർട്ട്റൂം ഡ്രാമ ത്രില്ലറാണ് സെക്ഷൻ 84. റിഭു ദാസ്ഗുപ്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിമ്രത് കൗർ, ഡയാന പെന്റി, അഭിഷേക് ബാനർജി എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നു. കോടതിമുറിയിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും നിയമപരമായ സംഘർഷങ്ങളും പ്രമേയമാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനും സംവിധായകൻ റിഭു ദാസ്ഗുപ്തയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഥാവിവരങ്ങൾ പരിമിതമാണെങ്കിലും ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമയെന്ന നിലയിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.
നീതിയും നിയമവും വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും കേന്ദ്രമാകുന്ന കോടതി പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സെക്ഷൻ 84 കാത്തിരിക്കാവുന്ന റിലീസാണ്.
ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ്: ഇൻ പർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് (തമിഴ്)
അജിത് കുമാറിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവിതവും പ്രൊഫഷണൽ മോട്ടോർസ്പോർട്സ് എൻഡ്യൂറൻസ് റേസിങ് രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ്: ഇൻ പർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ചലഞ്ചസ്.
എ.എൽ. വിജയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര റേസിങ് വേദികളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം, അച്ചടക്കം, മാനസിക കരുത്ത് എന്നിവയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. അജിത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേസിങ് ടീമിനും മത്സരങ്ങൾക്കിടെ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. സിനിമാതാരമെന്ന നിലയ്ക്ക് പുറമെ മോട്ടോർസ്പോർട്സ് രംഗത്തും സജീവമായ അജിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു വശം അടുത്തറിയാൻ ആരാധകർക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം.
ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ഡി'യൂ (മലയാളം)
കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന മലയാളം ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമാണ് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ഡി'യൂ. നവംബർ 19-ലെ റിലീസ് പട്ടികയിൽ ചിത്രവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷനും കോമഡിയും ചേർന്നുള്ള അവതരണമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ അഭിനേതാക്കൾ ഒന്നിക്കുന്നതിനാൽ സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് കാത്തിരിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു റിലീസാണിത്.
Amal Neerad's Bachelor Party D'EUX releasing on November 19th 🌟 https://t.co/Ye6S0yFbYm— Sony Music South India (@SonyMusicSouth) September 19, 2026
സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് തിരക്കേറിയ നവംബർ
വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലുമായി നിരവധി സിനിമകൾ എത്തുന്നതോടെ നവംബർ 2026 തിയേറ്ററുകൾക്ക് തിരക്കേറിയ മാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുരാണകഥയുടെ വമ്പൻ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമായ രാമായണം: പാർട്ട് 1, നയൻതാരയുടെ മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2, ജിത്തു മാധവൻ്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റമായ സീൻ, അജിത്തിൻ്റെ മോട്ടോർസ്പോർട്സ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്നിവയാണ് പട്ടികയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
അതേസമയം, ഹോളിവുഡിൽനിന്നുള്ള ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ, ഗോസ്റ്റ് സോൾജർ, ഐ പ്ലേ റോക്കി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സിനിമാനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി സിനിമകൾക്കൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ്, ജാപ്പനീസ് ചിത്രങ്ങളും എത്തുന്നതോടെ എല്ലാ വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്.
Also Read: 40 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജയിലര് 2 കാണാന് തിയറ്ററിലെത്തി രജനികാന്ത്, ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്