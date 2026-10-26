ഡോക്ടറായി രജനികാന്ത്! നായികയായി ലേഡീ സൂപ്പര്സ്റ്റാര്; 'ധര്മനി'ലേക്ക് നയന്താരയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംവിധായകന്
രജനികാന്തും നയന്താരയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു! 'ധര്മനി'ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംവിധായകന്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 1:47 PM IST
ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെയും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ധര്മന്'. തമിഴ് സൂപ്പര്താരം രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ലേഡീ സൂപ്പര്സ്റ്റാര് നയന്താരയും ഭാഗമാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് അശ്വന്ത് മാരിമുത്തുവാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
'ധര്മന്' ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാതാക്കളായ രാജ് കമല് ഫിലിംസ് ഇന്റര്നാഷണല് ഞായറാഴ്ച നയന്താരയെ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന നല്കികൊണ്ട് ഒരു കുറിപ്പും ഫോട്ടോയും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. 'ചില കണ്ണുകള്ക്ക് എല്ലാം പറയാനാവും, ആകര്ഷണീയതയുടെ കടന്നു വരവ്' എന്നാണ് കുറിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സംവിധായകന് മാരിമുത്തു ആ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായി 'സ്വാഗതം മാം' എന്നി കുറിക്കുകയും ഒപ്പം ഹൃദയത്തിന്റെയും ആലിംഗനത്തിന്രെയും ഇമോജികള് നല്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില് ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് പൂര്ത്തിയായ വിവരവും മാരിമുത്തു അറിയിച്ചു. 'ഓ മൈ കടവുളേ', 'ഡ്രാഗൺ' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അശ്വന്ത് മാരിമുത്തുവിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയാണ് 'ധര്മന്'.
'ധര്മന്' ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന നടി റാഷി ഖന്ന മൈസൂരിലെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ രജനികാന്തിനോടൊപ്പവും രാം പോത്തിനേനി എന്നിവര്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും സോശ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
രജനികാന്ത്, നയൻതാര, സിമ്രൻ, രാശി ഖന്ന, യോഗി ബാബു തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. ആക്ഷന് ഡ്രാമ ത്രില്ലറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഡോക്ടറായാണ് രജനികാന്ത് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തു വിട്ട ടൈറ്റില് പോസ്റ്ററിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്.
ധര്മന് ഒരിക്കലും അഞ്ചു രൂപ ഡോക്ടര് അല്ലെന്നും ധിക്കാരിയായ ഡോക്ടറെ കുറിച്ചാണ് സിനിമ പറയുന്നതെന്നും ടൈറ്റില് ലോഞ്ചില് സംവിധായകന് അശ്വന്ത് പറഞ്ഞു. രജനികാന്തിന്റെ 'പടയപ്പ', 'വേട്ടയാട് വിളയാട്' എന്നീ ചിത്രങ്ങള് കൂടിച്ചേര്ന്നതായിരക്കും 'ധര്മന്' എന്ന് സംവിധായകന് ടൈറ്റില് ലോഞ്ചില് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
40 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ രജനികാന്തും കമല്ഹാസനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
കമൽ ഹാസൻ, ആർ. മഹേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം, രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റര്നാഷണല്, ടർമറിക് മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകളിലായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് (എസ്. ഡിസ്നിയാണ് സഹനിർമ്മാതാവ്).
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ്. ഛായാഗ്രാഹണം നികേത് ബൊമ്മിയാണ്. പ്രദീപ് ഇ. രാഘവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
അതേസമയം രജനികാന്തും നയന്താരും ഒന്നിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ധര്മന്'. 2005 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'ചന്ദ്രമുഖി', 2008 ല് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ 'കുചേലന്', 2020 ല് റീലീസായ 'ദര്ബാര്' 2021 ല് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ 'അണ്ണാത്തെ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലാണ് മുന്പ് ഇരുവരും വേഷമിട്ടത്.
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