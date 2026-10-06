ബിക്കിനി ലുക്കിൽ ഗായത്രി സുരേഷ്; മാസ് ഡയലോഗും വമ്പൻ ആക്ഷനും, ‘ഡിസ്കോ’ ടീസർ തരംഗമാകുന്നു
ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ടീസറിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്ന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 3:04 PM IST
‘അഞ്ചക്കള്ളകോക്കാൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ ഉല്ലാസ് ചെമ്പന്റെ പുതിയ ചിത്രം ഡിസ്കോയുടെ ടീസര് ആവേശകരമായ ടീസര് പുറത്ത്. ടീസര് പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
മാസ് ഡയലോഗുകളും സ്റ്റൈലിഷ് കഥാപാത്രങ്ങളും വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുമെല്ലാം ടീസറിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്കറെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അണ്ടർവേൾഡിന്റെ ഇരുണ്ട ലോകത്തേക്ക് നായകന്റെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നതാണ് ‘ഡിസ്കോ’യുടെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലമെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന. സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപകടകരമായ ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ യാത്രയും അതിനിടയിലെ സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്കറെ കഥയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമെന്നാണ് ടീസർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ടീസറിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്ന്. ശക്തമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അയാളുടെ ലോകവും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മെക്സിക്കൻ സിനിമകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യഭാഷയും സ്റ്റൈലിഷ് മേക്കിങ്ങുമാണ് ടീസറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ മാസ് ഡയലോഗുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ടീസറിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മറ്റൊരു ഘടകം ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലുക്കാണ്. ബിക്കിനി വേഷത്തിലുള്ള താരത്തിന്റെ ഗെറ്റപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു അവതരണമാണ് ‘ഡിസ്കോ’യിൽ ഗായത്രിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന.
ശക്തമായ സംഭാഷണങ്ങളും നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ചേർന്നൊരു മാസ് എന്റർടെയ്നറായിരിക്കും ചിത്രം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷവിധാനത്തിലും അവതരണത്തിലും കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കിങ് സ്റ്റൈലും ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഉല്ലാസ് ചെമ്പൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘അഞ്ചക്കള്ളകോക്കാൻ’ പ്രാദേശിക പശ്ചാത്തലവും ലോക്കൽ റോ ഫിലിം മേക്കിങ്ങും കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. എന്നാൽ ‘ഡിസ്കോ’യിൽ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മേക്കിങ് ശൈലിയാണ് സംവിധായകൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ടീസറും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ, ദേവ് മോഹൻ, ലുക്ക്മാൻ, ചെമ്പൻ വിനോദ് ജോസ്, അർജുൻ അശോകൻ, സാഗർ സൂര്യ, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഷെബിൻ ബെൻസൺ, ഫെമിന ജോർജ്, കല്യാണി അനിൽ, മീര വാസുദേവ്, ഗായത്രി സുരേഷ്, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ, മണികണ്ഠൻ ആചാരി, അപ്പാനി ശരത്, സിനോജ് വർഗീസ്, വിനീത് തട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.
ചെമ്പൻ വിനോദ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ചെമ്പോസ്കി മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ ചെമ്പൻ വിനോദും ഫാർസ് ഫിലിംസിന്റെ അഹമ്മദ് ഗോൾച്ചനും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയരായ നിരവധി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ‘ഡിസ്കോ’യ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. അർമോയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രസംയോജനം രോഹിത് വി.എസ് വാരിയത്താണ്. പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനര് ഗോകുല് ദാസ്, ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രാഫി കലൈ കിംഗ്സണ്, കോസ്റ്റ്യൂംസ് മെല്വി ജെ. കളറിസ്റ്റ് അശ്വന്ത് സ്വാമിനാഥന്.
സൗണ്ട് ഡിസൈനര് ആർ. കണ്ണദാസൻ, സൗണ്ട് മിക്സ് കണ്ണൻ ഗണപത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീജിത്ത് ബാലന്,പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രണവ് മോഹന്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് മനീഷ് ഭാര്ഗവന് എന്നിവരാണ് സിനിമയുടെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.