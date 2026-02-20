ETV Bharat / entertainment

ചത്താ പച്ച മുതല്‍ കെന്നഡി വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ റിലീസുകളുടെ പെരുമഴ

ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ മുതല്‍ റൊമാന്‍റിക് കോമഡി വരെ ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒട്ടേറെ വെബ്‌സീരീസുകളുമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

OTT RELEASE THIS WEEKEND LATEST OTT RELEASE THIS WEEK MOVIES AND CINEMA OTT RELEASES CHATHA PACHA OTT RELEASE
Movie Posters (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ നിരവധി റിലീസുകളാണ് എത്തുന്നത്. ത്രില്ലറുകള്‍, കോമഡി, ഫീല്‍ ഗുഡ് മൂവിസ് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സിനിമകള്‍ ഈ വാരം നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. 2026 ലെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രം ചത്താ പച്ച മുതല്‍ ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയ അനുരാഗ് കശ്യപിന്‍റെ കെന്നഡി വരെ ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് നിങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കാനെത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ചത്താ പച്ച: റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് ചത്താ പച്ച:ദി റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഡബ്ലു ഡബ്ലു ഇ സ്റ്റൈല്‍ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ എത്തിയ ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച. 2026 ലെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ഈ ചിത്രം.

ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരും പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ ചിത്രത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും മികച്ചതാണ്. അദ്വൈത് നായരാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്.

കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. റീൽ വേൾഡ് എന്റർടെയ്‌ൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിഹാൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിതേഷ് & രമേഷ് എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ, ഷൗക്കത്ത് അലി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവർക്കൊപ്പം വാൾട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടി അതിഥി വേഷത്തിൽ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജനുവരി 23 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 19 മുതല്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.

ആമോസ് അലക്‌സാണ്ടര്‍

അജു വര്‍ഗീസും താര അമല ജോസും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ആമോസ് അലക്‌സാണ്ടര്‍. സസ്‌പെന്‍സ് ത്രില്ലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററില്‍ കാര്യമായ വിജയം കണ്ടിരുന്നില്ല.

അജയ് ഷാജി കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം മഞ്ചാടി ക്രിയേഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ അഷറഫ് പിലാക്കല്‍ ആണ് നിര്‍മിച്ചത്. 2025 നവംബര്‍ 14 ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ സണ്‍നെറ്റിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാവും.

കെന്നഡി

അനുരാഗ് കശ്യപിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ചിത്രമാണ് കെന്നഡി. ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമായ കെന്നഡി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചലച്ചിത്ര മേളകളില്‍ ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയതാണ്. മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. സണ്ണി ലിയോണിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

ലോക്കഡൗണിന് ശേഷമുള്ള മുംബൈയുടെ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മരിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എന്നാല്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന മുന്‍ പൊലിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഉദയ് ഷെട്ടിയുടെ (രാഹുല്‍ ഭട്ട്) കഥയാണിത്. സീ 5 ലൂടെ ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.

ലക്കി ദി സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍

ജി വി പ്രകാശും മലയാളി താരം അനശ്വര രാജനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് ലക്കി ദി സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍. ചിത്രമിതാ ഇപ്പോള്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.മൃഗങ്ങളെ പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കിയ കോമഡി ഡ്രാമയാണ് ഈ ചിത്രം.

തു മേരി മേൻ തേരാ മൈൻ തേരാ തു മേരി

സമീര്‍ വിദ്വാന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ കാര്‍ക്കിക് ആര്യനും അനന്യ പാണ്ഡെയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചെത്തിയ റൊമാന്‍റിക്സ കോമഡി ചിത്രമാണ് തു മേരി മേൻ തേരാ മൈൻ തേരാ തു മേരി. ജാക്കി ഷെറോഫും നീന ഗുപ്‌തയും പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 19 മുതല്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാവും.

സ്വീഡിഷ് കണക്ഷൻ

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ സഹായിച്ച ഹെൻറിക് ഡോർസിൻ അവതരിപ്പിച്ച സ്വീഡിഷ് നയതന്ത്രജ്ഞൻ ഗോസ്റ്റ എൻഗ്സെലിനെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുകയാണ്.

സിസെല ബെന്നിനെ അവതരിപ്പിച്ച സ്വീഡിഷ് അഭിനേതാക്കളുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ഇത്. ഫെബ്രുവരി 19 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫയർബ്രേക്ക്

കാട്ടുതീയും വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള രഹസ്യവും തേടി ഡേവിഡ് വികോടോറിയ എത്തുന്നു.സ്പാനിഷ് ത്രില്ലര്‍ ആണിത്. നെറ്റ്ഫ്ലികിലൂടെ ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ ഇത് കാണാനാവും. ഒരു കുടുംബത്തിന് വന്ന പേടിസ്വപ്നവും ദുരന്തവുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ത്രില്ലര്‍ വിഭാഗത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read:'ഈ യുദ്ധം ചെറുതല്ല', തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്‍! വമ്പന്‍ വയലന്‍സ്, കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാന്‍ യഷ്; തീയേറ്റര്‍ കത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ടോക്‌സിക് ടീസര്‍

Explainer:വലിയ മുതല്‍ മുടക്കില്ല, വമ്പന്‍ സെറ്റുകളില്ല; എന്നിട്ടും ലോക ഹൃദയങ്ങളില്‍ ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുന്ന മലയാള സിനിമകള്‍

TAGGED:

OTT RELEASE THIS WEEKEND
LATEST OTT RELEASE THIS WEEK
MOVIES AND CINEMA OTT RELEASES
CHATHA PACHA OTT RELEASE
OTT RELEASE THIS WEEKEND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.